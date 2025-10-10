Kiến trúc độc bản tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho Flamingo Cát Bà Resorts

Kiến trúc xanh và độc đáo tạo dấu ấn tiên phong

Nhiều du khách trên thế giới có xu hướng tìm kiếm những điểm đến có kiến trúc độc đáo và bền vững. Bởi vậy, vượt lên trên các tiêu chuẩn nghỉ dưỡng thông thường, giá trị của một dự án bất động sản còn được định hình bởi kiến trúc.

Tại Flamingo Cát Bà Resorts, thiết kế của ba tòa tháp Flamingo Cát Bà Resorts được phát triển dựa trên việc nghiên cứu kỹ lưỡng địa thế tự nhiên của khu vực. Với những đường cong uốn lượn mềm mại mô phỏng các dãy núi đá vôi ôm trọn bãi biển, công trình hòa nhập một cách hài hòa với cảnh quan tổng thể, trở thành một phần của thiên nhiên thay vì là một khối kiến trúc ngoại lai.

Theo nghiên cứu của Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (World Green Building Council), các công trình được bao phủ bởi thảm thực vật có thể giảm nhiệt độ bề mặt lên tới 20 độ C và giảm nhu cầu sử dụng năng lượng cho việc làm mát 25-30%.

Áp dụng triết lý kiến trúc xanh "Forest In The Sky", lớp phủ thực vật tại Flamingo Cát Bà Resorts vận hành như một hệ thống điều hòa tự nhiên, không chỉ tạo ra một vi khí hậu trong lành mà còn là một liệu pháp thị giác và cảm xúc, giúp du khách thư giãn và kết nối với thiên nhiên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Kiến trúc xanh độc đáo của Flamingo Cát Bà Resorts, yếu tố then chốt tạo nên giá trị bền vững (Ảnh: Flamingo).

Triết lý “resort xanh” mà Flamingo theo đuổi đã được khẳng định trên trường quốc tế với hơn 300 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có những dấu ấn như International Property Awards (IPA) hay FuturArc Green Leadership Award.

Flamingo Cát Bà Resorts đã liên tiếp được vinh danh với những thành tựu nổi bật: nhận 4 chứng chỉ Công trình Xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2024-2025 cho hạng mục “Kiến trúc công cộng” do Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng.

Không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng dịch vụ, các giải thưởng này còn một lần nữa khẳng định giá trị kiến trúc xanh độc đáo, bền vững - yếu tố đã biến Flamingo Cát Bà Resorts trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực.

Triết lý kiến trúc nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng

Tại Flamingo Cát Bà Resorts, kiến trúc được tinh luyện trong từng chi tiết, với mục tiêu tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Nghệ thuật đương đại được khéo léo lồng ghép vào các không gian chung, những tác phẩm điêu khắc và hội họa được sắp đặt tinh tế, mang đến những điểm nhấn văn hóa giàu thẩm mỹ, để mỗi bước dạo chơi trong resort tựa như một hành trình thưởng lãm nghệ thuật sống động và đầy cảm hứng.

Sự kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng, nơi mỗi chi tiết kiến trúc đều được tính toán để nâng tầm trải nghiệm và mang lại giá trị bền vững (Ảnh: Flamingo).

Để tôn vinh vẻ đẹp của Vịnh Lan Hạ, kiến trúc sư đã sử dụng tối đa hệ thống kính Low-E trong suốt. Đây là loại vật liệu công nghệ cao có khả năng hạn chế tia cực tím và hồng ngoại gây nóng nhưng vẫn cho phép ánh sáng tự nhiên đi qua.

Công nghệ này giúp xóa nhòa ranh giới giữa không gian nội và ngoại thất, biến khung cảnh hùng vĩ của vịnh di sản trở thành một phần của không gian nghỉ dưỡng mà vẫn đảm bảo sự thoải mái cho du khách.

Vẻ đẹp của kiến trúc tại đây luôn song hành cùng công năng sử dụng. Lớp cây xanh dày đặc vừa tạo cảnh quan độc đáo, vừa đảm bảo sự riêng tư cho từng ban công. Hệ thống kính lớn tối đa hóa tầm nhìn, đồng thời giúp không gian tận dụng được ánh sáng tự nhiên, góp phần tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

Lợi thế bền vững cho một tài sản giá trị

Xét trên phương diện thị trường, kiến trúc "Forest In The Sky" của Flamingo Cát Bà Resorts là một yếu tố tạo ra sự khan hiếm. Thiết kế này được phát triển riêng cho địa thế và bối cảnh đặc thù của Cát Bà, vì vậy không thể sao chép ở bất kỳ dự án nào khác.

Với kiến trúc đặc trưng, Flamingo Cát Bà Resorts trở thành một khu nghỉ dưỡng nổi bật của Cát Bà. Công trình này là một điểm đến có khả năng thu hút dòng khách du lịch yêu thích kiến trúc và tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt, tương tự như cách các công trình nổi tiếng khác trên thế giới đã trở thành thỏi nam châm hút du khách.

Sự kết hợp giữa kiến trúc biểu tượng và tầm nhìn hướng vịnh di sản tạo nên lợi thế của Flamingo Cát Bà (Ảnh: Flamingo).

Lợi thế này giúp đảm bảo nguồn khách ổn định và duy trì tỷ lệ lấp đầy ở mức cao, trực tiếp mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư sở hữu tài sản tại đây.

Những quỹ căn hiếm hoi cuối cùng đang được giới thiệu ra thị trường. Với suất đầu tư chỉ từ 1,4 tỷ đồng, khách hàng còn có thể lựa chọn phương án nhận trước lợi nhuận lên đến 40% trong 5 năm đầu, một đòn bẩy tài chính góp phần tối ưu hóa dòng vốn ngay khi sở hữu.

