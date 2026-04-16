Kiểm tra phí "bảo đảm hồ sơ trúng" tại dự án nhà ở xã hội

Ngày 16/4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản gửi các sở, ngành về việc chấn chỉnh hoạt động nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội trên địa bàn. UBND tỉnh này yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán theo quy định pháp luật.

Một dự án chung cư nhà ở xã hội ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Chủ đầu tư phải công bố công khai thông tin dự án trên trang thông tin của doanh nghiệp, gửi thông tin về Sở Xây dựng và UBND cấp xã nơi có dự án để đăng tải trên các kênh chính thống của địa phương theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào sử dụng; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, vi phạm tiến độ theo cam kết và quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Sở Xây dựng phải có trách nhiệm công khai thông tin tất cả dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn, tối thiểu 30 ngày trước thời điểm nhận hồ sơ.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao công an cấp xã xác nhận điều kiện thu nhập đối với các trường hợp đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Đồng thời, tỉnh này giao công an cấp xã kiểm tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, "cò mồi", thu tiền đặt chỗ, thu phí "bảo đảm hồ sơ trúng", rao bán "suất ngoại giao" trái quy định. Khi có kết quả kiểm tra, xử lý, cơ quan công an thực hiện công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân.

Đối với người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, UBND tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật, tiếp cận thông tin chính thống để tránh bị lợi dụng, trục lợi.

Theo chỉ tiêu Thủ tướng giao, giai đoạn 2021-2030, tỉnh Khánh Hòa phải hoàn thành 14.300 căn nhà ở xã hội. Trong đó, chỉ tiêu năm 2025 là hơn 2.800 căn, đã hoàn thành hơn 2.500 căn (đạt 89%). Năm 2026, địa phương này được giao phát triển 1.103 căn.