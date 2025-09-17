Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung đón sóng sản xuất xanh tại Bắc Ninh

Ngày 21/1/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 198/QĐ-TTg chính thức phê duyệt Khu công nghiệp (KCN) Song Mai - Nghĩa Trung tại tỉnh Bắc Ninh. Với tổng diện tích 197,1ha, hạ tầng đồng bộ và định hướng phát triển bền vững, đây được đánh giá là một trong những dự án chiến lược giúp Bắc Ninh đón sóng đầu tư công nghiệp xanh trong giai đoạn mới.

Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang cho biết sẽ định hướng phát triển Song Mai - Nghĩa Trung trở thành khu công nghiệp thế hệ mới, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, vừa ưu tiên các giải pháp thân thiện với môi trường.

Hạ tầng kỹ thuật tại đây được đầu tư đồng bộ với trạm điện 110kV công suất 2×63MVA, có khả năng tích hợp nguồn năng lượng tái tạo tại một số khu vực. Nhà máy xử lý nước thải được thiết kế với công suất từ 8.000 đến 18.000m³ mỗi ngày, ứng dụng công nghệ Anoxic - Oxic (AO hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn xả thải nghiêm ngặt. Song song, hệ thống cấp nước sạch công suất 9.800m³/ngày được triển khai để bảo đảm nguồn cung ổn định cho toàn bộ khu công nghiệp.

Diện tích quy hoạch KCN Song Mai - Nghĩa Trung (Ảnh: CĐT).

Không gian cây xanh cùng hệ thống tiện ích công cộng chiếm tỷ lệ lớn trong quy hoạch, góp phần xây dựng một môi trường làm việc trong lành, hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp xanh và bền vững.

Hệ thống nhà máy xử lý nước thải (Ảnh minh hoạ: CĐT).

Bắc Ninh - điểm đến đón dòng vốn dịch chuyển

Nằm trên trục vành đai công nghiệp kết nối Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Lạng Sơn, KCN Song Mai - Nghĩa Trung sở hữu khả năng liên kết vùng vượt trội. Doanh nghiệp tại đây chỉ mất 55km để tới sân bay Nội Bài, 60km đến Hà Nội, 110km tới cửa khẩu Hữu Nghị và 130km đến cảng Hải Phòng. Đồng thời, dự án nằm gần các KCN lớn như Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng và các tập đoàn FDI hàng đầu như Foxconn, Luxshare ICT, Samsung..., tạo cơ hội tận dụng hiệu quả hệ sinh thái công nghiệp sẵn có.

Trong khi các khu công nghiệp Bắc Ninh đã lấp đầy nhanh, giá thuê đất liên tục tăng, Song Mai - Nghĩa Trung có lợi thế về quỹ đất sạch và chi phí cạnh tranh. Đây là cơ hội để tỉnh đón làn sóng nhà đầu tư đang tìm điểm đến mới.

Lợi thế chi phí và chính sách

Giá thuê đất tại Song Mai - Nghĩa Trung dự kiến thấp hơn đáng kể so với nhiều địa bàn lân cận. Ngoài ra, dự án còn hưởng chính sách ưu đãi như:

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm và hưởng ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế là miễn thuế 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Đối với các doanh nghiệp công nghệ cao được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, và thời gian miễn thuế, giảm thuế là miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Nhà đầu tư còn được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định bao gồm vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được; máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị…; và miễn tiền thuế đất tối đa lên đến 11 năm đối với nhiều ngành nghề.

Giá cho thuê đất công nghiệp Bắc Ninh đã tăng mạnh do quỹ đất hạn chế, trong khi tỉnh vẫn còn dư địa lớn phát triển. Với lợi thế chi phí và hạ tầng hiện đại, Song Mai - Nghĩa Trung là điểm đến sáng giá cho nhà đầu tư.

Đón sóng công nghiệp xanh - động lực tăng trưởng liên vùng

Các chuyên gia cho rằng, với định hướng sản xuất xanh, Bắc Ninh sẽ có lợi thế khi các tập đoàn đa quốc gia tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Song Mai - Nghĩa Trung không chỉ giúp Bắc Ninh đón sóng FDI, mà còn tạo động lực tăng trưởng liên vùng, bổ trợ cho công nghiệp Bắc Ninh và giảm tải áp lực cho các khu vực đã quá tải hạ tầng.

Sự xuất hiện của KCN Song Mai - Nghĩa Trung khẳng định bước đi chiến lược của Bắc Ninh trong việc nắm bắt cơ hội từ xu hướng đầu tư công nghiệp xanh, góp phần đưa địa phương trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao mới của miền Bắc.