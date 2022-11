Không gian "sống hạnh phúc như người Thụy Sĩ" tại The Zurich

Không gian sống chắt lọc tinh hoa toàn cầu

Trở về Việt Nam sau một thời gian dài làm ăn, sinh sống ở nước ngoài, anh Hải Triều dành nhiều thời gian lui tới các dự án cao tầng trên địa bàn Hà Nội để chọn nơi an cư cho cả gia đình. Khi biết thông tin về The Metropolitan sắp ra mắt tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park, anh Hải vô cùng hào hứng.

"Khá khắt khe trong việc chọn nhà nhưng tôi rất yên tâm khi dự án có sự hợp tác của Mitsubishi, một trong những tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh. Các tiêu chí về cảnh quan cho tới tiện ích, dịch vụ đều cho thấy chất hàng hiệu và tôi đang rất háo hức chờ đợi những sản phẩm đầu tiên được tung ra", anh Hải Triều chia sẻ.

The Metropolitan là dự án đầu tiên tại Hà Nội chứng kiến sự "bắt tay" giữa Mitsubishi Corporation (MC) - "ông lớn" địa ốc Nhật Bản và Vinhomes - nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Vinhomes Ocean Park có đối tác nước ngoài tham gia phát triển.

15 tòa tháp tại The Metropolitan - nguồn cung căn hộ cao cấp mới chủ lực của phía Đông Thủ đô trong thời gian tới (Ảnh phối cảnh dự án).

Ông Shinichiro Matsumoto - Tổng giám đốc Công ty Phát triển Đô thị MC Việt Nam, đơn vị thành viên của Tập đoàn Mitsubishi - nhấn mạnh, việc hợp tác với Vinhomes đã gặt hái nhiều "trái ngọt". Cả 2 đều được khách hàng đánh giá cao về năng lực quy hoạch và phát triển, thể hiện qua 2 dự án đình đám The Origami và The Beverly Solari tại Vinhomes Grand Park (TPHCM). The Metropolitan sẽ tiếp tục sự kết hợp giữa năng lực và kinh nghiệm của 2 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản.

"Chúng tôi cam kết đem đến một cuộc sống chất lượng cao, tiện nghi và bình an cho mọi quý cư dân và gia đình", ông Shinichiro chia sẻ.

Để thực hiện cam kết này, Mitsubishi đã nắm bắt xu hướng đang thịnh hành toàn cầu, chắt lọc tinh hoa từ mọi quốc gia để hội tụ trong các tác phẩm "hàng hiệu" tại Việt Nam. 4 phân khu tại The Metropolitan sẽ mang phong cách, lối sống và văn hóa của 4 thành phố hiện đại hàng đầu thế giới.

Cụ thể, The Zurich sẽ là không gian sống hài hòa với thiên nhiên rộng lớn cùng hệ thống tiện ích mang tới những trải nghiệm sống khác biệt và chăm sóc sức khỏe cho từng cư dân; The Beverly dành riêng cho giới siêu giàu mang phong cách Beverly Hills ở Mỹ; The London hội tụ những chuẩn mực quốc tế trong phiên bản giới hạn dành cho giới thượng lưu; còn The Paris mang tính nghệ thuật, tinh tế tới từng đường nét, sắc màu… 4 phân khu sẽ cùng cộng hưởng với nhau để tạo ra một "bản hòa ca hội nhập" đa sắc màu và đầy sức cuốn hút ở tâm điểm phía Đông Hà Nội.

Sống hạnh phúc với những trải nghiệm thời thượng mỗi ngày

Dự kiến, The Zurich sẽ là phân khu đầu tiên thuộc The Metropolitan ra mắt khách hàng. Một trong những nhân tố tạo nên sức hút của sản phẩm hàng hiệu này là phong cách sống được lấy cảm hứng từ Thụy Sĩ - một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Cuộc sống hạnh phúc của người Thụy Sĩ càng cuốn hút sau khi bộ phim ăn khách "Hạ cánh nơi anh" của Hàn Quốc "gây bão" khắp thế giới từ cuối năm 2019. Sức hấp dẫn của bộ phim một phần đến từ hàng loạt cảnh quay đẹp như tranh vẽ được thực hiện ở "trái tim châu Âu", với thiên nhiên hùng vĩ của dãy Alpes, các hồ nước hòa quyện với vẻ đẹp của các công trình kiến trúc tuyệt mỹ… Sau gần 3 năm, các tour du lịch khai thác hành trình khám phá các địa điểm làm phim tới giờ vẫn ở luôn đắt khách; giấc mơ sở hữu "cuộc sống hạnh phúc như người Thụy Sĩ" càng trở thành động lực thôi thúc với nhiều người.

Phân khu The Zurich của dự án The Metropolitan đem lại cảm giác hạnh phúc từ những trải nghiệm thời thượng hàng ngày cho cư dân (Ảnh phối cảnh dự án).

Theo những thông tin đầu tiên, phân khu hướng tới mục tiêu giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc quý giá của cuộc sống, đem lại cảm giác hạnh phúc từ những trải nghiệm thời thượng hàng ngày.

Những trải nghiệm hấp dẫn này được tạo nên bởi triết lý thiết kế, các giải pháp quy hoạch cùng các cảnh quan đặc trưng như hồ cảnh quan Geneva, bể cảnh quan Zurich Fountain, đài phun nước Rhine Fall, quảng trường Thụy Sỹ, tháp đồng hồ Zurich… Cùng với đó là hệ thống tiện ích, dịch vụ đảm bảo sự tiện nghi, đủ đầy như các thành phố hiện đại trên thế giới, giúp những khách hàng thượng lưu trải nghiệm phong cách sống vượt trội mỗi ngày.

"Người Thụy Sĩ nổi tiếng với phong cách sống chậm để tận hưởng cuộc sống và trân trọng từng khoảnh khắc trải nghiệm trong cuộc đời. Đây cũng là điều mà ngày càng nhiều khách hàng của chúng tôi tìm kiếm để cân bằng lại nhịp sống bận rộn chốn thị thành. The Zurich chính là sự lựa chọn để thỏa mãn những nhu cầu đó, nên dễ hiểu vì sao phân khu này gây sốt ngay từ khi chưa ra mắt", anh Ngọc Tân, một chuyên viên tư vấn bất động sản tại Hà Nội, chia sẻ.

Với 15 tòa tháp cao tầng cùng 4 phong cách sống thời thượng, The Metropolitan sẽ tung ra thị trường những căn hộ có tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, góp phần tăng nhiệt cho thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội trong thời gian tới.