Không gian căn hộ nghỉ dưỡng sắp bàn giao của Charm Resort Long Hải

Không gian căn hộ nghỉ dưỡng sắp bàn giao của Charm Resort Long HảiTrường Thịnh Thứ tư, 29/10/2025 - 08:00 (Dân trí) - Các căn hộ nghỉ dưỡng tại Charm Resort Long Hải được thiết kế theo phong cách nhiệt đới hiện đại, ưu tiên không gian rộng mở và gần gũi thiên nhiên.Tổ hợp gần 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng dự kiến bàn giao vào tháng 12, đón khách vào đầu 2026.Bên trong căn hộ nghỉ dưỡng, vật liệu tự nhiên như gỗ, mây tre, đá kết hợp gam màu đặc trưng vùng nhiệt đới tạo cảm giác hài hòa, tươi sáng. Cửa kính lớn đón ánh sáng, gió biển, mang đến tầm nhìn khoáng đạt ra đại dương.Căn một phòng ngủ bài trí tối giản với vật liệu gỗ sáng màu, tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Từ giường ngủ, du khách có thể phóng tầm mắt ra biển, tận hưởng không gian trong lành, xanh mát của Long Hải.Căn 2 phòng ngủ có diện tích 93m2, được bố trí để phù hợp với gia đình hoặc nhóm 4-6 người, đảm bảo không gian nghỉ dưỡng rộng rãi, thoải mái.Ngoài những căn sở hữu tầm nhìn hướng biển, Charm Resort Long Hải còn có căn hướng núi, mở ra khung cảnh dãy Minh Đạm xanh mướt, yên bình.Nhờ dùng vật liệu thân thiện, gồm hệ tủ gỗ MDF chống ẩm phủ Laminate kết hợp mây tre đan và sofa, bàn ghế làm từ gỗ sồi tự nhiên, căn hộ nghỉ dưỡng mới bàn giao gần như không còn mùi khó chịu, an toàn cho sức khỏe.Thiết bị vệ sinh, hệ bếp, tủ, máy hút mùi… nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu như Hafele của Đức, Geberit từ Thụy Sỹ...Khu nghỉ dưỡng có gần 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng, được chia thành hai phân khúc, phù hợp khách sở hữu để nghỉ dưỡng lẫn nhà đầu tư khai thác lưu trú. Sự tách bạch này nhằm đảm bảo không gian riêng tư, yên tĩnh cho chủ nhân, thuận lợi cho vận hành khai thác sau này.Phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng đang hoàn thiện những khâu cuối, dự kiến bàn giao tháng 12. Tổng cộng 24 căn villa cùng nhiều hạng mục tiện ích như hồ bơi nước mặn, ballroom, sân pickleball, sảnh đón… đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng.Khu resort được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp của đơn vị vận hành quốc tế Vienna House by Wyndham. Ông Leon Dolle - Tổng quản lý Vienna House by Wyndham Charm Resort Long Hải nhận định, khu nghỉ dưỡng hội tụ đầy đủ yếu tố của điểm đến quốc tế, từ văn hóa bản địa đặc sắc, dịch vụ 5 sao tinh tế đến vị trí ven biển chiến lược, hứa hẹn trở thành điểm nghỉ dưỡng hàng đầu tại Long Hải.