Không gian căn hộ nghỉ dưỡng sắp bàn giao của Charm Resort Long Hải

Khu nghỉ dưỡng có gần 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng, được chia thành hai phân khúc, phù hợp khách sở hữu để nghỉ dưỡng lẫn nhà đầu tư khai thác lưu trú. Sự tách bạch này nhằm đảm bảo không gian riêng tư, yên tĩnh cho chủ nhân, thuận lợi cho vận hành khai thác sau này.