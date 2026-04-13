Khởi công Saigon Innovation Center tại TPHCM, kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ

Dự án do Tập đoàn MISA làm chủ đầu tư, với sự tham gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Hồ trong vai trò tổng thầu. Dự án được triển khai trên khu đất có vị trí thuận lợi, kết nối với các trung tâm tài chính và logistics trọng điểm của TPHCM. Công trình có quy mô 10 tầng, tổng diện tích sàn gần 41.000m² và dự kiến hoàn thành trong vòng 19 tháng.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện các cơ quan ban ngành tham gia lễ khởi công dự án (Ảnh: CĐT).

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - ông Nguyễn Công Vinh - đánh giá cao ý nghĩa của dự án trong chiến lược phát triển kinh tế số của thành phố. Theo ông, việc hình thành các trung tâm công nghệ quy mô lớn sẽ góp phần kết nối nguồn lực, lan tỏa tri thức và tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Dự án được thiết kế theo tiêu chí xanh, hiện đại, hướng đến không gian làm việc tiện nghi, tiệm cận tiêu chuẩn của các tập đoàn công nghệ quốc tế. Khi đi vào vận hành, Saigon Innovation Center dự kiến đáp ứng khoảng 3.000 chỗ làm việc, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp công nghệ và các hoạt động nghiên cứu - phát triển.

Ông Cao Sơn Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Hồ - cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn thi công (Ảnh: CĐT).

Không chỉ là một tòa nhà văn phòng, công trình còn được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ nguồn lực công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Qua đó, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái công nghệ tại TPHCM, đồng thời tạo động lực cho việc chuyển đổi Khu Chế xuất Tân Thuận theo hướng khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao.

Về phía chủ đầu tư, ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn MISA - cho biết Saigon Innovation Center sẽ đóng vai trò là hạ tầng chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

Đại diện chủ đầu tư, tổng thầu cùng các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức động thổ xây dựng dự án (Ảnh: CĐT).

Đại diện tổng thầu, ông Cao Sơn Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Hồ cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn thi công. “Khi hoàn thành, đây không chỉ là nơi làm việc mà còn là không gian hội tụ công nghệ, tri thức và khát vọng phát triển, nơi các ý tưởng mới được hình thành và hiện thực hóa”, ông Hùng nhấn mạnh.