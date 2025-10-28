Khi kiến trúc Địa Trung Hải “gặp gỡ” không gian Hà Nội

Thông tin được TS. KTS Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Ban Quản lý Quy hoạch - Thiết kế SJ Group, chia sẻ tại buổi talkshow về nghệ thuật kiến trúc Địa Trung Hải diễn ra ngày 25/10 tại Trung tâm hội nghị quốc tế VICC, Vista Nam An Khánh.

Talkshow tìm hiểu nghệ thuật kiến trúc Địa Trung Hải thu hút nhiều nhà đầu tư với sự chia sẻ của các chuyên gia (Ảnh: BTC).

Giao thoa văn hóa trong kiến trúc và thách thức bản địa hóa kiến trúc Địa Trung Hải

KTS David Leschinski Ivanov - Giám đốc Thiết kế Kiến trúc Kume Design Asia nhận xét, Hà Nội là một trong những thành phố có cá tính riêng biệt nhất châu Á, nơi giao thoa văn hóa thể hiện rõ trong từng công trình.

Theo ông, khả năng dung hòa và sáng tạo của kiến trúc sư Việt đã tạo nên bản sắc riêng, khiến kiến trúc không chỉ là lai ghép mà trở thành một ngôn ngữ mới giàu cảm xúc.

Với phong cách Địa Trung Hải, vấn đề không nằm ở việc phù hợp, mà thách thức là làm sao để không bị “lạc giọng” giữa bối cảnh kiến trúc đa văn hóa. Tuy nhiên, David cho rằng Việt Nam - đặc biệt là Hà Nội, lại có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp nhận phong cách này nhờ khí hậu tương đồng với Tây Ban Nha, cái nôi của kiến trúc Địa Trung Hải: Cả hai đều có bốn mùa, mùa hè nóng, mùa đông lạnh.

KTS David Leschinski Ivanov - Giám đốc Thiết kế Kiến trúc Kume Design Asia (Ảnh: BTC).

Đồng quan điểm, TS. KTS Nguyễn Văn Đông, cho biết kiến trúc Địa Trung Hải ra đời từ điều kiện nhiều nắng và gió, khá tương đồng với khí hậu Việt Nam. Những yếu tố như hàng hiên, sân trong, mái vòm rất dễ bắt gặp ở cả hai nền kiến trúc. Ông gọi đây là “đất diễn” để phong cách Địa Trung Hải được bản địa hóa.

Tại Vista Palma - phân khu đắt giá bậc nhất trong khu đô thị Vista Nam An Khánh, SJ Group đã chuyển hóa tinh thần ấy qua thiết kế sân trong (courtyard), linh hồn của kiến trúc Địa Trung Hải. “Nhiều người nghĩ sân trong chỉ để trồng cây, nhưng thực ra nó giúp tạo luồng gió tự nhiên, làm mát ngôi nhà mà không cần dùng quá nhiều điều hòa”, ông Đông chia sẻ.

Với đặc thù diện tích tại Hà Nội, thay vì sao chép nguyên mẫu, đội ngũ đã lựa chọn hướng bản địa hóa phù hợp hơn, quy hoạch khu nhà theo vòng cung, tạo ra một courtyard giữa phân khu, giúp toàn bộ không gian đón gió và ánh sáng tự nhiên.

TS.KTS Nguyễn Văn Đông - Giám đốc Ban Quản lý Quy hoạch - Thiết kế Công ty SJ Group (Ảnh: BTC).

Bản địa hóa còn thể hiện ở vật liệu và màu sắc. “Chúng tôi cân nhắc ba trường phái: Hy Lạp trắng tinh khiết, Tây Ban Nha ấm vàng cát - ngói đỏ, Italy trầm nâu đỏ. Cuối cùng chọn Tây Ban Nha làm chủ đạo, điểm xuyết Italy, vừa bền đẹp vừa thích ứng mưa nhiều ở Hà Nội”, ông Đông nói.

David đồng tình: “Ở Địa Trung Hải, có những ngôi nhà cổ hàng trăm năm vẫn đẹp. Tại Vista Nam An Khánh, bạn cũng sẽ cảm nhận vẻ đẹp trường tồn như thế”.

Từ triết lý thiết kế đến ứng dụng thực tế

Một dự án bất động sản không chỉ cần đẹp, mà còn phải vận hành hiệu quả. Với Vista Palma, đội ngũ kiến trúc sư đặt ra bài toán giữ tinh thần Địa Trung Hải nhưng vẫn phù hợp lối sống hiện đại.

“Chúng tôi muốn công trình vừa ở, vừa kinh doanh được. Từ quy hoạch tổng thể đến từng chi tiết như vỉa hè rộng tới 7,5m, nhà có tầng hầm tiện nghi, đều được tính toán để tối ưu công năng cho nhiều mục đích sử dụng”, TS. KTS Nguyễn Văn Đông chia sẻ.

Ông cho biết, vị trí Vista Palma nằm giữa các tòa cao tầng như Vista Landmark 40 tầng, Vista Mall và khu quảng trường trung tâm, tạo dòng chảy tự nhiên cho cả cư dân lẫn khách thương mại.

KTS David nhận xét: “Điều tôi thích ở Vista Palma là mô hình kết hợp khu ở và thương mại, một giải pháp thông minh giúp giảm tải giao thông và tối ưu hóa thời gian”.

Khi kiến trúc trở thành giá trị sống và đầu tư

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Giám đốc Kinh doanh SJ Group, cho rằng Vista Nam An Khánh là “khoảng thở hiếm hoi” giữa quỹ đất nội đô ngày càng chật chội.

“Sự hiếm có của dự án nằm ở không gian Địa Trung Hải trải dài quanh hồ và những con phố rộng, mật độ thấp, thoáng đãng, điều khó tìm ở Hà Nội”, bà chia sẻ.

Theo bà Bình, Vista Nam An Khánh thể hiện tinh thần “Quiet Luxury” - sang trọng, tinh tế nhưng không phô trương.

“Nhà đầu tư ngày nay quan tâm nhất là dòng tiền. Với hai tòa hỗn hợp 40 tầng kề khu phố thương mại, café, ẩm thực, vui chơi trẻ em… lượng cầu tại đây rất lớn. Thêm cam kết đồng hành lâu dài của chủ đầu tư, Vista Palma sẽ sớm hình thành khu phố sầm uất, tạo dòng tiền bền vững”, bà Bình khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Giám đốc Kinh doanh Công ty SJ Group (Ảnh: BTC).

KTS David bổ sung: “Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, việc sở hữu bất động sản gần trung tâm nhưng vẫn có không gian xanh là điều hiếm. Vista Nam An Khánh dung hòa được giữa thiên nhiên, kiến trúc và con người, một điểm đến đáng mơ ước”.

Buổi tọa đàm kéo dài gần hai giờ trong không gian âm nhạc Ý xuyên suốt, mang tinh thần “kiến trúc đối thoại với cuộc sống”.