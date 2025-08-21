Khi đô thị kết nối quá khứ - hiện tại và tương lai

Nền tảng của một đô thị đáng sống

Mẫu số chung của những đô thị bền vững và đáng sống là khả năng gìn giữ, bảo tồn giá trị cốt lõi nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai. Từ Kyoto - thành phố hơn 1.200 năm tuổi của Nhật Bản với những ngôi đền cổ bên cạnh hệ thống tàu điện ngầm hiện đại, hay như siêu đô thị TPHCM, nơi những công trình hàng trăm năm trường tồn giữa trung tâm tài chính sôi động… Sự song hành giữa gìn giữ và phát triển, kết nối quá khứ - hiện tại và tương lai đã tạo nên bản sắc riêng, nơi người dân không chỉ sống mà còn thuộc về.

Từ câu chuyện ấy, có thể thấy giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển đô thị bền vững nằm ở việc tạo ra không gian sống có chiều sâu, vừa tôn tạo hệ giá trị đã định hình bản sắc, vừa thích ứng linh hoạt với hiện tại, tương lai.

Đó cũng là cách những nhà kiến tạo đô thị bền vững như Nam Long đã và đang hướng đến. “Thay vì đi nhanh để phát triển đồng loạt, Nam Long chọn đi từng bước vững chắc, phát triển những đô thị, nơi mà cư dân có thể sở hữu cả hành trình sống, nơi họ cảm thấy tự hào, an tâm và nhìn thấy tương lai cho cả gia đình”, ông Lucas Loh, CEO Nam Long chia sẻ.

Để làm được điều này, doanh nghiệp tập trung vào việc tạo dựng gốc rễ ngay từ đầu, thông qua cách quy hoạch đặt con người ở vị trí trung tâm, thiên nhiên trở thành một phần quan trọng trong không gian sống, hình thành những cộng đồng cư dân có phong cách sống riêng.

Đơn cử như Mizuki Park - dấu ấn tiên phong trong hành trình kiến tạo đô thị tích hợp của Nam Long, định hình bản sắc riêng với không gian xanh hài hòa, hệ tiện ích toàn diện và cộng đồng cư dân gắn kết, tạo nên chuẩn mực sống chất lượng giữa lòng khu Nam TPHCM.

Mizuki Park - đô thị đáng sống nổi bật tại khu Nam TPHCM (Ảnh: Nam Long).

Mizuki Park có quy mô 26ha, được phát triển bởi Nam Long cùng 2 doanh nghiệp hơn 100 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Sau gần 8 năm kiến tạo, diện mạo đô thị đã dần được lấp đầy, chào đón hơn 4.000 gia đình về an cư. Dự án dành hơn 70% diện tích cho không gian mở và tiện ích, với 17.000m² kênh đào, hơn 103.000m² cảnh quan cây xanh…

Bên cạnh đó là hệ tiện ích đáp ứng các nhu cầu sống - học tập - vui chơi - thư giãn của đa thế hệ như công viên đảo Nhật, quảng trường - bến thuyền, công viên sự kiện, 15.000m2 dành cho các tiện ích thương mại - dịch vụ, 7.000m2 dành cho y tế và 40.000m2 dành cho giáo dục…

Tại Mizuki Park, cảnh quan sông nước, những hàng cây rợp bóng, nếp sống cộng đồng… tạo nền móng, định hình bản sắc và mang theo hơi thở của ký ức mỗi thế hệ cư dân. Hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại… phục vụ mọi nhu cầu hiện tại và tầm nhìn phát triển bền vững nuôi dưỡng tương lai.

Trellia Cove - nơi chạm ký ức, mở tương lai

Trellia Cove - phân khu compound (khép kín) cuối cùng, quy mô 8.408m², kết hợp hài hòa giữa cao tầng và thấp tầng - được phát triển như bước tiếp nối mang tính kế thừa, nâng tầm chuẩn sống vốn đã được khẳng định tại tại Mizuki Park.

Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng góp phần nâng tầm chuẩn sống tại Mizuki Park (Ảnh: Nam Long).

Tọa lạc ở vị trí cuối trục chính khu đô thị, một mặt hướng ra kênh đào trung tâm, một mặt ôm trọn rạch Bà Lào tự nhiên, Trellia Cove tựa như ốc đảo xanh mát, yên bình. Cư dân tại đây được thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích đồng bộ của Mizuki Park cùng hệ tiện ích nội khu phong phú với hồ bơi, sân thể dục dưỡng sinh, sân chơi trẻ em, khu BBQ, picnic gia đình, phòng tiệc, khu thể thao đa năng, khu tập golf…

Với mong muốn kiến tạo không gian sống để đa thế hệ gặp gỡ, tại Trellia Cove, đội ngũ phát triển thiết kế các không gian tiện ích độc đáo, như khu vực trò chơi dân gian, góc đọc sách, công viên ven sông 3.500m2… Đây không chỉ là những tiện ích đơn thuần, mà hơn hết là không gian kết nối cảm xúc giữa ông bà, bố mẹ và con trẻ.

Hình ảnh con đường làng yên ả trưa hè, dòng kênh bên nhà, khoảng sân chơi đầy nắng - vốn in đậm trong ký ức của thế hệ 7x, 8x - nay được tái hiện tinh tế qua hình thái tiện nghi hơn, nhưng vẫn giữ nguyên chất liệu ký ức một cách có chủ đích để thế hệ làm cha mẹ tìm thấy sự bình yên và cảm giác thuộc về, trong khi trẻ em được lớn lên gần gũi thiên nhiên.

Kiến trúc - cảnh quan - tiện ích tại Trellia Cove nuôi dưỡng những giá trị cảm xúc (Ảnh: Nam Long).

Giữa nhịp sống sôi động của Nam Sài Gòn, Trellia Cove như một ốc đảo an yên, để mỗi cư dân vừa có thể tìm thấy mình trong những ký ức thân quen, vừa tận hưởng sự tiện nghi hiện đại, và hơn hết, là tạo dựng nền tảng cho thế hệ tương lai. Không gian sống khi ấy, trở thành cội rễ nuôi dưỡng sự gắn kết, gìn giữ giá trị - những điều chỉ có thể được kiến tạo qua thời gian, bằng tâm huyết và tầm nhìn của những nhà phát triển đô thị bền vững.