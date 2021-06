Khánh Hòa có cửa hàng miễn thuế nội đô đầu tiên tại The Arena

Dân trí Chủ đầu tư dự án The Arena cho biết đã nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế tại khu thương mại ở phố đi bộ dự án The Arena.

Đây sẽ là cửa hàng miễn thuế nội đô (Downtown duty free) đầu tiên tại Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh, chủ đầu tư The Arena tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh vừa công bố đã nhận được giấy phép kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan cấp. Theo đó, cửa hàng Duty Free tại The Arena sẽ được quy hoạch tại khu thương mại với diện tích trên 500m2 tại phố đi bộ của dự án.

Cửa hàng nằm dưới sự kiểm soát của Chi cục Hải quan sân bay Quốc tế Cam Ranh thuộc Cục hải quan tỉnh Khánh Hòa. Như vậy, đây sẽ là cửa hàng miễn thuế ngoài sân bay đầu tiên tại Khánh Hòa.

Việc mở cửa hàng miễn thuế ngoài phạm vi sân bay tại The Arena được đánh giá sẽ là cú hích lớn biến nơi đây trở thành khu mua sắm sầm uất nhất trong khu vực. Hơn hết, việc tọa lạc ngay cung đường nghỉ dưỡng cao cấp và cửa ngõ vào trung tâm thành phố, Duty Free tại The Arena sẽ góp phần tăng thêm thời gian mua sắm, giúp du khách có thêm thời gian trải nghiệm nhờ vị trí thuận lợi và phương thức giao hàng thuận tiện.

Theo đánh giá của một số chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư du lịch, mô hình cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam trước đây chỉ hạn chế trong sân bay quốc tế và có một số giới hạn nhất định khi thời gian dành cho mua sắm của du khách khá eo hẹp. Vậy nên các cửa hàng miễn thuế ngoài sân bay là cơ hội để thu hút khách du lịch có tiền. Trên thế giới, nhiều nước đã xây dựng thành công các cửa hàng miễn thuế ngay trong các trung tâm thương mại, ở rất xa các cảng biển, cảng sân bay…

Với sự quy tụ của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, Duty Free tại The Arena sẽ gia tăng trải nghiệm mua sắm cho du khách với đa dạng các mặt hàng cao cấp. Chủ đầu tư The Arena cho biết, cửa hàng sẽ được quản lý bởi đơn vị quản lý, vận hành chuyên nghiệp.

Góp phần phát triển ngành bán lẻ du lịch tại Khánh Hòa trong tương lai

Giai đoạn 2016 - 2020 du lịch Khánh Hòa đạt mức tăng trưởng ấn tượng, các chỉ tiêu chủ yếu tăng từ 15 - 20%/năm. Sự tăng trưởng của ngành du lịch góp phần tăng tỷ trọng của ngành trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Khánh Hòa, tuy nhiên, hiện thu nhập từ du lịch của Khánh Hòa chủ yếu từ hoạt động kinh doanh lưu trú và dịch vụ ăn uống với tỷ lệ dao động từ 50 - 55%. Thu nhập từ hoạt động vui chơi giải trí và mua sắm chỉ chiếm từ 25 - 30% và không thay đổi nhiều trong các năm qua.

Điều này cho thấy du lịch Khánh Hòa hiện chỉ tập trung khai thác lợi thế biển với các dịch vụ thuần túy mà chưa đa dạng hóa, khai thác các sản phẩm du lịch bổ trợ như các hoạt động mua sắm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của khách du lịch.

Thực tế cho thấy mua sắm đang là mảnh ghép còn thiếu của du lịch Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Khi so sánh với các nước láng giềng như Thái Lan, Singapore… dễ dàng nhận thấy những chuỗi liên kết giữa lưu trú - mua sắm, tham quan - mua sắm chưa đồng bộ và gần như còn bỏ ngỏ tại thành phố biển.

Vậy nên sự ra mắt của cửa hàng miễn thuế tại The Arena sẽ góp phần đưa Duty Free trở thành một sản phẩm du lịch mới, thu hút đáng kể khách du lịch mua sắm hàng cao cấp, mở ra kỳ vọng cho ngành bán lẻ du lịch tại địa phương trong tương lai cũng như đưa Khánh Hòa trở thành thiên đường nghỉ dưỡng - mua sắm thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Duty Free - Hàng miễn thuế là những mặt hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế (như rượu, thuốc lá, các mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ…) không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và được miễn thuế nhập khẩu.

Theo tính toán của Statista, dung lượng thị trường hàng xa xỉ tại Việt Nam đạt khoảng 974 triệu USD trong năm 2020, giảm 6% so với năm 2019, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng bởi đại dịch. Tuy nhiên, sự hồi phục được dự báo sẽ diễn ra nhanh chóng, tăng trở lại hơn 17% trong thời gian tới.

