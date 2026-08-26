Khánh Hòa: Chỉ mất tối đa 17 ngày để tính lại tiền sử dụng đất

Ngày 26/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2715/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính đất đai. Theo quy trình, thời hạn tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất tối đa là 17 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi người dân nộp hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận, kiểm tra trong 0,5 ngày. Hồ sơ sau đó được chuyển đến phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã để kiểm tra, thu thập thông tin đất đai và tham mưu xác định hạn mức giao đất ở.

Một góc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Sau khi UBND cấp xã phê duyệt, văn bản xác định hạn mức được chuyển đến cơ quan thuế. Cơ quan thuế thực hiện việc tính toán và ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc thông báo điều chỉnh số tiền phải nộp.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo trả hồ sơ cho người dân.

Quy trình này nhằm xác định chính xác số tiền sử dụng đất phải nộp, đồng thời điều chỉnh nghĩa vụ tài chính trong những trường hợp có căn cứ thay đổi theo quy định.

Trước đó, tại Khánh Hòa đã phát sinh một số vướng mắc về nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, dẫn đến một số người dân khởi kiện ra tòa. Ngành thuế đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành quy trình để có cơ sở tính lại nghĩa vụ tài chính, qua đó xử lý các trường hợp còn vướng mắc.