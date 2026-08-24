Bắc Ninh bắt đầu giao đất cho Vingroup làm siêu đô thị 41.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định giao đất, cho thuê đất đợt 1 cho Tập đoàn Vingroup để thực hiện Khu đô thị mới phía tây bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1). Tổng diện tích trong đợt này khoảng 112,4ha, đã được phường Kinh Bắc hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Trong đó, gần 49,8ha được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất để phát triển các sản phẩm nhà ở. Cụ thể, khoảng 36,3ha dành xây nhà liền kề, 8,2ha xây biệt thự và 5,3ha phát triển chung cư hỗn hợp.

Khoảng 5,5ha được cho thuê đất trả tiền hàng năm để xây dựng các công trình dịch vụ, văn hóa, y tế, trường mầm non và trường tiểu học. Ngoài ra, khoảng 2ha được cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để phát triển công trình thương mại, chợ và dịch vụ.

Vị trí thực hiện dự án khu đô thị của Vingroup (Ảnh: Vingroup).

Phần diện tích lớn còn lại, khoảng 55,1ha, được giao không thu tiền sử dụng đất, gồm khoảng 45,6ha đất giao thông, 6,3ha cây xanh, 2,6ha dành cho thể dục thể thao và 0,6ha mặt nước.

Đối với hơn 55ha này, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các công trình hạ tầng và bàn giao những hạng mục, diện tích thuộc trường hợp phải bàn giao cho Nhà nước theo quy định.

Việc giao đất được thực hiện trên cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất. Trước đó, tháng 5/2025, Bắc Ninh đã phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh gồm Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty cổ phần Phú Thọ Land và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cuộc Sống Mới. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là đại diện liên danh.

Đến tháng 5 năm nay, dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích gần 269ha, nằm tiếp giáp sông Cầu. Đê sông Cầu chạy bao quanh ranh giới phía bắc và phía tây dự án.

Theo thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường được công bố vào tháng 6, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 41.270 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 33.000 người và thời gian xây dựng dự kiến 6 năm kể từ khi được bàn giao đất.

Khu đô thị được chia thành 3 khu vực. Khu A1 dự kiến có 1.556 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng cùng 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng.

Khu A2 có quy mô lớn hơn với 2.217 căn liền kề, 352 căn biệt thự và 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng. Khu A3 dự kiến bố trí 97 căn liền kề cùng 2 lô đất hỗn hợp xây dựng công trình dịch vụ cao tối đa 30 tầng.

Riêng sản phẩm thấp tầng, dự án dự kiến cung cấp khoảng 4.222 căn liền kề và biệt thự. Ngoài nhà ở, khu đô thị còn được bố trí hệ thống thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, thể dục thể thao và các công trình công cộng phục vụ cư dân.