Hà Nội lập 81 quy hoạch cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Kế hoạch 331/KH-UBND về thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại quy hoạch tổng thể được thành phố phê duyệt tháng 5; đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện các chương trình, đề án, dự án và hệ thống quy hoạch các cấp.

Theo kế hoạch, hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội gồm 5 loại: quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch không gian ngầm.

Lập 81 quy hoạch, ưu tiên khoảng 22 quy hoạch phân khu

Để cụ thể hóa cấu trúc phát triển Thủ đô, Hà Nội xác định cần tổ chức lập tổng cộng 81 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng.

Trong số này, 47 đồ án, tương đương 58,02%, tiếp tục được thực hiện trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy hoạch đã triển khai trước đây. 34 đồ án, chiếm 41,98%, sẽ được lập mới theo các định hướng phát triển mới.

Sẽ có 34 đồ án được lập mới, khoảng 22 quy hoạch phân khu được ưu tiên hoàn thành trước (Ảnh: Mạnh Quân).

Thành phố ưu tiên tập trung thực hiện và hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị. Nhóm này gồm các quy hoạch phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, khu vực phía tây Vành đai 4, một số khu vực phía tây bắc, các quy hoạch lập mới theo tuyến và tại những khu vực thuộc vùng đệm sinh thái trước đây. Quy hoạch không gian ngầm và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cũng thuộc nhóm được ưu tiên.

Theo cấu trúc phát triển mới, cực trung tâm tiếp tục đóng vai trò hạt nhân. Khu vực nội đô lịch sử và nội đô lịch sử mở rộng, gồm phố cổ, phố cũ, hồ Gươm, hồ Tây và vùng phụ cận, được định hướng tái cấu trúc theo mô hình nén - xanh, kết hợp khai thác không gian ngầm, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và bảo tồn di sản.

Hai bên Vành đai 4 được xác định là dải đô thị mới hiện đại, đồng thời đóng vai trò vùng đệm nhằm giảm tải dân số cho khu vực lõi. Hà Nội cũng quy hoạch đô thị thể thao gắn với tổ hợp thể thao tầm cỡ quốc gia, quốc tế và mô hình đô thị sinh thái TOD.

Sông Hồng được xác định thành một cực phát triển riêng. Chuỗi quy hoạch từ thượng lưu tới hạ lưu sẽ cụ thể hóa định hướng đưa khu vực này trở thành trục xương sống cảnh quan, công viên sinh thái, trung tâm văn hóa - dịch vụ biểu tượng của Thủ đô.

Phía bắc gắn với sân bay quốc tế Nội Bài, khu thương mại tự do, logistics, các khu công nghiệp và công nghệ cao. Cực phía Đông đảm nhận chức năng trung tâm thương mại, logistics và cảng cạn ICD.

Tại phía nam, Phú Xuyên được định hướng phát triển đô thị công nghiệp, logistics đa phương thức gắn với sân bay thứ hai phía Nam. Khu vực Vân Đình - Đại Nghĩa phát triển theo hướng đô thị di sản, văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái hai bên sông Đáy.

Phía tây nam tập trung vào giáo dục, đào tạo, y tế và nghỉ dưỡng. Phía tây lấy Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội làm hạt nhân khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cực Tây Bắc được định hướng phát triển văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng gắn với núi Tản - sông Đà.

Xây dựng mô hình Hà Nội 4D, khai thác cả không gian ngầm và tầm cao

Cùng với việc lập các đồ án, Hà Nội sẽ xây dựng mô hình phát triển Thủ đô Hà Nội 4D, nâng cấp hệ thống thông tin quy hoạch và số hóa, chuẩn hóa dữ liệu GIS ở các cấp quy hoạch.

Hệ thống sẽ tích hợp dữ liệu về không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật khung, không gian tầm thấp và tầm cao, đồng thời gắn với phân kỳ đầu tư và việc theo dõi, giám sát tiến độ các dự án ưu tiên.

Hà Nội sẽ xây dựng mô hình phát triển Thủ đô Hà Nội 4D (Ảnh: Mạnh Quân).

Thành phố cũng nghiên cứu lập mới Quy chế quản lý kiến trúc thành phố, đồng thời rà soát, xây dựng các quy chế riêng tại những khu vực cần kiểm soát, bảo tồn và phát triển.

Kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô còn được chia thành 10 nhóm ngành, lĩnh vực. Trong đó có bảo vệ môi trường và xử lý úng ngập; trật tự đô thị và ùn tắc giao thông; phát triển kinh tế; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; tái cấu trúc đô thị; nguồn nhân lực; quản trị và phát triển vùng Thủ đô; xây dựng cấu trúc không gian đô thị đa tầng, đa lớp.

Về kinh tế, Hà Nội định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng các khu thương mại tự do, khu công nghệ cao, đồng thời phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong chuyển đổi số, thành phố đặt mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng số, nền tảng AI dùng chung và hệ sinh thái số an toàn. Mô hình quản trị Thủ đô được định hướng dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, đi cùng phân cấp, phân quyền và tăng vai trò điều phối các vấn đề liên vùng về quy hoạch, hạ tầng, môi trường.

Đối với nguồn nhân lực, Hà Nội sẽ tập trung nâng cao chất lượng nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính và quản trị công, đồng thời xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia đầu ngành tham gia với vai trò tổng công trình sư.