Dân trí Văn hóa Nhật Bản luôn là kho tàng thú vị khiến người ta không ngừng muốn khám phá. Những bộ phim của xứ Phù Tang cũng luôn có sức hút riêng vô cùng hấp dẫn.

Nhật Bản luôn được biết đến là một đất nước có nền văn hóa lâu đời kết hợp hài hòa cái mới và cái cũ tạo nên những nét đặc trưng rất riêng mang đậm bản sắc dân tộc. Một trong những cách tốt nhất để hiểu về văn hóa của một quốc gia đó là thông qua phim ảnh. Hãy cùng điểm qua những bộ phim kinh điển, từ những tác phẩm thời hậu chiến đến những câu chuyện đương đại tất cả đều phản ánh chân thực nền văn hóa lâu đời của xứ sở mặt trời mọc.

The Garden Of Words (2013)

Đây là một bộ phim tình cảm tâm lý dài 46 phút của đạo diễn Makoto Shinka được công chiếu tại Nhật Bản vào năm 2013. The Garden of Words lấy bối cảnh thành phố Tokyo hiện đại kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Takao và Yukino.

Takao là một nam sinh 15 tuổi, có khát khao trở thành một thợ đóng giày nổi tiếng. Khi mùa hè đến, cứ vào những ngày mưa cậu luôn trốn học để đến một khu vườn đặc biệt. Tại đây, Takao gặp gỡ Yukino, một phụ nữ 27 tuổi với những niềm riêng khó nói. Hai người không tương tác nhiều, thế mà cứ vào những ngày mưa lại không hẹn đều gặp nhau ở khu vườn đó. Cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa thay đổi cuộc sống đối với cả hai. Nhẹ nhàng và tinh tế, bộ phim thể hiện khả năng kể những câu chuyện hấp dẫn và trưởng thành của anime.

Tetsuo: The Iron Man (1989)

Thể loại phim kinh dị của Nhật Bản đã trở thành hiện tượng trên toàn thế giới vào cuối những năm 1990 nhờ thành công của The Ring. Tuy nhiên ít ai biết, Tetsuo: The Iron Man phát hành năm 1989 mới là bộ phim đầu tiên thuộc thể loại này của Nhật Bản được người hâm mộ quốc tế biết đến.

Bộ phim là sự pha trộn giữa thể loại kinh dị và khoa học viễn tưởng hay còn gọi là cyberpunk. Tetsuo: The Iron Man khám phá những cách mà tình dục và công nghệ (hai chủ đề thống trị trong văn hóa ở Nhật Bản) có thể kết hợp với nhau. Bộ phim không phù hợp cho trẻ em hoặc gia đình xem cùng nhau.

The Hidden Fortress (1958)

Đây là một bộ phim của Akira Kurosawa, người được mệnh danh là bậc thầy điện ảnh của Nhật Bản. The Hidden Fortress phát hành vào năm 1958 cũng được xem là bộ phim vĩ đại nhất mà Nhật Bản từng sản xuất.

Bộ phim kể lại câu chuyện về một công chúa bị lưu đày trải qua hành trình gian khổ để lật đổ kẻ thù để khôi phục vương quốc của mình. Công chúa và một vị tướng của mình đã bị hai người nông dân vì tham lam mà đồng ý hộ tống họ qua hàng ngũ kẻ thù để đổi lấy vàng. Hai người nông dân này không hề biết chân tướng thực sự của công chúa và tướng quân.

Jiro Dreams Of Sushi (2011)

Ẩm thực Nhật Bản luôn là sức hút không thể cưỡng lại với nhiều người yêu mến văn hóa nước này. Jiro Dreams of Sushi là một phim tài liệu về chủ đề ẩm thực phát hành năm 2011 được đạo diễn bởi David Gelb.

Bộ phim kể về Ono Jiro, một bậc thầy 85 tuổi về sushi và là cũng là chủ nhân của Sukiyabashi Jiro, một nhà hàng ba sao Michelin. Hành trình theo đuổi không ngừng nghỉ của ông Ono trên con đường hướng tới sự hoàn hảo về ẩm thực có nhiều gian nan, nhưng ông vẫn quyết tâm để giành được thành quả.

Tampopo (1985)

Đây là một bộ phim hài đỉnh cao của Nhật Bản về chủ đề ẩm thực phát hành vào năm 1985. Với tài năng tuyệt vời của mình, đạo diễn Juzo Itami đã đem đến cho người xem cái nhìn chân thực nhất về sự kết nối giữa ẩm thực và đời sống hàng ngày của con người Nhật Bản.

Tampopo là bộ phim quảng bá cho món mì truyền thống của xứ Phù Tang. Vai chính là Tampopo, một người đàn ông góa vợ tìm sự khuây khỏa tại cửa hàng mì của mình và biến nó thành nổi tiếng.

Tokyo Story (1953)

Tokyo Story là một bộ phim Nhật Bản của đạo diễn Ozu Yasujiro công chiếu lần đầu năm 1953. Bộ phim nói về câu chuyện của một cặp vợ chồng già lên Tokyo thăm các con để rồi phát hiện ra rằng họ không thể dành nhiều thời gian quan tâm tới hai người.

Nụ cười gượng gạo và cái cúi đầu sâu ẩn chứa sự phẫn uất và đau lòng trong câu chuyện khiến người xem cay khóe mắt và chợt nhận ra những giá trị tuy giản dị mà đầy ắp nhân văn. Nếu bạn muốn xem tác phẩm của một nghệ nhân bậc thầy, người đã đặt ra khuôn mẫu mà các nhà làm phim ở Nhật Bản về sau noi theo, đừng bỏ qua bộ phim kinh điển Tokyo Story.

13 Assassins (2011)

Khởi chiếu vào năm 2011, 13 Assassins nhanh chóng gia nhập hàng ngũ những bộ phim kinh điển về samurai của Nhật Bản. Bộ phim lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại Edo (1603-1868), khi Shogun giữ được nền hòa bình cho đất nước trong nhiều năm trời. Điều này khiến Samurai ngày càng trở nên yếu thế và mất dần khả năng chiến đấu đỉnh cao khi xưa. Sự tàn ác, dã man của lãnh chúa Naritsugu đã làm người dân khốn khổ, căm hận. Được sự ủng hộ của một quan chức lâu năm trong triều, 13 võ sĩ Samurai lên kế hoạch ám sát Naritsugu.

Không màu mè, phức tạp, cũng không đẹp mắt, khoa trương, các pha võ thuật trong 13 Assassins diễn ra hết sức nhanh gọn, chân thực (do đặc thù của kiếm Nhật). Mặc dù vậy, đạo diễn Takashi Miike biết cách kéo dài trường đoạn ám sát khiến phần chiến đầu trở nên vô cùng dữ dội và cuốn hút.

We Are X (2016)

We Are X là một bộ phim tài liệu về ban nhạc rock Nhật Bản X Japan và người đồng sáng lập, tay trống, nghệ sĩ dương cầm Yoshiki. Bộ phim do Stephen Kijak làm đạo diễn, được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Sundance 2016.

Phim phơi bày đầy đủ những hỷ - nộ - ái - ố của các thành viên trong ban nhạc, từ cái chết của hai thành viên cũ cho đến vấn đề sức khỏe của Yoshiki. Bộ phim tôn vinh sự kiên trì của con người, và sức mạnh của nghệ thuật có khả năng nuôi dưỡng hy vọng của con người trong những hoàn cảnh vô vọng nhất.

Violent Cop (1989)

Đây là một bộ phim Nhật Bản phát hành năm 1989 do Takeshi Kitano làm đạo diễn và đóng vai chính. Có thể nói không có bất cứ danh sách về phim Nhật Bản nào có thể hoàn chỉnh nếu không có sự xuất hiện của vị đạo diễn tài ba này.

Hầu hết phim của Kitano đều nói về cái chết, về những tàn bạo trong xã hội đen - xã hội mà ông đã lặn ngụp, thấm thía suốt thời thơ trẻ. Phim của Kitano luôn làm người xem thót tim, ghê rợn trước cái ác nhưng điều còn lại là tính nhân văn trong quan hệ con người.

Battle Royale (2000)

Battle Royale là một bộ phim của Nhật Bản sản xuất năm 2000, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Koushun Takami. Đây cũng chính là bộ phim cuối cùng do Kinji Fukasaku làm đạo diễn.

Bộ phim lấy bối cảnh xã hội Nhật Bản thất nghiệp tràn lan và tội phạm thanh thiếu niên có dấu hiệu gia tăng. Một lớp học thực hiện chuyến đi thực địa, nhưng họ bị nguyền rủa và đưa đến một hòn đảo xa xôi. Ở đây họ có ba ngày để chiến đấu và tiêu diệt lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một người sống sót. Chỉ một thời gian ngắn trôi qua, hàng loạt cái chết đã đến. Trò chơi tàn bạo này liệu có thể kiểm soát và kết thúc?

Mỹ Anh

Theo The Culture Trip