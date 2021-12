Khám phá phong cách sống của giới thượng lưu

Dân trí Hướng tới giới thượng lưu, hàng loạt sản phẩm mang thương hiệu xa xỉ tới bất động sản hạng sang tại các thành phố biển nổi tiếng đã xuất hiện tại Việt Nam và nhận được sự quan tâm.

Tận hưởng cuộc sống theo cách đặc biệt

Giới thượng lưu và những người siêu giàu thường thể hiện đẳng cấp bằng việc sẵn sàng chi hàng chục triệu USD để thỏa mãn các sở thích của mình như sở hữu hàng hiệu, lướt du thuyền thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt mỹ, di chuyển bằng chuyên cơ riêng… Nhiều doanh nhân, minh tinh nổi tiếng trên thế giới sẵn sàng chi một khoản kếch xù để mua những bất động sản hạng sang hay cả một hòn đảo cho riêng mình.

Giới siêu giàu tận hưởng cuộc sống sang chảnh qua những chuyến du lịch nghỉ dưỡng trên du thuyền xa hoa (Ảnh: Danh Khôi).

Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, giới thượng lưu đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và có xu hướng nghỉ dưỡng dài ngày tại nhiều quốc gia khác nhau để có thể cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống, văn hóa ở mọi nơi trên thế giới.

Chính vì thế, họ không ngừng gia tăng bộ sưu tập căn hộ "Boutique" có vị trí đẹp tại các thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng, mang đến không gian sống đẳng cấp trên và hội tụ những sản phẩm - dịch vụ đặc quyền, mang tính cá nhân hóa để khẳng định vị thế.

Anh Trần Hữu Khang, một doanh nhân thành đạt và đang quan tâm đến dự án The Aston Luxury Residence bên vịnh Nha Trang chia sẻ: "Vốn là người thích du lịch và đam mê dịch chuyển, tôi thường có nhiều chuyến đi kết hợp giữa nghỉ dưỡng và làm việc online. Do đặc thù công việc phải suy nghĩ và làm việc với cường độ cao nên không khỏi căng thẳng và stress. Đó cũng là lý do tôi thường chọn những điểm đến có phong cảnh đẹp, gần gũi với thiên nhiên nhưng đầy đủ tiện nghi cao cấp để vừa có thể nghỉ dưỡng vừa làm việc".

Dự án The Aston Luxury Residence bên vịnh Nha Trang thu hút sự quan tâm của giới siêu giàu.

Anh Khang nói thêm, bất động sản hạng sang tại các thành phố biển hiện được nhiều người lựa chọn bởi giá trị và tiềm năng sinh lời cao, dù an cư hay đầu tư cho thuê. Anh cũng rất vui khi biết thông tin The Aston Luxury Residence sắp được giới thiệu ra thị trường và sẵn sàng sở hữu một căn hộ tại đây.

The Aston Luxury Residence - Đẳng cấp sống của giới thượng lưu thời đại mới

Với mong muốn kiến tạo công trình biểu tượng mới bên vịnh Nha Trang cũng như nâng cao trải nghiệm sống, thu hút cư dân cao cấp toàn cầu đến Việt Nam sinh sống và làm việc, Tập đoàn Danh Khôi đã phát triển dự án The Aston Luxury Residence.

Dự án sở hữu quỹ đất đẹp trên cung đường ven biển Trần Phú, tọa lạc tại vị trí giao điểm giữa đường Trần Phú và đường Xóm Cồn và nằm sát vịnh Nha Trang - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Trở thành chủ nhân căn hộ The Aston Luxury Residence, cuộc sống của cư dân không chỉ hòa nhịp cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ với khí hậu có khoảng 300 ngày nắng trong năm của thành phố biển mà còn mãn nhãn với tầm view "kề sông, cận biển". Ngay tại nhà mình, những chủ nhân xứng tầm có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn dòng sông thơ mộng, vịnh biển mênh mông và tận hưởng không gian trong lành, đón nhận hương vị của đại dương mỗi ngày. Từ đó mang đến một cuộc sống luôn ngập tràn năng lượng, gặt hái những thành công mới.

Sky Lounge trên không thu trọn toàn cảnh vịnh biển tuyệt mỹ trong tương lai tại dự án.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái tiện ích tại dự án sẽ mang đến những trải nghiệm resort trên không độc đáo, như phố đi bộ trên không đầu tiên ở Nha Trang với tổng diện tích 1.800m², hồ bơi tràn vô cực giữa tầng mây cùng hệ thống 30 tiện ích nội khu đa dạng sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Chủ đầu tư cũng dành riêng cho cư dân dịch vụ đưa đón sân bay hay tiện ích đặc quyền với phòng Gym, Sky Lounge, Spa chăm sóc sắc đẹp.

Đại diện Danh Khôi cho biết, đội ngũ kiến trúc sư đã khéo léo quy hoạch và thiết kế để tận dụng triệt để lợi thế về vị trí đắc địa của dự án nhằm tạo nên một không gian sống mang đậm dấu ấn riêng của gia chủ. Theo đó, thiết kế các căn hộ đều mang đặc tính thông thoáng, khai thác tối đa ánh sáng và gió trời, tối ưu công năng sử dụng. Tất cả tạo dựng một không gian sống tinh tế, tôn vinh vẻ sang trọng xứng tầm những chủ nhân tinh hoa.

"The Aston Luxury Residence là dự án căn hộ biển hạng sang đón đầu nhu cầu thực khá lớn của tầng lớp thượng lưu mới - những người có điều kiện kinh tế, biết trân quý giá trị bản thân và biết tận hưởng những nét tinh túy nhất trong mọi khía cạnh cuộc sống. Dự án hứa hẹn trở thành tâm điểm trên thị trường bất động sản cuối năm nay", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Trường Thịnh