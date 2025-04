Khai trương nhà mẫu và văn phòng bán hàng GIA22 tại GIA by KITA

Đây là bước khởi đầu quan trọng, hiện thực hóa hành trình kiến tạo phong cách sống thượng lưu tại GIA by KITA, đồng thời mang đến cho khách hàng tiềm năng cơ hội trải nghiệm thực tế không gian sống đẳng cấp mà dự án hướng tới.

Lấy cảm hứng từ một bản sonata cổ điển, "The Sonata by GIA" là dạ tiệc nghệ thuật được tạo nên từ sự kết hợp giữa âm nhạc, kiến trúc, ánh sáng và ẩm thực. Điểm nhấn của đêm tiệc là màn trình diễn đầy cảm xúc của ca sĩ Tùng Dương, người đã đưa toàn bộ khách mời chìm đắm trong không gian nghệ thuật thăng hoa.

Khách hàng tìm hiểu tổng quan GIA by KITA qua sa bàn mô phỏng tại phòng bán hàng dự án.

GIA by KITA là dự án bất động sản hạng sang tại lõi Khu đô thị Ciputra, sở hữu kết nối chiến lược tới Hồ Tây, sân bay Nội Bài và công viên 65ha. Tổng thể dự án rộng gần 22ha, bao gồm hơn 400 dinh thự sang trọng, 14 tòa tháp căn hộ cao cấp và hệ thống tiện ích quốc tế. Trong đó, phân khu GIA22 ra mắt đầu năm 2025, được đánh giá là "viên kim cương quý giá nhất" của dự án với 164 biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải, đảm bảo tính riêng tư và đẳng cấp.

Liền kề siêu công viên 65ha, mảng xanh lớn nhất nội đô với mật độ cây xanh và mặt nước lên tới 0,77km2, GIA by KITA vươn mình giữa lòng Hà Nội. Một không gian sống trong lành với sắc xanh len lỏi tới từng góc phố, nơi cư dân được tận hưởng bầu không khí tinh khiết và những khoảnh khắc an nhiên giữa thiên nhiên rộng mở.

Được ôm trọn trong miền xanh đa lớp hiếm có, từ chuỗi ba công viên nội khu rộng tới 12.000m2 đến những dòng nước mát lành của Hồ Tây thơ mộng và sông Hồng huyền thoại, GIA by KITA không chỉ là chốn an cư, mà còn kiến tạo không gian sống hài hòa thiên nhiên, nghệ thuật và giá trị tinh thần giao hòa trong bản giao hưởng bất tận.

Khách tham quan trải nghiệm không gian sống sang trọng tại nhà mẫu của GIA by KITA.

Sự kiện khai trương nhà mẫu GIA22 - "The Sonata by GIA" không chỉ là đêm dạ tiệc nghệ thuật, mà còn là một sự kiện trải nghiệm không gian sống đích thực, nơi gần 500 khách mời có cơ hội đến gần hơn, cảm nhận và kết nối với tinh thần của GIA by KITA một cách sâu sắc nhất.

Ngay trong khuôn khổ chương trình, nhiều giao dịch thành công đã được ghi nhận. Hai khách hàng đầu tiên đặt cọc biệt thự đã nhận ưu đãi 5 lượng vàng trị giá 500 triệu đồng/căn, cùng nhiều phần quà dành cho tất cả khách mời tham dự.

"The Sonata by GIA" đã khép lại, nhưng hành trình định hình phong cách sống đẳng cấp chỉ vừa mới bắt đầu. Với thông điệp: "Không chỉ là nơi để trở về, mà là nơi xúc cảm của sự gắn bó và thăng hoa", GIA by KITA đang không ngừng kiến tạo một không gian sống xứng tầm dành riêng cho những chủ nhân trân quý bản sắc và đề cao chiều sâu trải nghiệm.

