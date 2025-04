Khai thác nhánh phía Tây cao tốc Bến Lức - Long Thành, Waterpoint rộng lối kết nối

Vươn tầm từ động lực hạ tầng

Sau khi thông xe kỹ thuật vào 19/4, từ ngày 28/4, hơn 18km nhánh phía Tây cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ cửa ngõ miền Tây về khu Nam và trung tâm TPHCM.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành là một trong số những dự án trọng điểm đang được dồn lực triển khai để tiến tới thông xe từng phần và toàn tuyến giai đoạn 2025-2026. Với tổng chiều dài hơn 57km, đi qua Long An, TPHCM và Đồng Nai, cao tốc Bến Lức - Long Thành giúp kết nối liền mạch khu vực Đông và Tây Nam Bộ, đặc biệt là TPHCM; hỗ trợ giao thông đến sân bay Long Thành trong tương lai. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển mới cho các khu đô thị, công nghiệp, cảng biển và sân bay khu vực.

Bên cạnh bám sát tiến độ triển khai cao tốc Bến Lức - Long Thành, hàng loạt công trình huyết mạch khác như vành đai 3, vành đai 4… cũng đang được đẩy mạnh, hoàn thiện bức tranh hạ tầng khu vực.

Trong đó, vành đai 3 sẽ đưa vào thông xe kỹ thuật hai đoạn dài hơn 21km gồm 15km đi qua TPHCM và 6,5km qua Long An vào cuối năm nay, hoàn thành toàn tuyến vào tháng 6/2026, kết nối TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Tuyến vành đai 4 kết nối Long An, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương cũng được gấp rút triển khai.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đã phê duyệt đầu tư mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 6 - 8 làn xe, dự kiến khởi công trong quý II/2025, bổ sung thêm trục động lực mới cho vùng.

Không chỉ có ý nghĩa chiến lược thúc đẩy kinh tế - xã hội, vai trò của các công trình giao thông trọng điểm trên càng trở nên rõ nét trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh phát triển các đô thị vệ tinh theo định hướng đa trung tâm. Việc kết nối nhanh giữa TPHCM về các khu vực lân cận, sân bay quốc tế Long Thành góp phần hình thành nên những đô thị vệ tinh đáp ứng được các tiêu chí cần và đủ: cần không gian sống chất lượng và đủ thuận tiện, liền mạch để kết nối.

Hạ tầng hoàn thiện tạo đòn bẩy cho các đô thị vệ tinh (Ảnh: Nam Long).

Waterpoint: Cộng hưởng giá trị gia tăng từ kết nối

Hưởng lợi trực tiếp từ đòn bẩy hạ tầng mạnh mẽ nhờ vị trí chiến lược ngay các nút giao thông liên vùng gồm vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành; Waterpoint đang nổi lên như tâm điểm, đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân, nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp. Khu đô thị cách trung tâm TPHCM chỉ 30 phút di chuyển. Khoảng cách này sẽ càng rút ngắn trong thời gian tới, theo lộ trình hoàn thiện các tuyến cao tốc, vành đai, liền mạch kết nối giữa Waterpoint đến toàn vùng kinh tế phía Nam.

Hiện hữu giữa tâm mạch kết nối liên vùng, Waterpoint đã và đang "thăng hạng" cùng tiềm năng khu vực. Diện mạo đại đô thị tích hợp mang dấu ấn Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) không ngừng hoàn thiện bằng hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ.

Các sản phẩm biệt thự, dinh thự bên trong khu đô thị thụ hưởng giá trị gia tăng bền vững (Ảnh: Nam Long).

Hệ sinh thái tiện ích đô thị gồm giáo dục, y tế, thương mại, văn hóa… cũng liên tục được mở rộng. Trường học quốc tế, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm, chuỗi cà phê, nhà hàng địa phương… đã đi vào vận hành, đáp ứng các nhu cầu sống, học tập, làm việc, mua sắm, giải trí của cư dân và cộng đồng khu vực. Tất cả tiện ích đều được quy hoạch trong bán kính 5-15 phút đi bộ, giúp cư dân đô thị dễ dàng kết nối và trải nghiệm, theo mô hình những đô thị tiên tiến trên thế giới.

Tổ hợp tiện ích thể dục, thể thao và sự kiện hơn 3ha tại Waterpoint (Ảnh: Nam Long).

Tầm nhìn của những nhà kiến tạo về một đại đô thị tích hợp bền vững còn thể hiện ở cách quy hoạch bài bản, song hành giữa tiện nghi hiện đại và thiên nhiên sinh thái. Hơn 65ha mảng xanh, hơn 30ha mặt nước cùng hệ thống kênh đào xuyên tâm, 5 lớp công viên đa chủ đề phân bổ toàn khu đô thị… mang đến những giá trị vô giá về cảnh quan và chất lượng môi trường sống.

Theo các chuyên gia, Waterpoint cũng là khu đô thị vệ tinh điển hình cân bằng được ba yếu tố: vị trí kết nối liền mạch - chất lượng sống cao cấp - tiềm năng giá trị bền vững, thu hút làn sóng dịch chuyển dân cư. Đây cũng là những tiêu chí mà giới đầu tư trung và dài hạn luôn tìm kiếm, trong thời điểm thị trường bất động sản đang củng cố và ngày càng chọn lọc.