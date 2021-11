Iris Tower cung ứng căn hộ xanh tại Thuận An

Dân trí Dự án Iris Tower có hơn 60% diện tích được dùng để phát triển mảng xanh và tiện ích, góp phần "giải nhiệt" cơn khát căn hộ xanh tại Thuận An.

Môi trường sống ô nhiễm, dự án xanh lên ngôi

Theo số liệu ghi nhận một số thời điểm trong ngày ở đầu tháng 11/2021 trên Air Visual - một ứng dụng đo lường chất lượng không khí cho thấy chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình tại Bình Dương là 97, tương đương với mức trung bình và vẫn an toàn cho sức khỏe người dân. Kết quả đo lường cũng cho thấy nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình tại Thành phố Thuận An, Bình Dương là 48,7 microgam/m3, con số tương đối cao đối với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Là thành phố trẻ với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, Thuận An đang chuyển mình từ mô hình thành phố công nghiệp sang thành phố dịch vụ, cùng với đó là những nỗ lực để cải thiện môi trường không khí, đáp ứng tiêu chí về chất lượng môi trường sống cho cư dân. Tuy nhiên, để kiến tạo nên môi trường sống chuẩn xanh ngay tại "thủ phủ công nghiệp" là một hành trình dài và chung tay của toàn cộng đồng.

Không chỉ không khí, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại Thuận An cũng là vấn đề được quan tâm. Ban đêm, khi lượng xe container nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cư dân.

Theo kết quả quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, một số điểm ô nhiễm tiếng ồn với thông số vượt ngưỡng cho phép đa phần nằm trên trục Quốc lộ 13, một trong những tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh. Thông số được ghi nhận tại các điểm quan trắc tại ngã tư Cầu Ông Bố, ngã tư Miếu Ông Cù dao động trong khoảng 73,1 - 74,5 dBA, vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép khoảng 3,1 - 4,5 dBA.

Tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn có tại Bình Dương (Ảnh: Báo Bình Dương).

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, việc chịu đựng tiếng ồn có cường độ 50dB có thể khiến con người giảm hiệu suất làm việc, nhất là các ngành lao động về trí óc. Tiếng ồn dB có thể làm tăng nhịp thở, nhịp tim, huyết áp, ảnh hưởng đến dạ dày và giảm hứng thú lao động.

Ô nhiễm không khí và tiếng ồn là một trong những lý do tác động đến việc lựa chọn nơi ở của người dân. Thay vì mong muốn sở hữu nhà mặt tiền, đường rộng lớn với sự ồn ào náo nhiệt thì giờ đây, một số người kiếm tìm không gian sống yên tĩnh, nhẹ nhàng và hòa vào thiên nhiên.

Với nhiều người, sống xanh giờ đây được xem là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng dự án khi lựa chọn chốn an cư cho mình. Đó là nơi cư dân có thể hít thở bầu không khí trong lành mỗi ngày, có không gian riêng để thư giãn và có một cộng đồng cư dân đồng điệu cùng chung sống. Nhà giờ đây không phải những bức tường bê tông, mà là nơi đáng sống với tràn ngập mảng xanh, nơi để trở về, cảm nhận sự yên bình, tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống.

Bản nhạc yên bình giữa lòng thành phố

Covid-19 đã tác động đến việc tìm kiếm không gian sống, thay đổi góc nhìn về việc lựa chốn an cư của nhiều người. Tuy nhiên, tại TPHCM và các tỉnh lân cận, dự án xanh vẫn còn hạn chế.

Ảnh phối cảnh dự án Iris Tower.

Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Sài Gòn đã triển khai dự án Iris Tower - không gian sống ngập tràn mảng xanh giữa lòng Thuận An. Dự án với hơn 60% diện tích được dùng để phát triển mảng xanh và tiện ích, góp phần "giải nhiệt" cơn khát căn hộ xanh tại Thuận An.

Đại diện chủ đầu tư cho biết chấp nhận hy sinh lợi nhuận để phát triển không gian sống xanh và ngập tràn tiện ích, đáp ứng nhu cầu của cư dân. Khu công viên nội khu rộng 3.000 m2 tràn ngập cây xanh, tích hợp tiện ích cao cấp. Mỗi buổi chiều, gia đình cùng nhau chạy bộ trong không gian xanh mát, con trẻ có khu vui chơi dành riêng cho mình, thỏa sức phát triển trí sáng tạo. Những ngày cuối tuần, gia đình cùng tổ chức những buổi "picnic tại gia" ngay khu BBQ dưới chân dự án, không gian sân vườn tươi mát, gia đình gắn kết, góp phần kiến tạo nên một cộng đồng cư dân đồng điệu.

Không gian sống ngập tràn mảng xanh tại Iris Tower.

Theo đại diện UniHomes - Tổng đại lý Tiếp thị và phân phối dự án, Iris Tower đang được giới thiệu ra thị trường với phương thức thanh toán nổi bật. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% ký hợp đồng mua bán, thanh toán 1,5%/tháng đến khi nhận nhà. Ngân hàng hỗ trợ khoản vay lên đến 70% giá trị căn hộ, ân hạn gốc 12 tháng, hỗ trợ lãi suất đến khi nhận nhà và bảo lãnh cho thuê trong 6 tháng. Với mức giá 23 triệu/m2, Iris Tower mở ra cơ hội sở hữu căn hộ chuẩn xanh ngay giữa lòng thành phố Thuận An, mọi thứ đều nhẹ nhàng như chính cuộc sống cư dân tại Iris Tower.

Website dự án: https://www.iristower.vn/

Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án: UniHomes

UniHomes Hội sở: 28-30 Trần Não, phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (1900 23 23 24).

UniHomes miền Nam: 1024-1026 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức (0906 604 602).

UniHomes Bình Dương: 38GS1 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương (0907 011 680).

Trường Thịnh