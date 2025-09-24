Hùng Túy và tiêu chuẩn bảo trì nội thất cao cấp, giữ gìn không gian sống

Bảo trì - mảnh ghép bị bỏ quên trong không gian sống cao cấp

Ở phân khúc thượng lưu, người tiêu dùng sẵn sàng đầu tư vào những món nội thất tinh xảo, mang dấu ấn cá nhân từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Họ kỹ lưỡng trong chọn vật liệu, chi tiết thủ công và cách bố trí đồng điệu với tổng thể kiến trúc.

Tuy vậy, một yếu tố quan trọng vẫn thường bị xem nhẹ: bảo trì - công đoạn quyết định khả năng duy trì vẻ đẹp ban đầu và cảm giác sử dụng lâu dài.

Dịch vụ bảo trì định kỳ tại nhà giúp giữ trọn giá trị nguyên bản của sản phẩm cao cấp (Ảnh: Hùng Túy).

Nội thất cao cấp thường sử dụng da thật, veneer (lớp gỗ tự nhiên), đá tự nhiên, những vật liệu sống, nhạy cảm với nhiệt độ, độ ẩm và cách sử dụng. Nếu không được chăm sóc đúng chuẩn, chỉ sau vài năm, sofa có thể sẽ bạc màu, đá mờ, gỗ rạn hay ray trượt kém mượt, ảnh hưởng không chỉ đến thẩm mỹ mà cả giá trị sử dụng.

Giá trị được giữ gìn qua dịch vụ bảo trì chuẩn mực (Ảnh: Hùng Túy).

Hùng Túy - Từ nhà cung cấp đến người đồng hành trọn đời

Hoạt động từ năm 1996, Hùng Túy là một trong những đơn vị đưa nội thất cao cấp từ quốc tế về Việt Nam. Là đối tác của hơn 100 thương hiệu châu Âu, Hùng Túy nhận ra giá trị thật sự của nội thất không chỉ nằm ở ngày lắp đặt, mà ở khả năng giữ nguyên phong độ sau nhiều năm sử dụng.

Hùng Túy - Người đồng hành trọn đời trong không gian sống cao cấp (Ảnh: Hùng Túy).

Từ đó, thương hiệu xây dựng một hệ sinh thái hậu mãi, mỗi sản phẩm cao cấp đều được lưu hồ sơ riêng, có lịch sử sử dụng, kế hoạch bảo trì định kỳ và đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu theo từng nhóm vật liệu.

Đội ngũ kỹ thuật của Hùng Túy được đào tạo và điều chỉnh quy trình để phù hợp với khí hậu, sinh hoạt của người Việt - yếu tố quan trọng để bảo trì đạt hiệu quả thực tế.

Bảo trì chủ động - dấu ấn khác biệt của Hùng Túy

Thay vì đợi khách hàng phản ánh, thương hiệu Hùng Túy lựa chọn mô hình chăm sóc chủ động, theo dõi vòng đời từng sản phẩm, đánh giá mức độ hao mòn, rồi xây dựng lịch chăm sóc riêng biệt cho từng không gian sống.

Hệ thống hậu mãi của Hùng Túy là một mô hình bảo trì khép kín từ theo dõi, lên lịch chăm sóc cá nhân hóa đến đội kỹ thuật chuyên biệt cho từng vật liệu (da, veneer, đá…).

Công ty chú trọng theo dõi vòng đời sản phẩm, chăm sóc không gian sống bền vững (Ảnh: Hùng Túy).

Dịch vụ chỉ dành cho khách VIP: Bảo trì định kỳ, làm mới và chăm sóc tại nhà

Mỗi năm, bên cạnh chính sách bảo hành chính hãng áp dụng cho toàn bộ sản phẩm, Hùng Túy còn phát triển chương trình bảo trì định kỳ tại nhà dành riêng cho khách hàng VIP sử dụng dòng sản phẩm cao cấp và đã đăng ký hồ sơ bảo trì.

Khác với bảo hành thụ động, chương trình này được chủ động triển khai, không cần khách hàng yêu cầu. Quy trình bảo trì định kỳ bao gồm kiểm tra kỹ thuật, đánh bóng, vệ sinh bề mặt, phục hồi độ sáng mới cho vật liệu và căn chỉnh sản phẩm (như bản lề, ray trượt, cánh tủ) nhằm duy trì tính thẩm mỹ và công năng vận hành ổn định.

Toàn bộ quy trình được thực hiện tại nhà, giữ nguyên thiết kế, không làm gián đoạn sinh hoạt. Mỗi công trình được Hùng Túy khảo sát kỹ lưỡng, đánh giá tình trạng vật liệu, thói quen sử dụng, và từ đó xây dựng quy trình riêng.

Sau bảo trì, khách hàng nhận được báo cáo hình ảnh trước - sau, theo dõi tình trạng sản phẩm như một hồ sơ chăm sóc y tế cá nhân hóa.

Anh Nam (Vinhomes Riverside, Hà Nội) - một khách hàng của Hùng Túy - sở hữu bộ sofa Ý đã qua 8 năm sử dụng. Phần tay ghế da bị rạn do nồm ẩm kéo dài. Anh Nam từng có ý định thay bộ mới, ước tính hơn 200 triệu đồng.

“Tôi nghĩ không còn cách nào khác, nhưng đội kỹ thuật Hùng Túy đã đến xử lý tại chỗ, làm sạch, phục hồi màu, dưỡng lại da, phục hồi bộ sofa”, anh Nam chia sẻ.

Những ca phục hồi nội thất giống như của anh Nam không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà còn giúp họ giữ lại những món đồ gắn bó, từng chứng kiến hành trình sống.

“Nội thất cao cấp không đơn thuần là vật dụng. Nó phản ánh thẩm mỹ, gu sống và mức độ đầu tư của gia chủ. Nhưng để một không gian đẹp có thể giữ được khí chất, cần nhiều hơn sự lựa chọn ban đầu, đó là sự chăm sóc đều đặn sau mỗi năm tháng.

Với Hùng Túy, bảo trì không chỉ để sản phẩm bền, mà để không gian sống luôn mới với mỗi chủ nhân”, đại diện Hùng Túy khẳng định.