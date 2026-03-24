Hội An trong cấu trúc phát triển đa cực của Đà Nẵng

Tái cấu trúc không gian: Từ đô thị đơn lõi đến mô hình đa cực

Việc mở rộng địa giới đã đưa Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị có quy mô lãnh thổ lớn nhất cả nước sau sáp nhập, với diện tích hơn 11.000km², hơn 120km đường bờ biển, tích hợp đầy đủ các cấu phần của một nền kinh tế đô thị hiện đại.

Trong bối cảnh đó, thành phố đang chuyển dịch từ mô hình tập trung sang cấu trúc đa cực, với các trục Bắc - Trung - Nam được phân vai rõ ràng nhằm tối ưu hóa nguồn lực và không gian.

Sự liền mạch về hạ tầng đang tạo đà cho quá trình tái cấu trúc đô thị (Ảnh: CĐT).

Cực Tây Bắc: Nền tảng công nghiệp và logistics quy mô vùng

Khu vực Bắc - Tây Bắc được định vị là cực phát triển công nghiệp, tự do thương mại và logistics, với trọng tâm là cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1 hơn 3.400 tỷ đồng), đóng vai trò cửa ngõ vận tải và xuất nhập khẩu của toàn vùng. Đây là khu vực tạo ra giá trị sản xuất và năng lực cạnh tranh dài hạn, đồng thời hình thành trục vận tải - logistics độc lập, tách biệt với không gian đô thị và du lịch, tạo tiền đề để các khu vực phía Nam tập trung phát triển.

Cảng Liên Chiểu đang được đầu tư mạnh mẽ (Ảnh: Hoài Sơn).

Lõi trung tâm Đà Nẵng - Hội An: Động lực du lịch và dịch vụ quốc tế

Khu vực trung tâm, trải dài từ Đà Nẵng đến Hội An, tiếp tục là lõi tăng trưởng chính của đô thị hợp nhất. Toàn vùng ghi nhận quy mô trên 12-15 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng hơn 40%, riêng Hội An đạt gần 70%. Khu vực dịch vụ - du lịch đóng góp khoảng 60 - 65% GRDP toàn thành phố, giữ vai trò trụ cột.

Cùng với định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu vực này đang thu hút ngày càng nhiều chuyên gia và cộng đồng quốc tế đến làm việc, sinh sống dài hạn.

Sự gia tăng của khách quốc tế và nhu cầu lưu trú dài ngày đang tạo áp lực lên khu vực lõi trung tâm. Quỹ đất ven biển Đà Nẵng gần như đã được khai thác tối đa, trong khi Hội An bị giới hạn bởi yêu cầu bảo tồn di sản.

Trước bối cảnh đó, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển nhu cầu lưu trú tại các khu vực yên tĩnh, gần thiên nhiên gia tăng; nguồn cung mở rộng về phía Nam Hội An; đồng thời xuất hiện xu hướng lưu trú kết hợp làm việc với thời gian ở kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.

Nhu cầu lưu trú dài ngày tạo ra làn sóng dịch chuyển về các khu villa sinh thái ven đô (Ảnh: CĐT).

Hội An và trục phía Nam: Từ điểm đến di sản đến bản lề của dòng dịch chuyển

Trong bối cảnh đó, Hội An không chỉ là trung tâm du lịch - di sản, mà trở thành nơi khởi nguồn các xu hướng sống mới. Sự gia tăng của cộng đồng quốc tế và các mô hình sống gắn với sinh thái, văn hóa đã đưa Hội An chuyển dần từ “điểm đến” thành “điểm sống”.

Tuy nhiên, giới hạn không gian vùng di sản khiến Hội An khó mở rộng để đáp ứng nhu cầu này. Thay vì dịch chuyển xa, xu hướng phát triển đang giãn ra các khu vực lân cận, vẫn trong bán kính tiếp cận với vùng lõi di sản, đặc biệt về phía Nam như vùng Cẩm Thanh, rừng dừa - nơi cửa ngõ tiếp giáp với cầu Cửa Đại, điểm dẫn nối đến Nam Hội An.

Liền kề Hội An và kéo dài xuống Tam Kỳ - Chu Lai, trục phía Nam đang hình thành như một không gian phát triển liên hoàn, vừa kế thừa dòng khách, vừa mở rộng chức năng đô thị và kinh tế. Với quỹ đất lớn, sinh thái tương đồng và kết nối thuận lợi, Nam Hội An trở thành điểm tiếp nhận trực tiếp xu hướng giãn dân và lưu trú dài hạn.

Tiếp nối xuống phía Nam, Tam Kỳ - Chu Lai bổ sung trụ cột công nghiệp và logistics với khu kinh tế mở Chu Lai quy mô hơn 27.000ha và định hướng nâng cấp sân bay lên công suất 10 triệu hành khách mỗi năm. Sự liên kết này tạo nên một trục phát triển cân bằng giữa du lịch, đô thị và sản xuất.

Nam Hội An trở thành điểm đến đầu tư lý tưởng (Ảnh: CĐT).

Từ cấu trúc không gian và các dòng dịch chuyển, một quỹ đạo phát triển đang hình thành rõ nét: từ Đà Nẵng qua Hội An và lan xuống phía Nam. Trong quỹ đạo đó, Hội An giữ vai trò bản lề, dẫn dắt dòng dịch chuyển sang các không gian mới liền kề.

Hội An đóng vai trò "bản lề" chiến lược (Ảnh: CĐT).

Trong cấu trúc đa cực sau sáp nhập, Tây Bắc là trụ cột kinh tế - logistics, trung tâm là lõi dịch vụ - du lịch, còn phía Nam mở ra dư địa dài hạn. Ở giữa cấu trúc ấy, Hội An không chỉ là di sản, mà đang trở thành điểm tựa định hình xu hướng sống và đầu tư, mở ra một hành lang phát triển mới cho toàn thành phố.