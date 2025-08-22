Hòa nhịp lễ hội non sông, “Thành phố ngôi sao” thắp sáng cơ hội đầu tư tại xứ Thanh

“Thành phố ngôi sao” bừng sáng trong ngày hội non sông

Những ngày tháng 8 lịch sử, phường Hạc Thành trở thành tâm điểm đón dòng cư dân và du khách đến với Thanh Hóa. Theo đó, từ ngày 22/8, Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành, Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm Thể dục Thể thao Hạc Thành là nơi diễn ra hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, cuộc thi dựng lều, trang trí cắm trại, trình diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao…

Hòa chung không khí đó, vào ngày 29/8, tâm điểm sống mới Vinhomes Star City, tọa lạc tại trung tâm phường Hạc Thành, sẽ bùng nổ với lễ hội “Star City Fest”. Tại đây, hàng nghìn cư dân và khách tham quan hòa mình vào không gian sôi động của diễu hành carnival rực rỡ sắc màu, trình diễn thời trang, âm nhạc, chiếu phim ngoài trời và màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn.

Vinhomes Star City hòa chung không khí lễ hội non sông bằng “Star City Fest” đầy cảm xúc.

Lễ hội không chỉ là điểm hẹn vui chơi, giải trí dịp đại lễ mà còn là nơi lan tỏa tinh thần gắn kết của cộng đồng tinh hoa. Bởi bên lề sự kiện chính là sân chơi hoạt náo, gian hàng mua sắm, ẩm thực, bốc thăm trúng thưởng… đáp ứng nhu cầu mọi lứa tuổi. Trên thảm cỏ xanh mát giữa trung tâm khu đô thị hiện đại và đáng sống bậc nhất xứ Thanh, các gia đình sẽ cùng nhau dựng lều cắm trại, tận hưởng khoảnh khắc sum vầy trong bầu không khí trong lành và cùng thưởng thức tiệc BBQ giữa âm nhạc thư giãn.

“Từ ngày chuyển về Vinhomes Star City, gia đình mình chưa bao giờ thiếu lựa chọn vui chơi. Cuối tuần nào cũng là sự kiện cộng đồng hay lễ hội thu hút khách từ các khu vực xung quanh đổ về. Dịp này, khu đô thị càng rực rỡ và sôi động hơn nữa. Nghỉ lễ chắc chẳng phải đi đâu mà chỉ ở nhà cũng đủ vui như hội rồi”, anh Lê Hoàng Quân, cư dân Vinhomes Star City, chia sẻ.

Diễn ra đúng dịp đại lễ của cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, “Star City Fest” cũng như chuỗi sự kiện tại phường Hạc Thành sẽ khơi gợi trong lòng cư dân và du khách niềm tự hào về một vùng đất giàu truyền thống. Từ dấu ấn lịch sử của miền địa linh nhân kiệt đến nhịp sống sôi động hôm nay, Thanh Hóa đang chuyển mình mạnh mẽ, kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại. Trong dòng chảy đó, Vinhomes Star City hiện hữu như một điểm hẹn của các giá trị văn hóa và phong cách sống thời thượng, mở ra những mùa lễ hội và tương lai đầy hứa hẹn.

Từ điểm hẹn lễ hội đến trung tâm an cư, đầu tư hàng đầu xứ Thanh

Sự bùng nổ chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội không chỉ làm rạng rỡ thêm diện mạo đô thị, mà còn nâng tầm giá trị bất động sản tại trung tâm Thanh Hóa. Trong bối cảnh tầng lớp trung và thượng lưu ngày càng gia tăng, nhu cầu về không gian sống hiện đại, giàu trải nghiệm trở thành xu hướng tất yếu.

Theo báo cáo Savills Impacts 2025, các dự án gắn với tiện ích cộng đồng và trải nghiệm văn hóa thường ghi nhận sức hấp dẫn cao hơn, nhờ sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững. Tại Thanh Hóa, Vinhomes Star City là minh chứng rõ nét khi không chỉ là một nơi an cư lý tưởng, mà còn là bến đỗ của dòng vốn đầu tư dài hạn.

Từ thành công của khu biệt thự phong cách châu Âu đã trở thành chốn đi về của giới tinh hoa xứ Thanh, đến loạt tòa căn hộ cao tầng vừa ra mắt gần đây với chuỗi ghi nhận kỷ lục về thanh khoản, Vinhomes Star City đang dẫn dắt làn sóng phát triển của bất động sản Thanh Hóa về chất lượng sống lẫn giá trị đầu tư.

Nổi bật trong bức tranh này ở thời điểm hiện tại là khu căn hộ phong cách Hàn K-Park Avenue. Đây là biểu tượng sống thời thượng đang dần thành hình, hứa hẹn viết tiếp câu chuyện “downtown Thanh Hóa” đầy sắc màu và cảm xúc trong những mùa lễ hội tương lai.

Khu căn hộ phong cách Hàn K-Park Avenue tiếp tục hút dòng chảy an cư, đầu tư.

Anh Nguyễn Xuân Quang, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, cho biết: “Tôi chọn Vinhomes Star City vì đây là khu đô thị hiếm hoi tại Thanh Hóa hội tụ cả phong cách sống hiện đại và những hoạt động văn hóa cộng đồng sôi động, đáp ứng đúng nhu cầu của tầng lớp tinh hoa mới. Sự cộng hưởng ấy trở thành bảo chứng cho dòng khách thuê ổn định và tiềm năng tăng giá”.

Kế thừa cả hào khí xứ Thanh lẫn tinh thần không ngừng đổi mới hôm nay, Vinhomes Star City ngày càng khẳng định vị thế “trái tim” của Hạc Thành, nơi quá khứ anh hùng hòa quyện cùng dòng chảy phồn hoa để mở ra một chương mới bừng sáng.