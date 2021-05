Hồ Onneto - miền hoang dã tâm linh bí ẩn của xứ sở hoa anh đào

Dân trí Ngoài việc có thể thay đổi màu sắc một cách ngoạn mục, có nhiều đồn đoán cho rằng hồ Onneto có một năng lực từ tính bí ẩn rất khó giải thích.

Hồ Onneto nằm trong Vườn quốc gia Akan Mashu ở phía đông Hokkaido. Nằm lọt thỏm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, quang cảnh của những màu sắc luôn thay đổi trên mặt hồ thật ấn tượng. Bất cứ ai một lần đến đây đều có thể cảm nhận sự quyến rũ bí ẩn đến lạ kỳ.

Hồ Onneto nằm lọt thỏm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Nguồn ảnh: Live Japan

Trong ngôn ngữ của người Ainu bản địa ở Hokkaido, Onneto có nghĩa là "ao cũ" hoặc "ao lớn". Nó được tạo ra khi núi lửa Meakan-dake phun trào và chặn dòng chảy của sông Rawan. Điều này khiến nước ngày càng có tính axit cao do ảnh hưởng từ khí núi lửa và nước chảy từ Meakan-dake. Khi bức xạ của mặt trời thay đổi theo thời gian, nó làm thay đổi mức độ khoáng chất hòa tan trong nước và tạo nên sự thay đổi màu sắc của nước.

Mặt hồ có thể thay đổi màu sắc theo điều kiện thời tiết. Nguồn ảnh: Japan Web Magazine

Hồ Onneto nằm tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và được mệnh danh là "tam đại bí ẩn hồ" của vùng đất Hokkaido. Do mặt hồ có thể thay đổi màu sắc tùy theo mùa, thời tiết và góc nhìn nên nó còn được gọi là Goshiki Numa (hồ năm màu).

Mỗi sắc thái của Onneto đều đẹp đến mức không tưởng theo cách rất riêng. Hồ thu hút du khách quay lại nhiều lần không chỉ bởi phong cảnh tuyệt đẹp mà còn vì chỉ có ở đây bạn mới có thể trải nghiệm thiên nhiên bằng cả năm giác quan.

Hoa của cây bắp cải stunk nở rộ báo hiệu mùa xuân đang đến gần ở Onneto. Tháng 5 là thời điểm tốt nhất để ngắm mặt hồ quyến rũ tô điểm bởi những cành hoa trắng tinh khôi. Nguồn ảnh: Hiệp hội Du lịch Ashoro

Màu xanh rực rỡ của cây cối phản chiếu xuống mặt hồ trong cảnh hoàng hôn buông xuống vào một ngày hè. Nguồn ảnh: Hiệp hội Du lịch Ashoro

Giữa tháng 9 và đầu tháng 10, cây cối ngả sắc vàng mê hoặc đánh dấu mùa thu đến trên hồ Onneto. Nguồn ảnh: Hiệp hội Du lịch Ashoro

Sau tháng 11, tuyết bắt đầu rơi ở Hokkaido. Tuy nhiên, từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 4, đường đến Onneto trong công viên quốc gia đóng cửa, vì vậy bạn không thể đến đây vào mùa đông. Nguồn ảnh: Hiệp hội Du lịch Ashoro

Đêm về, mặt hồ được thắp sáng bởi vô số ngôi sao lấp lánh như kim cương tạo vẻ đẹp lung linh kỳ ảo. Nguồn ảnh: Hiệp hội Du lịch Ashoro

Những tín đồ du lịch truyền tai nhau rằng, khung cảnh Onneto đặc biệt huyền bí khi mặt hồ phẳng lặng phản chiếu cảnh vật xung quanh. Đối với những người thích ngắm nhìn cảnh này, thời điểm lý tưởng nhất là bình minh khi gió chưa lên đủ để gợn mặt hồ.

Ngoài việc có thể thay đổi màu sắc, có nhiều đồn đoán cho rằng hồ Onneto có một năng lực từ tính bí ẩn rất khó giải thích. Chưa có bất cứ nghiên cứu nào xác nhận những thông tin này, nhưng Onneto vẫn khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ.

Toàn cảnh hồ Onneto nhìn từ núi Meakan-dake. Nguồn ảnh: Live Japan

Có nhiều đồn đoán cho rằng hồ Onneto có một năng lực từ tính bí ẩn rất khó giải thích. Nguồn ảnh: Wiki

Đường vào hồ Onneto rất hoang sơ và kỳ vĩ, đủ làm say lòng bất cứ du khách nào. Dọc hai bên đường bạn có thể nhìn thấy hàng dài cây chi vân san (sakhalin spruce) xen lẫn thanh lương trà (nanakamado) và phong sơn (itayakaede) san sát. Vào mùa thu, khi lá bắt đầu chuyển màu, con đường đồng loạt chuyển màu đỏ thẫm xen tím tạo vẻ đẹp kỳ ảo tựa như trong truyện cổ tích.

Đường vào hồ rất hoang sơ và kỳ vĩ. Nguồn ảnh: Kim Kim

Trên đường đi bạn sẽ bắt gặp Yu no Taki, một thác nước cao khoảng 20 m trắng xóa đổ xuống những tảng đá đen vô cùng đẹp. Ở đây cũng có mạch suối nước nóng chảy qua. Do đặc điểm địa lý được hình thành bởi quặng mangan, Yu no Taki đã được công nhận là di tích thiên nhiên quốc gia vào năm 2000. Thông thường quặng mangan được hình thành dưới đáy đại dương, nhưng ở đây nó đã được hình thành do các nguyên tố có trong nước suối kết hợp các vi sinh vật trên vách đá. Nó được cho là nơi duy nhất trên trái đất hình thành quặng mangan trên bề mặt trái đất.

Thác nước Yu no Taki. Nguồn ảnh: Good! Hokkaido

Có một lưu ý khi đi thăm địa điểm kỳ bí này, du khách được yêu cầu không chèo thuyền cano, bơi lội và các hoạt động thể thao dưới nước khác tại hồ để bảo vệ môi trường sạch đẹp cho nguồn nước và cảnh đẹp tự nhiên.

Minh Hằng

Theo Live Japan