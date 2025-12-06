Hồ Núi Cốc – Điểm đến du lịch sức khoẻ mới trên bản đồ châu Á

Xu hướng Wellness phát triển mạnh trên thế giới

Trong hành trình dài của khái niệm xa xỉ, nhân loại đã đi qua những cột mốc rõ rệt. Thế kỷ 19 và phần lớn thế kỷ 20, xa xỉ đồng nghĩa với số lượng tài sản sở hữu. Những biệt thự nguy nga, trang sức đắt tiền, siêu xe… là công cụ phô trương địa vị, càng nhiều càng tốt.

Thời đại thay đổi. Khi tủ đồ đã đầy ắp Hermès, gara chất kín Rolls-Royce, giới thượng lưu nhận ra rằng sở hữu không còn đủ sức làm họ hạnh phúc. Họ bắt đầu trả tiền cho những thứ không thể cầm nắm: một buổi tối trên du thuyền riêng ở Địa Trung Hải, một bữa ăn chỉ có 12 ghế tại nhà hàng ba sao Michelin, một kỳ nghỉ chỉ dành riêng cho mình tại đảo tư nhân...

Và giờ đây, cộng đồng đang chứng kiến một bước chuyển mình sâu sắc hơn: xa xỉ không còn là trải nghiệm nhất thời, mà là sức khỏe lâu dài. Giới tinh hoa toàn cầu sẵn sàng chi hàng chục ngàn đô la mỗi đêm, có khi cả trăm ngàn đô cho một tuần chỉ để đổi lấy một giấc ngủ sâu, một bữa ăn ngon, một không gian tĩnh lặng đủ để nghe thấy tiếng tim mình đập.

Amanoi, Six Senses, Clinique La Prairie, SHA Wellness Clinic… những cái tên đắt đỏ bậc nhất hành tinh luôn trong tình trạng “cháy phòng” quanh năm, dù giá không dễ chịu. Đó không còn là kỳ nghỉ, mà là đầu tư vào tương lai của bản thân.

Hồ Núi Cốc – Tái thiết bản đồ du lịch châu Á

Và tâm điểm mới của sự dịch chuyển ấy không nằm ở những địa điểm xa xôi, mà ở một nơi ít ai ngờ tới. Đó là Hồ Núi Cốc – vùng đất được quy hoạch trở thành cực tăng trưởng phía Tây tỉnh Thái Nguyên, với trọng tâm là du lịch nghỉ dưỡng wellness cao cấp, nơi thiên nhiên dần được đánh thức bằng một tầm nhìn mới.

Cảnh sắc thiên nhiên nguyên sơ tại Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên (Ảnh: Flamingo).

Tiền đề đầu tiên của một resort wellness là cảnh quan - thứ không thể xây, cũng không thể sao chép. Hồ Núi Cốc sở hữu khoảng 2.500 hecta mặt nước êm đềm, đan cài cùng 108 hòn đảo lớn nhỏ, tạo nên cảnh sắc “hồ trên núi” hiếm có.

Từ đây, tầm nhìn mở ra trùng điệp trăm đảo kết vạn dải núi, tạo nên khung cảnh tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Hệ động thực vật đa dạng với 98 loài đặc hữu được bảo tồn nghiêm ngặt càng làm tăng thêm vẻ nguyên sơ, tinh khiết. Hiếm có nơi nào trên thế giới hội tụ cùng lúc hồ lớn, rừng nguyên sinh và điều kiện khí hậu lý tưởng cho nghỉ dưỡng sức khỏe như Hồ Núi Cốc – một nền tảng trọn vẹn để khai sinh những resort wellness đáp ứng chuẩn mực toàn cầu

Maison Wellness Center - Trung tâm chăm sóc sức khoẻ và tái tạo (Ảnh: Flamingo).

Đẹp thôi chưa đủ. Điều khiến trái tim của tầng lớp thượng lưu rung động là Maison Wellness Center – trung tâm chăm sóc sức khoẻ và tái tạo – thuộc Flamingo Maison 108 là phân khu đầu tiên được triển khai tại World Islands do CĐT Flamingo Holdings phát triển.

Maison Wellness Center được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y học tích hợp, chống lão hóa, tham vấn tâm lý và dinh dưỡng tế bào. Đây không phải spa thông thường với nến thơm và vài giờ massage thư giãn, mà là một hệ thống liệu pháp tái tạo dài ngày, mang lại hiệu quả sâu và tổng thể lên thân – tâm – trí.

Mỗi khách hàng đến đây đều được chuyên gia thăm khám, đọc vị tình trạng sức khỏe và thiết kế gói liệu trình cá nhân hóa theo nhu cầu riêng: ngủ sâu, phục hồi năng lượng, detox chuyên sâu, tái tạo bằng âm thanh, tắm rừng…

Không gian trung tâm được tổ chức thành 3 khu chức năng: thuỷ trị liệu, nhiệt trị liệu và trị liệu công nghệ cao – vận hành như một chu trình khoa học khép kín, giúp cơ thể thanh lọc, cân bằng và từng bước thiết lập lại trạng thái khỏe mạnh.

Toàn cảnh dự án Flamingo Maison 108 với 3 đảo tiện ích (Ảnh: Flamingo).

Và cuối cùng, chỉ 40 phút di chuyển từ sân bay quốc tế Nội Bài qua tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đã hoàn thiện. Đây là điểm đến chăm dưỡng sức khỏe gần nhất mà khách quốc tế có thể tiếp cận ngay sau khi hạ cánh – một lợi thế mà ngay cả những thiên đường nghỉ dưỡng lâu đời như Phuket hay Bali cũng phải mơ ước.

Hồ Núi Cốc không chỉ là một điểm đến mới. Đó là tuyên ngôn về một hướng đi khác biệt mà Flamingo đang theo đuổi: Bất động sản wellness chuyên sâu – nơi sức khỏe là tài sản quý giá nhất, và sự tĩnh lặng giữa thiên nhiên nguyên bản là đặc quyền đắt giá.