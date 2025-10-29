Hệ giá trị nổi bật của dự án căn hộ Setia Edenia

Cuối năm 2025, thị trường bất động sản TPHCM bước vào giai đoạn khởi sắc sau quá trình thanh lọc. Lái Thiêu là một những điểm đến nổi bật khu Đông Bắc, nhờ hệ sinh thái đô thị đã hình thành; hạ tầng liên kết qua Quốc lộ 13 mở rộng, Vành đai 3 và định hướng Metro Suối Tiên trong tương lai.

Nổi bật trong bối cảnh đó, Setia Edenia thuộc khu đô thị EcoXuân ra mắt khi thị trường đề cao tính minh bạch. Dự án có tiến độ đảm bảo theo cam kết và hệ giá trị hiếm có với ba trụ cột: thịnh vượng - kết nối - an yên, phản ánh tầm nhìn của nhà phát triển S P Setia trong việc kiến tạo chuẩn sống “đúng giá trị”.

Sự kiện giới thiệu dự án Setia Edenia thu hút 1.400 người tham dự đến từ 12 đối tác liên minh. Sân khấu đầu tư hoành tráng, các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, quà tặng may mắn giá trị, truyền tải thông điệp “Vươn tầm thịnh vượng”.

Không khí tại buổi giới thiệu dự án Setia Edenia với chủ đề “Vươn tầm thịnh vượng” (Ảnh: CĐT).

Tại sự kiện, chủ đầu tư S P Setia và Kansas Capital giới thiệu nhiều điểm nổi bật của dự án Setia Edenia. Theo đó, vị thế chiến lược của Setia Edenia trên trục Quốc lộ 13 giúp dự án thừa hưởng lợi thế giao thương và nhịp đô thị hóa của Lái Thiêu. Trong 10 phút đi bộ, cư dân có thể tiếp cận ga Metro tương lai, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Becamex và các trường học quốc tế.

Trong 10 phút di chuyển bằng xe, nhiều tiện ích hiện đại đều trong tầm tay: AEON Mall, sân golf quốc tế, chợ Lái Thiêu và các khu công nghiệp lớn. Sự kết nối đa chiều, tối ưu thời gian di chuyển là bảo chứng cho chất lượng sống vượt trội, tiềm năng gia tăng giá trị tài sản của cư dân trong tương lai.

Đại diện chủ đầu tư và đối tác tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Setia Edenia gồm ba tòa tháp Azalea, Begonia và Camellia cao 27-28 tầng, tổng cộng 865 căn hộ và shophouse, tọa lạc trong khu đô thị sinh thái EcoXuân rộng hơn 10,9ha. Dự án do S P Setia bắt tay cùng hai công ty kiến trúc uy tín - Ong & Ong (Singapore) và Vertical Studio (Việt Nam) kiến tạo theo triết lý dung hòa, tạo nên “vườn địa đàng” bình yên giữa nhịp sống hiện đại.

Không gian sống tràn ngập hơi thở tự nhiên tại Setia Edenia (Ảnh: CĐT).

Tại Setia Edenia, mật độ xây dựng chỉ 40% để thiên nhiên có không gian thở và cư dân tái tạo năng lượng tự thân. Trục cảnh quan trung tâm, hồ bơi vô cực cùng hơn 39 tiện ích theo chuẩn resort khiến cuộc sống thường nhật trở thành chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Tại sự kiện, đại diện Kansas Capital chia sẻ: “Vươn tầm thịnh vượng là sự thăng hoa toàn diện của chất sống. Với tầm nhìn dài hạn, Setia Edenia không chỉ là nơi ở, mà còn định hình phong cách sống có chiều sâu và trách nhiệm: tôn trọng thiên nhiên, đề cao sự riêng tư và kết nối cộng đồng văn minh. Đó là thịnh vượng theo nghĩa rộng mở hơn, khi giá trị vật chất song hành cùng tinh thần, để mỗi khoảnh khắc đều là bước tiến trên hành trình sống”.

Khi Lái Thiêu bước vào giai đoạn phát triển, Setia Edenia được kỳ vọng đóng vai trò chất xúc tác, dẫn dắt, kiến tạo môi trường sống chất lượng cao giữa mảng xanh hài hòa. Kế thừa thành tựu quốc tế của S P Setia, các tiêu chuẩn an toàn, dịch vụ vận hành và trải nghiệm cư dân được chuyển giao trọn vẹn, hứa hẹn đưa dự án trở thành biểu tượng mới cho chất sống hiện đại, bền vững tại Lái Thiêu.

Trong bức tranh khu Đông Bắc TPHCM giai đoạn 2025-2030, Setia Edenia hội tụ: vị thế trung tâm, không gian xanh trọn vẹn, tiện ích đa lớp và tiêu chuẩn sống mang sắc thái quốc tế dự kiến sẽ bàn giao vào quý IV/2027. Setia Edenia mang đến sự an tâm pháp lý cho khách hàng, một giá trị hiếm hoi giữa bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Việc vừa chiến thắng ở hạng mục “Best Connectivity Condo Development” tại PropertyGuru Awards đã khẳng định sự bài bản trong tầm nhìn phát triển của Setia tại dự án.

Thông tin liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng

Địa chỉ: Văn phòng bán hàng tại dự án Setia Edenia, phường Lái Thiêu, TPHCM

Website: setia-edenia.com.vn

Hotline: 0947 012 255