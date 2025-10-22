Haus Private Club khởi động chương trình tuyển chọn đội ngũ vận hành câu lạc bộ

Sự kiện diễn ra vào ngày 3/11 tại khách sạn Mercure, Đà Lạt và ngày 5/11 tại khách sạn Park Hyatt, TPHCM.

Chương mới của ngành dịch vụ tại Việt Nam

Tọa lạc trước mặt hồ Xuân Hương, Haus Private Club là một phần của Haus Da Lat - tổ hợp phong cách sống tiên phong tại Việt Nam hướng đến tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị). Không chỉ là một điểm đến, nơi đây được kiến tạo như một không gian tinh tế, nơi giá trị của nghệ thuật, văn hóa và kết nối con người được tôn trọng trong từng chi tiết.

Haus Private Club - câu lạc bộ tư nhân kín tiếng tiên phong của Việt Nam (Ảnh: CĐT).

Để bước vào giai đoạn vận hành, Haus Private Club kết hợp Copper Beech, đơn vị tư vấn đứng sau nhiều câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng toàn cầu, tổ chức chương trình tìm kiếm những chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực dịch vụ và khách sạn cao cấp. Họ là những ứng viên thể hiện sự tinh tế, chuẩn mực nghề nghiệp và khả năng thấu hiểu cảm xúc khách hàng ở mức cao nhất.

Chương trình là dịp để ứng viên trải nghiệm mô hình vận hành của một private club dành riêng cho giới siêu giàu toàn cầu, đồng thời khám phá văn hóa, tinh thần và phong cách làm việc đặc trưng của Haus Da Lat.

Các vị trí tìm kiếm bao gồm: Restaurant Manager (quản lý nhà hàng), Sommelier (chuyên gia thẩm định rượu vang), Reception (lễ tân), Doorman (nhân viên đón khách), Bartender (chuyên gia pha chế cao cấp), Waiter (nhân viên phục vụ), CDP (bếp trưởng), KP/Cleaners (nhân viên vệ sinh).

“Mỗi thành viên trong đội ngũ Haus Private Club là người đồng hành cùng triết lý: Tạo nên những trải nghiệm không thể sao chép từ những con người không thể thay thế”, đại diện chủ đầu tư Haus Private Club thông tin.

Trong buổi tuyển chọn, ứng viên sẽ tham gia các bài kiểm tra tình huống thực tế; phỏng vấn cá nhân; thử thách tương tác nhóm; gặp gỡ ban lãnh đạo Copper Beech.

Sau vòng tuyển chọn kỹ lưỡng tại Đà Lạt và TPHCM vào tháng 11, Haus Private Club dự kiến khai trương vào đầu năm 2026, góp phần định vị Đà Lạt trở thành điểm đến mới của giới thượng lưu toàn cầu.

Đồng hành cùng Copper Beech

Haus Da Lat hợp tác cùng Copper Beech, đơn vị tư vấn đứng sau nhiều câu lạc bộ tư nhân và không gian thượng lưu trên thế giới như Soho House New York, Kensington Roof Gardens và 6 Grosvenor Place London.

Được Kengo Kuma & Associates thiết kế kiến trúc, 1508 London đảm nhiệm nội thất, Isometrix phụ trách thiết kế ánh sáng, Haus Private Club được phát triển trở thành một công trình biểu tượng kiến trúc, đồng thời được truyền thông quốc tế gọi là “biểu tượng mới của đẳng cấp siêu sang tại Đông Nam Á”.

Ông Matt Hobbs - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Copper Beech trong một sự kiện của Haus Da Lat (Ảnh: CĐT).

Ông Matt Hobbs, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Copper Beech với hơn 25 năm kinh nghiệm kết nối các tỷ phú, hoàng gia chia sẻ: “Haus Private Club không đơn thuần là một điểm đến, mà là nơi những con người cùng chí hướng gặp gỡ và kiến tạo một lối sống mới - nơi công việc được tạo nên bằng cảm hứng và thành công được đo bằng sự bình an trong tâm trí.

Những người đồng hành cùng Haus Private Club không đơn giản là làm nghề mà là làm nghệ thuật. Đó là những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực họ theo đuổi. Họ xứng đáng có một định vị, vị thế tốt hơn trong công việc để cùng chúng tôi kiến tạo nên những trải nghiệm không thể thay thế. Chúng tôi tôn vinh những người dành trọn tâm hồn cho từng chi tiết như họ”.

Haus Da Lat - tổ hợp bất động sản ESG tiên phong của Việt Nam nằm tại trung tâm Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: CĐT).