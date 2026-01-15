Happy One Sora đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến cất nóc tháng 7

Dưới nhịp thi công khẩn trương, Happy One Sora tại phường Linh Xuân, TPHCM - đang từng ngày hình thành vóc dáng, khẳng định cam kết về tiến độ và chất lượng bàn giao sản phẩm đến tay khách hàng trong thời gian tới.

Tiến độ xây dựng sau 5 tháng triển khai phần thân dự án Happy One Sora (Ảnh: CĐT).

Với tinh thần trách nhiệm cao, nhà thầu thi công phần ngầm và phần thân dự án Happy One Sora - An Phong - đơn vị xây dựng giàu kinh nghiệm không chỉ cho thấy năng lực tổ chức thi công bài bản, bố trí nhân lực hợp lý và kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn coffa - cốt thép - bê tông mà còn phối hợp với ban quản lý dự án, chủ đầu tư, tư vấn giám sát SCQC trong công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công trường.

Happy One Sora đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Chủ đầu tư khẳng định, mỗi hạng mục được kiểm soát nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật, vật liệu đầu vào và quy trình nghiệm thu. Đây là nền tảng quan trọng giúp Happy One Sora đảm bảo độ bền vững kết cấu, tuổi thọ công trình và chất lượng sử dụng lâu dài cho cư dân tương lai.

Không khí tại dự án với sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và đội ngũ giám sát kỹ thuật (Ảnh: CĐT).

Hiện tháp B đã hoàn tất đổ bê tông sàn tầng 8 - cột mốc quan trọng thể hiện nhịp độ triển khai theo kế hoạch tổng thể. Song song đó, tháp A cũng đã hoàn tất thi công coffa và cốt thép dầm sàn tầng 8, chuẩn bị đổ bê tông sàn, đảm bảo tiến độ đồng bộ giữa hai khối công trình.

Ở các tầng 4, 5 và 6, công tác tháo dỡ coffa đang được thực hiện tuần tự, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo kết cấu bê tông đạt cường độ ổn định trước khi chuyển sang các hạng mục tiếp theo.

Trong khi đó, các tầng 1, 2, 3 đã hoàn tất vệ sinh, sẵn sàng bàn giao cho đơn vị hoàn thiện là Vạn Xuân Incons tiếp nhận và triển khai giai đoạn hoàn thiện theo tiêu chuẩn phê duyệt.

Hướng đến tiêu chí về tối ưu công năng, Happy One Sora hứa hẹn là không gian sống chất lượng cao giữa đô thị năng động (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao yếu tố tiến độ thật - chất lượng thật, việc dự án ghi nhận các cột mốc thi công rõ ràng, minh bạch đã khẳng định uy tín của Vạn Xuân Group. Sự đồng hành của những đối tác xây dựng như An Phong, SCQC, Vạn Xuân Incons... củng cố thêm niềm tin cho khách hàng về năng lực kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình.

Từng tầng cao được hình thành là bước tiến trên hành trình hoàn thiện dự án. Với năng lực triển khai đã được chứng thực qua nhiều dự án, sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các đơn vị thi công, Happy One Sora dự kiến cất nóc tháng 7 và tiến đến công tác hoàn thiện để bàn giao những căn hộ chất lượng đến khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Happy One Sora

Ngân hàng bảo lãnh tài chính: Vietcombank

Website: happyonesora.vn