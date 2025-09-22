Hành trình 15 năm phát triển du lịch bền vững của An Lâm Retreats Saigon River

Ngày nay, khái niệm du lịch bền vững không còn là một xu hướng xa xỉ mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Du khách tìm đến những nơi không chỉ để nghỉ ngơi mà để tìm lại sự cân bằng với thiên nhiên, sự kết nối với cộng đồng và ý nghĩa trong từng trải nghiệm.

Theo báo cáo Sustainable Travel Report 2024, khoảng 75% khách du lịch toàn cầu muốn chọn các phương án du lịch bền vững trong vòng 12 tháng tới. Những xu thế này không chỉ là số liệu mà là lời nhắn nhủ rằng nghỉ dưỡng tương lai phải vừa tinh tế vừa nhân văn.

Với An Lâm Retreats Saigon River, đây không phải là điều mới mẻ. Ngay từ ngày đầu thành lập năm 2010, khi thị trường còn chưa quen với khái niệm phát triển xanh, resort đã chọn cho mình một hành trình khác. Mỗi quyết định, từ vật liệu xây dựng cho đến cách vận hành, đều dựa trên mô thức “vòng tròn bền vững” lấy cảm hứng từ vòng tuần hoàn tự nhiên.

Khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên bên sông Sài Gòn (Ảnh: An Lâm Retreats).

“Vòng thiên nhiên” xoay quanh thiết kế và nguyên liệu bản địa

Ngày An Lâm khởi dựng những căn villa đầu tiên, lựa chọn gỗ, đá, mây tre và gốm sứ không chỉ để tạo vẻ mộc mạc, mà còn để mỗi không gian thở cùng cảnh quan. Cách vận hành cũng phản chiếu tinh thần ấy. Năng lượng mặt trời được ứng dụng để cung cấp nước nóng kết hợp với hệ thống điều khiển thông minh góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.

Tại Water Bar, nguồn nước được lọc ngay trong khu nghỉ và phục vụ bằng chai thủy tinh tái sử dụng. Không vận chuyển, không nhựa dùng một lần, thói quen nhỏ nhưng đủ thay thế hàng nghìn chai nhựa mỗi năm, biến việc uống nước thành một nghi thức giản đơn mà tinh tế.

Các căn biệt thự tại đây đều được thiết kế sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường mang lại cảm giác hòa mình vào thiên nhiên (Ảnh: An Lâm Retreats).

“Vòng trải nghiệm” cổ vũ thực hành lối sống xanh

Ẩm thực tại An Lâm Retreats là một cuộc trò chuyện khác với đất lành. Từ khu vườn hữu cơ, triết lý xanh đã trở thành một phần của nhịp sống nơi đây. Vườn rau góp phần mang đến nguồn thực phẩm tươi sạch cho khu nghỉ, kết hợp cùng nguyên liệu địa phương được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Tất cả cùng hòa quyện, tạo nên hành trình ẩm thực gắn liền với thiên nhiên, tinh khiết và bền vững. Thực phẩm thừa quay lại nuôi dưỡng đất. Mỗi bữa ăn vì thế không chỉ ngon miệng mà còn mang vị ngọt của sự nguyên bản và vòng tuần hoàn tự nhiên.

Nông trại tại An Lâm Retreats (Ảnh: An Lâm Retreats).

Mô hình farm-to-table (từ nông trại tới bàn ăn) với thực đơn theo mùa cũng giúp du khách được trải nghiệm sự thay đổi của đất trời qua từng đĩa ăn, giữ nguyên hương vị tươi mới và gần gũi. Trong sự tinh giản ấy là một câu chuyện lớn hơn: ăn uống có thể là một hành động nhân văn với thiên nhiên.

Vườn rau hữu cơ được chăm sóc tận tâm bởi đội ngũ nhân viên, góp phần mang đến nguồn thực phẩm tươi sạch cho khu nghỉ (Ảnh: An Lâm Retreats).

Regen Lab tiếp nối hành trình đó bằng cách biến bền vững thành trải nghiệm thông qua việc tuân thủ nguyên tắc 3R (reduce - giảm thiểu, reuse - tái sử dụng, recycle - tái chế). Chai nhựa cũ trở thành vườn treo, ga trải giường cũ thành túi vải. Trẻ em hào hứng học cách tái chế, người lớn tìm thấy niềm vui trong những hành động nhỏ bé. Regen Lab vì thế không chỉ là một hoạt động trong khu nghỉ dưỡng, mà là nơi gieo mầm cho những thói quen sống xanh có thể theo du khách trở về cuộc sống thường nhật.

“Vòng cộng đồng” sẻ chia giá trị kết nối bền lâu

Ngay từ những ngày đầu, An Lâm đã chọn đồng hành cùng cộng đồng địa phương. Rau củ, hải sản, sản phẩm thủ công đều đến từ bàn tay nông dân và nghệ nhân quanh vùng. Những ly nến thơm hay bánh xà phòng giản dị không chỉ làm nên trải nghiệm mà còn mang trong mình một câu chuyện sẻ chia, khi lợi nhuận được gửi đến “Mái ấm Từ Tâm” để chăm sóc trẻ em mồ côi và người già neo đơn.

Các chương trình chăm sóc và trị liệu sức khỏe mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần nâng cao thể chất và ý thức sống khỏe cho cộng đồng (Ảnh: An Lâm Retreats).

Sự gắn kết ấy không dừng ở việc tạo sinh kế. Nó mở rộng thành một lối sống, khi nghỉ dưỡng ở An Lâm đồng nghĩa với việc nuôi dưỡng sức khỏe toàn diện. Giữa thiên nhiên thuần khiết, khách có thể tìm thấy sự cân bằng qua yoga, thiền định, spa trị liệu, hay những lớp học gần gũi như làm dầu dừa và xà phòng tái chế. Mỗi hoạt động đều hướng đến một điểm chung: khơi mở sự an yên, nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần và lan tỏa giá trị ấy trở lại cộng đồng.

15 năm qua, những kết nối âm thầm ấy đã trở thành bản sắc của An Lâm Retreats. Du khách đến đây không chỉ tìm sự tĩnh lặng mà còn bước vào một vòng tròn sẻ chia, nơi từng khoảnh khắc thư giãn cũng góp phần làm giàu thêm cho cuộc sống xung quanh.

Đến nay, khi bền vững đã trở thành xu thế toàn cầu và định hướng quốc gia, An Lâm Retreats Saigon River được nhìn nhận như một trong những điểm đến tiên phong. Những giải thưởng quốc tế và sự tin yêu của du khách chỉ là phần nổi. Giá trị thật sự nằm ở việc resort đã chứng minh rằng bền vững không chỉ là lý tưởng đạo đức mà là một chiến lược phát triển có tầm nhìn và sức sống dài lâu.

15 năm và hành trình này sẽ không dừng lại. Những vòng tròn ấy vẫn tiếp tục xoay vòng, mở rộng, để mỗi du khách khi đến đây không chỉ tìm thấy sự cân bằng cho bản thân, mà còn góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp cho cộng đồng và thế hệ mai sau.

