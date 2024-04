Hàng loạt giá trị dành riêng cho khách hàng trẻ tại Phú Đông SkyOne

Giá hấp dẫn

Giá nhà cao tại TPHCM khiến đô thị giáp ranh như Dĩ An (Bình Dương) được nhiều người chọn thay thế khi khu vực này khá dồi dào các sản phẩm vừa túi tiền. Tuy nhiên, hiện tại, hơn 70% nguồn cung căn hộ ở khu vực Dĩ An đều trên 2 tỷ đồng. Mặt bằng giá mới năm 2024 ghi nhận phổ biến từ 40-48 triệu đồng/m2, cao nhất lên đến 59 triệu/m2.

Phú Đông SkyOne hội tụ đầy đủ tiện ích được "đo ni đóng giày" dành cho người trẻ.

Giữa bối cảnh này, Phú Đông SkyOne giới thiệu ra thị trường mức giá trung bình chỉ 31,5 triệu/m2 và 75% căn hộ ở mức 1,4-1,8 tỷ đồng/căn. Đây là đơn giá và tổng giá được đánh giá tốt hiện nay. Mức giá này không những không tăng như xu hướng chung mà còn quay về mức giá phổ biến 4 năm trước.

Theo đại diện Phú Đông Group, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 20% trong 6 tháng, tương đương khoảng 300 triệu đồng và có thể vay ngân hàng 70%, mỗi tháng trả góp 9-12 triệu. Như vậy, với thu nhập 23-25 triệu đồng/tháng, gia đình trẻ đã có thể tậu nhà, thoát cảnh thuê trọ.

Hệ tiện ích đầy đủ

Tại Phú Đông SkyOne, chủ đầu tư trang bị hơn 30 tiện ích cao cấp trải dài khắp khu căn hộ để mang tới sự tiện nghi, hào hứng và cả sự hãnh diện cho những chủ nhân trẻ tuổi khi giới thiệu "nhà tôi ở Phú Đông SkyOne".

Hồ bơi nước ấm để cư dân trẻ tái tạo năng lượng.

Ngay khi bước vào ngưỡng cửa, Phú Đông SkyOne mừng bạn về nhà với hệ thống cổng chào, sảnh đón sang trọng. Khu căn hộ có trường mầm non chất lượng cao ngay nội khu. Cùng với đó là các siêu thị tự chọn, đáp ứng nhu cầu cho sinh hoạt của cư dân.

Phú Đông SkyOne đồng thời mang đến chất sống năng động mỗi ngày cho cư dân trẻ. Nổi bật phải kể tới hồ bơi nước ấm với tầm nhìn mãn nhãn; hệ thống phòng tập gym, yoga hay spa để rèn luyện sức khỏe, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Nhu cầu vui chơi, giải trí được đáp ứng với quán bar, khu BBQ, khu ẩm thực.

Phòng sinh hoạt cộng đồng để phục vụ nhu cầu gặp gỡ, giao lưu, họp hành và làm việc của cư dân trong khi con trẻ cũng có không gian của mình tại khu vui chơi đầy màu sắc.

Thiết kế căn hộ mở

Với người trẻ, kiến trúc căn hộ là một điểm nhấn phản ánh phong cách và cá tính. Điều này đều có thể tìm thấy tại Phú Đông SkyOne.

Nơi đây, căn hộ thông tầng (duplex) thông thường sẽ được phát triển thành những căn nhà phố lơ lửng trên tầng không đầy phá cách. Mỗi căn hộ nhờ vậy sẽ có hai không gian tách biệt hoàn toàn và mở toang kết nối, nới rộng diện tích và tầm nhìn mãn nhãn, thỏa mãn gu của người trẻ yêu thích sự sang trọng.

Phú Đông SkyOne - nơi những căn hộ được "thở" với 2 mặt thoáng.

Trong khi đó, căn hộ 1 phòng ngủ cộng thêm (1PN+) lại mang tới giải pháp biến hình vô cùng thú vị, đi suốt chặng hành trình trưởng thành của người trẻ từ giai đoạn độc thân, kết hôn, sinh con tới khi con khôn lớn mà không cần đổi nhà với những không gian "chờ". Nhờ vậy, chủ nhân cũng sẽ thỏa thích thay đổi theo cảm hứng, xu hướng hay phong cách riêng.

Mô hình căn hộ 2PN+ tại Phú Đông SkyOne thu hút nhiều gia đình với diện tích vừa phải, giá tốt nhưng song vẫn đáp ứng được nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình ba thế hệ nhờ ưu thế là những căn góc nhiều mặt thoáng, có không gian mở để linh hoạt thêm phòng chức năng.

Tất cả căn hộ đều thiết kế logia và sân phơi tách biệt. Nội thất được bàn giao đến từ thương hiệu hàng đầu như Hafele, Hitachi, Mitsubishi, Panasonic, Teka, Lecmax, Toto, …

Đi dễ - về gần

Tọa lạc trên mặt tiền đường ĐT 743C, Trung tâm thành phố Dĩ An, Phú Đông SkyOne đón đầu nhu cầu ở thực của cả 4 thành phố kinh tế trọng điểm phía Nam gồm Dĩ An - Thủ Đức - Thuận An - Biên Hòa.

Thông qua kết nối hàng loạt tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, quốc lộ 1K, đại lộ Phạm Văn Đồng, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tuyến Metro số 1 và số 3 kéo dài, từ khu căn hộ, chỉ cần 5 phút kết nối Vincom Plaza Dĩ An, 10 phút tới trung tâm thương mại Aeon, một số bệnh viện quốc tế cùng hệ thống trường học liên cấp đầy đủ trong bán kính 1-3km.

Từ đây, cư dân mất 15 phút tới Làng Đại học Thủ Đức, 20 phút tới bến xe Miền Đông, 30 phút tới quận 1. Vì kết nối qua hệ thống đại lộ, quốc lộ hạn chế kẹt xe nên vị trí được đánh giá "đi dễ - về gần" hơn nhiều quận nội thành trong TPHCM.

Phú Đông SkyOne nằm ở tâm điểm đô thị công nghiệp, nơi có mật độ khu công nghiệp cao. Do đó, đây là điểm đến an cư và đón nguồn cầu cho thuê dồi dào từ hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư đang làm việc trong các khu công nghiệp. Bên cạnh đó là hàng chục nghìn sinh viên trong Làng Đại học Thủ Đức.

Giải quyết được nhu cầu về an cư - không gian sống - phong cách sống - chất lượng - mức giá, Phú Đông SkyOne được đánh giá là lựa chọn hàng đầu của nhiều người trẻ trong hành trình chạm giấc mơ an cư.