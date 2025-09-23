Hải Phòng - Điểm đầu tư, tìm kiếm tài sản bền vững giữa nhiều cơ hội ngắn hạn

Theo Bộ Xây dựng, trong quý II, thị trường ghi nhận khoảng 157.021 giao dịch thành công, tăng hơn 116% so với quý I, phản ánh tín hiệu hồi phục tích cực của thị trường bất động sản. Giá căn hộ tại Hà Nội và TPHCM cũng ghi nhận ở mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Trong bối cảnh đó, Hải Phòng - trung tâm kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ nổi lên như một điểm đến đầu tư mới. 8 tháng đầu năm, Hải Phòng đứng thứ 3 cả nước với vốn đăng ký cấp mới FDI đạt 1,2 tỷ USD. Nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, giải trí từ nhóm cư dân có thu nhập cao và đội ngũ chuyên gia quốc tế tại các khu công nghiệp lớn cũng gia tăng. Đây hứa hẹn là đòn bẩy cho thị trường bất động sản cao cấp tại Hải Phòng phát triển.

Dấu ấn kiến trúc và tiện ích đẳng cấp, bảo chứng cho giá trị dài hạn

Tốc độ đô thị hóa nhanh, dòng vốn FDI ổn định cùng xu hướng dịch chuyển dân cư cơ học đã khiến quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm. Tại khu vực trung tâm, nơi giá nhà đất đã đạt mức cao nhất thành phố, việc xuất hiện một công trình mang tính biểu tượng, hội tụ thiết kế độc bản lẫn tiêu chuẩn bàn giao vượt trội, được coi là cơ hội hiếm hoi dành cho giới đầu tư.

Ngay trung tâm Hải Phòng, tại ngã tư đắt giá Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Golden Crown Hai Phong đang dần hình thành và là tâm điểm đầu tư tại lõi nội đô. Mang đậm dấu ấn Kim địa ốc - bất động sản nghệ thuật kim hoàn của Dojiland, và được “chắp bút” bởi Mercurio Design Lab (Ý), Golden Crown Hai Phong nổi bật tựa như chiếc “vương miện vàng” dành riêng cho phố Cảng.

Kiến trúc độc bản và hệ tiện ích hạng sang bảo chứng cho chất lượng sống và giá trị đầu tư của Golden Crown Hai Phong (Ảnh: CĐT).

Công trình còn khéo léo khắc họa hình ảnh hoa phượng - loài hoa biểu tượng của Hải Phòng trong thiết kế. Ba nhánh tòa tháp mở ra như những cánh hoa phượng bung nở giữa nắng hè rực rỡ, tạo nên nét kiến trúc mềm mại, giàu nhịp điệu, cảm xúc. Thiết kế độc đáo vừa góp phần tôn vinh bản sắc địa phương, vừa khẳng định tầm vóc quốc tế, đồng thời mở ra tầm nhìn đắt giá ôm trọn vẻ đẹp của thành phố.

Sky Onsen - tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Song hành cùng kiến trúc biểu tượng, hệ thống tiện ích được Dojiland đầu tư tâm huyết, mang đến những trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện tại phố Cảng. Đó là hệ tiện ích “Wellness Tech” chăm sóc sức khỏe chuyên sâu ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại với tổ hợp Sky Onsen, đường chạy (pitch) trên cao, bộ đôi bể bơi bốn mùa và bể bơi vô cực, vườn nhiệt đới giữa tầng không…

Tất cả được kết nối hài hòa, tạo nên chuỗi trải nghiệm xứng tầm không dành cho số đông. Tại đây, mỗi căn hộ vượt xa khái niệm chốn an cư thông thường để trở thành không gian truyền cảm hứng, khẳng định phong cách sống tinh tế và là niềm kiêu hãnh của các chủ nhân tinh hoa.

Cơ hội đầu tư bốn mùa với nhiều tiềm năng sinh lời

Với tư duy thiết kế khác biệt, không gian tinh tế và hệ tiện nghi hạng sang, Golden Crown Hai Phong đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của nhóm khách thuê cao cấp. Đây là cộng đồng chuyên gia quốc tế, có nhu cầu thuê căn hộ dài hạn, đang làm việc tại các khu công nghiệp lớn. Nhóm khách hàng này dành ưu tiên tìm kiếm một môi trường sống xứng tầm, an toàn, tiện nghi, đẳng cấp - nơi cân bằng giữa công việc và hưởng thụ cuộc sống.

Không gian sống đẳng cấp tại Golden Crown Hai Phong đáp ứng kỳ vọng của nhóm khách thuê cao cấp (Ảnh: CĐT).

Với hệ thống quản lý - vận hành chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, chủ sở hữu căn hộ có thể cho thuê với mức giá 1.000 - 1.500 USD/tháng (tương đương 25 - 35 triệu đồng), ngang bằng với các dự án cao cấp tại Hà Nội hay TPHCM.

Cùng với làn sóng FDI đổ bộ vào Hải Phòng, nhu cầu thuê dài hạn được dự báo sẽ duy trì ổn định và tăng trưởng trong nhiều năm tới. Nhờ đó, Golden Crown Hai Phong không chỉ đảm bảo nguồn lợi nhuận cho thuê quanh năm, mà còn sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị nhờ vị trí khan hiếm và chất lượng vận hành vượt trội.

Đây là sự kết hợp hài hòa giữa dòng thu nhập thụ động và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững, được kỳ vọng sẽ có mặt trong danh mục đầu tư dài hạn của các nhà đầu tư thông thái.

Golden Crown Hai Phong dự kiến sẽ cất nóc vào trung tuần tháng 10 (Ảnh: CĐT).

Golden Crown Hai Phong sẽ cất nóc vào trung tuần tháng 10 - dấu mốc quan trọng không chỉ khẳng định uy tín và năng lực của Dojiland, mà còn mở ra cơ hội để nhà đầu tư sớm sở hữu tài sản hoàn thiện, sẵn sàng khai thác trong tương lai gần.

Hơn cả một công trình kiến trúc biểu tượng, Golden Crown Hai Phong còn ghi dấu bước chuyển mình của thị trường bất động sản thành phố Cảng, nơi giá trị sống đích thực được đặt làm nền tảng cho những chiến lược đầu tư an toàn và bền vững.

