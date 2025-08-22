Hạ tầng và logistics: Trợ lực nâng tầm giá trị bất động sản Cát Bà

Lợi thế này được hiện thực hóa tại những khu nghỉ dưỡng đã đi vào vận hành ổn định như Flamingo Cát Bà Resorts.

Hạ tầng chiến lược của Hải Phòng: bệ phóng tăng trưởng cho du lịch Cát Bà

Hải Phòng hiện là một trong những trung tâm logistics lớn nhất cả nước, đồng thời giữ vai trò “cửa ngõ” hàng hải lớn nhất miền Bắc. Nơi đây tập trung cảng biển, khu công nghiệp và mạng lưới cao tốc tạo thành một hệ sinh thái lưu thông hàng hóa liên hoàn, đóng vai trò đầu mối của hành lang kinh tế ven biển.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển logistics, Hải Phòng đã thực hiện một “cuộc cách mạng hạ tầng” với quy mô đầu tư đồng bộ và hiện đại. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đóng vai trò trục giao thông xương sống, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Thủ đô về khu vực duyên hải.

Cùng với đó, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam) là lời giải cho bài toán kết nối đất liền với đảo Cát Hải. Sự đồng bộ của các tuyến kết nối nội đảo, hệ thống bến phà, cảng du lịch cũng được đầu tư nâng cấp toàn diện.

Đối với Cát Bà, việc hoàn thiện các công trình trọng điểm như cao tốc và cầu vượt biển đã nâng tầm toàn bộ khả năng kết nối của khu vực, tạo ra đòn bẩy tăng trưởng cho mọi ngành kinh tế. Tác động rõ nét nhất là việc rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô đến đảo chỉ còn khoảng 2 giờ, qua đó chuyển hóa tiềm năng du lịch thành những con số tăng trưởng đột phá.

Toàn đảo đã đón 3,6 triệu lượt khách trong năm 2024. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế lần đầu tiên cán mốc hơn 1 triệu lượt, tăng trưởng đột phá 90% so với năm 2023. Sự tăng trưởng ấn tượng này không chỉ thúc đẩy ngành du lịch, mà còn đang kiến tạo nên một chu kỳ giá trị mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Tác động kép đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Sự thay đổi ngoạn mục về hạ tầng đang tạo ra một tác động kép đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Cát Bà. Trong ngắn hạn, đó là sự tăng trưởng về lượng khách du lịch và hiệu quả khai thác kinh doanh. Khi việc di chuyển trở nên thuận tiện, quyết định đi du lịch Cát Bà vào cuối tuần trở nên dễ dàng hơn với nhiều người.

Flamingo Cát Bà Resorts là tổ hợp nghỉ dưỡng hưởng trọn lợi thế hạ tầng kết nối liền mạch từ đất liền (Ảnh: Flamingo Holdings).

Trong mùa cao điểm, công suất phòng trung bình tại các khách sạn, resort chất lượng cao đạt trên 90%, và thường xuyên “cháy phòng” vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết. Ngay cả trong mùa thấp điểm, công suất phòng vẫn duy trì ở mức hơn 70% nhờ dòng khách quốc tế ưa chuộng nghỉ dưỡng sinh thái, trekking (đi bộ đường dài), đạp xe xuyên rừng và trải nghiệm onsen (tắm suối khoáng nóng). Đây là yếu tố đảm bảo cho dòng tiền khai thác ổn định và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Trong dài hạn, hạ tầng không chỉ là công cụ kết nối, mà còn là chất xúc tác hình thành những trung tâm du lịch - dịch vụ mới tại Cát Bà, góp phần hình thành một hệ sinh thái sôi động.

Flamingo Cát Bà Resorts đón sóng hạ tầng

Trong bối cảnh thị trường đang trên đà cất cánh, những dự án sở hữu pháp lý minh bạch và đang vận hành hiệu quả như Flamingo Cát Bà Resorts đã trở thành điểm thu hút sự chú ý.

Flamingo Cát Bà Resorts nổi bật với lợi thế thiên nhiên của vịnh Lan Hạ và 160 tiện ích cao cấp (Ảnh: Flamingo Holdings).

Dự án tọa lạc ngay tại trái tim thị trấn Cát Bà, ôm trọn các bãi tắm Cát Cò 1, 2, và kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch của đảo, đảm bảo khả năng tiếp cận du khách một cách tối ưu, đồng thời mang lại tầm nhìn toàn cảnh đắt giá ra vịnh Lan Hạ.

Nhờ lợi thế hiếm có, Flamingo Cát Bà Resorts được xem là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu tại Cát Bà, hội tụ yếu tố về vị trí, cảnh quan và dịch vụ để thu hút du khách trong nước và quốc tế cả năm.

Khác biệt của dự án nằm ở 160 tiện ích khai thác bốn mùa, từ ẩm thực, giải trí, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe (onsen, spa). Mô hình nghỉ dưỡng đa trải nghiệm của dự án đã trở thành một trong những lợi thế vượt trội đảm bảo công suất khai thác phòng luôn ở mức cao.

Căn hộ khách sạn với ban công phủ xanh giúp gia tăng giá trị cho thuê tại Flamingo Cát Bà Resorts (Ảnh: Flamingo Holdings).

Căn hộ khách sạn tại Flamingo Cát Bà Resorts còn mang đến sổ hồng sở hữu tới 70 năm, sẵn sàng khai thác, cho phép nhà đầu tư nắm bắt nhu cầu du lịch đang tăng cao.

Khi những mảnh ghép về hạ tầng đã hoàn thiện, Cát Bà đang đứng trước một chu kỳ phát triển vàng. Đây là cơ hội đầu tư chiến lược để đón đầu và hưởng lợi từ sự bứt phá ngoạn mục.

