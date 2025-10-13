Hạ tầng tỷ đô hiện thực hóa giấc mơ 40 triệu du khách mỗi năm cho Cần Giờ

Bộ 5 hạ tầng tỷ đô khai mở vị thế trung tâm kết nối mới

Tọa lạc ở vị trí chiến lược giữa hai trung tâm kinh tế, du lịch lớn bậc nhất phía Nam, Cần Giờ đang chuyển vai từ “vùng đất thầm lặng” thành mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển kinh tế vùng. Những khó khăn của vùng độc đạo suốt trăm năm được kỳ vọng sẽ bị phá vỡ nhờ hạ tầng tỷ đô được đầu tư đồng bộ trong tương lai.

Tháng 3, Vingroup đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao dài khoảng 48,5km kết nối khu Phú Mỹ Hưng với Cần Giờ. Dự án có tốc độ thiết kế 350km/h, sẽ kéo gần Cần Giờ vào sát với trung tâm TPHCM, khi thời gian di chuyển chỉ từ 12 phút.

Cùng nhịp với đường sắt tốc độ cao, dự án cầu Cần Giờ nối trung tâm thành phố, vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, được TPHCM đẩy nhanh thủ tục.

Ở cửa ngõ hướng Tây Nam, nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác được đề xuất khởi công năm 2026. Khi hoàn thành năm 2028, công trình với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng sẽ mở lối đi thẳng từ miền Tây, Đông Nam Bộ đến Cần Giờ qua Vành đai 3 - cao tốc - đường Rừng Sác, thay vì qua phà Bình Khánh như hiện nay.

Hạ tầng đồng bộ khai mở vị thế trung tâm kết nối mới của Cần Giờ (Ảnh: Vinhomes).

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TPHCM trở thành siêu đô thị lớn nhất cả nước với định hướng phát triển cụm cảng - logistics thông minh Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số.

Theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, định hướng trở thành cảng xanh đầu tiên của Việt Nam, sẽ đưa Cần Giờ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế quan trọng trong khu vực.

Đầu tháng 10, TPHCM giao các sở ngành đánh giá đề xuất của Vingroup về tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Tầm nhìn của dự án là kiến tạo hành lang ven biển mới, rút ngắn thời gian Vũng Tàu - Cần Giờ xuống khoảng 10 phút, giúp người dân và du khách từ Vũng Tàu có thể sang Cần Giờ khám phá, vui chơi, nghỉ dưỡng dễ dàng. Đồng thời, từ trung tâm TPHCM đi Vũng Tàu cũng sẽ qua Cần Giờ, hình thành một lưu tuyến du lịch mới.

Với bộ 5 hạ tầng, Cần Giờ được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên phá vỡ thế độc đạo suốt trăm năm qua. Đây cũng là cú hích mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Đông Nam TPHCM - nơi mỗi chuyển động từ đường sắt cao tốc, đường - cầu vượt biển đến cảng biển đều sẽ đảo chiều dòng khách về phía siêu trung tâm mới Cần Giờ.

Bước ngoặt cho Cần Giờ và giấc mơ 40 triệu du khách/năm

Trước đây, dù sở hữu những lợi thế độc nhất vô nhị về tự nhiên và cảnh quan, nổi bật là hệ sinh thái rừng ngập mặn và đường bờ biển trải dài, nhưng địa thế độc đạo, giao thông cách trở và hạ tầng, dịch vụ kém phát triển đã trở thành điểm nghẽn khiến Cần Giờ không để lại dấu ấn trên bản đồ du lịch - đầu tư.

Bên cạnh chuỗi hạ tầng quy mô lớn, bước ngoặt đánh dấu sự “tái sinh” của vùng đất này là sự xuất hiện của dự án đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise.

Khởi công vào tháng 4, trên quy mô 2.870ha, dự án được kiến tạo để trở thành siêu đô thị ESG hàng đầu thế giới, không chỉ mở rộng không gian phát triển của TPHCM ra biển mà còn tạo cú hích phát triển đột phá về hạ tầng, tiện ích và dịch vụ ở tầm quốc tế.

Vinhomes Green Paradise là “thiên đường” trải nghiệm mới tại Cần Giờ (Ảnh: Vinhomes).

Theo quy hoạch, Vinhomes Green Paradise sẽ định hình một tổ hợp giải trí - du lịch 122ha với những “kỳ quan” độc đáo - nơi cư dân và du khách được tận hưởng những trải nghiệm chưa từng có.

Trong đó, Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) quy mô 7ha với 5.000 chỗ ngồi trong nhà và quảng trường sức chứa 60.000 người sẽ là “trái tim nghệ thuật” của siêu đô thị. Nơi đây sẽ là điểm hẹn của những lễ hội âm nhạc, trình diễn ánh sáng và sự kiện quốc tế sôi động, tạo nên bản sắc riêng có cho đô thị biển.

Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) sẽ là “trái tim nghệ thuật” góp phần tạo nên siêu điểm đến mới của TPHCM (Ảnh: Vinhomes).

Bên cạnh đó, biển hồ nước mặn Paradise Lagoon hơn 800ha lớn bậc nhất thế giới và cảng du thuyền Landmark Harbour - “cửa ngõ” kết nối chuỗi tour biển Nam Bộ, sẽ mở ra phong cách du lịch đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam.

Quảng trường Lễ hội Biển Cần Giờ, Công viên nước chủ đề Lễ hội Hybrid đầu tiên tại Đông Nam Á, vườn thú Safari hay khu vui chơi nhà băng tuyết Winter Wonderland 30.000m2 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam… tiếp tục nối dài những trải nghiệm, giữ chân du khách lâu hơn, chi tiêu cao hơn.

Vinhomes Green Paradise còn sở hữu bộ sưu tập nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế quy mô lớn, bao gồm chuỗi 20 thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới, cung cấp 7.000 phòng nghỉ dưỡng hiện đại.

Đi cùng với đó là bệnh viện quốc tế Vinmec Cần Giờ với tiêu chuẩn của Cleveland Clinic - hệ thống y tế hàn lâm hàng đầu thế giới, cùng hệ sinh thái ẩm thực - spa - wellness giúp du khách tận hưởng trọn vẹn hành trình nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Hai sân golf 18 hố theo tiêu chuẩn quốc tế do tay golf huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế cũng là những mảnh ghép kiến tạo trọn vẹn trải nghiệm sống, du lịch thượng lưu.

Những tiện ích này bổ khuyết khoảng trống lưu trú, nghỉ dưỡng hạng sang còn thiếu trong cấu trúc sản phẩm du lịch của Cần Giờ, qua đó thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao từ khắp thế giới.

Theo thống kê, năm 2024, chỉ riêng Vũng Tàu đã đón hơn 16,1 triệu lượt du khách, doanh thu khoảng 17.300 tỷ đồng. Năm 2025, con số dự kiến tăng lên hơn 18,3 triệu lượt người.

Với vị trí trung tâm giữa TPHCM và Vũng Tàu, cùng sự cộng hưởng của hạ tầng tỷ đô và “kỳ quan” siêu đô thị ESG Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ hứa hẹn trở thành điểm đến mới của Việt Nam, kỳ vọng chia sẻ và thu hút 40 triệu lượt khách/năm, khai mở kỷ nguyên phát triển thịnh vượng mới cho TPHCM.