Hà Nội lập tổ công tác đặc biệt để gỡ vướng hồ sơ địa chính và sổ đỏ

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc Sở Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện theo tuần, tháng; đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các phòng, đơn vị liên quan.

Người dân đến địa chính làm sổ đỏ (Ảnh: Gia Đoàn).

Tổ công tác sẽ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả triển khai, chủ động đề xuất các nội dung giao ban định kỳ, cũng như kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo tại các cuộc họp chuyên môn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là giám sát, đôn đốc tiến độ và chất lượng triển khai các nhiệm vụ về đất đai, đảm bảo đúng yêu cầu của thành phố và Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, tổ công tác được giao quyền chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt trong các khâu như đo đạc, đăng ký đất đai và hoàn thiện hồ sơ địa chính.

Ngoài ra, tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ theo tuần, tháng để làm cơ sở báo cáo UBND TP Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo kế hoạch, tổ công tác sẽ hoạt động đến hết tháng 6 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Liên quan đến cơ sở dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết toàn thành phố có tổng diện tích tự nhiên hơn 335.984ha, tương đương khoảng 4,18 triệu thửa đất. Đến nay, dữ liệu không gian đã hoàn thành hơn 80% diện tích với hơn 3,2 triệu thửa đất được số hóa.

Trong đó, gần 2,5 triệu thửa đã được tích hợp đầy đủ thông tin và đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đáng chú ý, kết quả trên có sự đóng góp lớn từ “Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” triển khai cuối năm 2025.

Chỉ trong thời gian ngắn, Hà Nội đã thu thập hơn 1,1 triệu hồ sơ đất đai, xác thực hơn 3,5 triệu thông tin dân cư, đồng thời tạo lập mã định danh cho gần 2,5 triệu thửa đất.