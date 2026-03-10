Hà Nội kiểm định chung cư cũ ở khu Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng

UBND phường Kim Liên (Hà Nội) vừa ban hành kế hoạch kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn trong năm 2026.

Cụ thể, theo kế hoạch, toàn bộ chung cư cũ trên địa bàn phường sẽ được rà soát, kiểm định nhằm xác định chính xác mức độ an toàn của công trình. Trên cơ sở đó, các tòa nhà sẽ được phân loại để xác định những trường hợp cần sửa chữa, gia cố hoặc phải phá dỡ.

Ngoài việc kiểm tra kết cấu công trình, quá trình kiểm định còn xem xét các yếu tố liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, nước và an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm đánh giá toàn diện mức độ an toàn của các tòa nhà.

Toàn cảnh khu tập thể Trung Tự (Ảnh: Mạnh Quân).

Kết quả kiểm định cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để lập quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong thời gian tới.

Theo UBND phường Kim Liên, cơ quan chức năng sẽ ưu tiên kiểm định các khu tập thể Kim Liên, Khương Thượng và Trung Tự. Phường cũng sẽ phối hợp với UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kiểm định 21 nhà chung cư cũ thuộc danh mục kiểm định của thành phố, đồng thời tiếp tục rà soát các công trình khác để bổ sung vào danh mục kiểm định.

Việc kiểm định sẽ được triển khai theo từng giai đoạn trong năm 2026.

Theo số liệu rà soát, tại các khu tập thể Kim Liên, Khương Thượng và Trung Tự hiện có 85 tòa nhà đã được kiểm định và phân loại ở các cấp độ an toàn khác nhau, trong đó có 38 nhà tại khu Kim Liên, 29 nhà tại khu Trung Tự và 18 nhà tại khu Khương Thượng.

Các công trình này sẽ tiếp tục được đánh giá bổ sung về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mức độ an toàn vận hành theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Mới nhất, UBND phường Hà Đông tổ chức lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông. Khu này có 4 dãy, trong đó dãy A, B, C được xây dựng từ năm 1970; dãy D xây dựng năm 1985.

Hiện nay, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục kết cấu xuất hiện tình trạng bong tróc lớp bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép, thấm nước kéo dài; một số căn hộ bị dột. Hệ thống điện, nước lạc hậu, chưa được trang bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ; tình trạng lấn chiếm không gian chung diễn ra ở nhiều khu vực.

Theo phương án dự kiến, trên khu đất hiện hữu sẽ đầu tư xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng. Tầng 1 được bố trí chức năng dịch vụ, thương mại và phòng gửi trẻ; từ tầng 2 đến tầng 4 là khu vực để xe, phòng gửi trẻ và phòng sinh hoạt cộng đồng; từ tầng 5 đến tầng 34 là các căn hộ ở.