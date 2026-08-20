Hà Nội giao hơn 10.000m2 đất KĐT Linh Đàm xây nhà ở cho lực lượng công an

UBND TP Hà Nội vừa quyết định giao 10.053m2 đất tại phường Hoàng Liệt cho Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính và An ninh công nghệ IFT để thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Dự án nằm tại ô đất HH-01 thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm. Bộ Công an đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư vào tháng 12/2025 và điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 10/8.

Trong tổng diện tích được giao, khoảng 6.702m2 dành xây dựng nhà ở xã hội dưới hình thức chung cư. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng chủ đầu tư được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất đối với phần diện tích này theo quy định về nhà ở xã hội.

Khu vực hồ Linh Đàm (Ảnh: ĐQ).

Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày quyết định được ký. Người mua căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thời hạn ổn định lâu dài.

Ngoài nhà ở xã hội, khoảng 1.666m2 được sử dụng để xây dựng nhà ở thương mại dưới hình thức chung cư hỗn hợp. Với phần diện tích này, chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Khoảng 1.684m2 còn lại dành xây dựng đường giao thông. Chủ đầu tư được giao đất không thu tiền sử dụng đất, có trách nhiệm xây dựng hạ tầng và bàn giao cho cơ quan chuyên ngành, chính quyền địa phương quản lý sau khi hoàn thành.

Toàn bộ khu đất được giao không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định hiện hành.

Quyết định cũng cho biết dự án có 6.643m2 đất chuyên trồng lúa được chuyển mục đích sử dụng. Chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ về tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Công ty IFT có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục về đất đai, nghĩa vụ tài chính, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và triển khai dự án đúng quy hoạch.

Hà Nội cũng đặt yêu cầu về tiến độ sử dụng đất. Nếu đất không được đưa vào sử dụng trong 12 tháng liên tục hoặc tiến độ chậm 24 tháng so với dự án, chủ đầu tư có thể được gia hạn tối đa 24 tháng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Hết thời gian gia hạn mà đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định.