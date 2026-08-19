Lâm Đồng thông qua chủ trương đầu tư nhà ở xã hội gần 6.000 tỷ đồng ở Đức Trọng

Ngày 19/8, tại Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã biểu quyết, thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại lô đất 20.2 xã Đức Trọng (dự án Nhà ở xã hội Đức Trọng) với quy mô 6.656 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 6.000 tỷ đồng.

Dự án có diện tích 114.340m2, với quy mô dân số dự kiến khoảng 12.648 người.

Một góc xã Đức Trọng nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Theo phương án, dự án Nhà ở xã hội Đức Trọng bao gồm 2 cụm công trình với tổng cộng 20 tòa nhà cao 19 tầng. Trong đó, cụm công trình 1 gồm 4 tòa nhà, mỗi tòa khoảng 256 căn hộ. Cụm công trình 2 gồm 16 tòa nhà, mỗi tòa khoảng 352 căn.

Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 598.540m2.

Theo kế hoạch, trong 6.656 căn hộ, cơ quan chức năng sẽ bố trí 5.990 căn để bán, 666 căn cho thuê. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm và đây là dự án nhà ở xã hội lớn nhất tại Lâm Đồng từ trước đến nay.

Công nhân trồng cây xanh tại một khu dự án ở xã Đức Trọng (Ảnh: Minh Hậu).

Dự án Nhà ở xã hội Đức Trọng cũng được thiết kế sàn thương mại để bán, cho thuê với quy mô 37.852m2.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến 30 tháng, trong đó hoàn thành trong 24 tháng kể từ khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Được biết, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành 17.219 căn nhà ở xã hội, vượt 4.000 căn so với chỉ tiêu Trung ương giao.