Hà Nội công bố ranh giới dự án công viên Safari Ba Vì rộng gần 300ha

Ngày 31/10, UBND xã Ba Vì (Hà Nội) công bố sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch dự án xây dựng công viên Safari Ba Vì theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Theo thông tin công bố, dự án có quy mô khoảng 299,5ha, được xác định tại sơ đồ vị trí, ranh giới ban hành kèm theo Quyết định số 5648 của UBND thành phố.

Đáng chú ý, chính quyền địa phương cũng bác bỏ thông tin cho rằng dự án được mở rộng lên 580ha như một số trang mạng không chính thống đăng tải.

Sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari Ba Vì (Ảnh: xã Ba Vì).

UBND xã Ba Vì giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đăng tải thông tin, sơ đồ ranh giới dự án trên cổng thông tin điện tử và trang mạng xã hội chính thức của địa phương để các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người dân có đất trong khu vực dự án, nắm bắt thông tin.

Trước đó, ngày 9/10, Hà Nội tổ chức công bố danh mục 18 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, khởi công và triển khai trên địa bàn, trong đó có dự án công viên Safari Ba Vì.

Dự án do Tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía tây. Theo thông tin được công bố, khu vực dự án nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Công viên được định hướng phát triển theo mô hình kết hợp không gian sinh thái, bảo tồn động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường và các hoạt động dịch vụ, du lịch.

Dự án Safari Ba Vì sẽ dành 81,8% diện tích công viên cho cây xanh, mặt nước, xen kẽ giữa các phân khu, đóng vai trò như hành lang sinh thái, tạo môi trường sống phù hợp cho động vật và không gian trải nghiệm cho du khách.

Dự án sẽ mở thêm hướng sinh kế cho người dân địa phương thông qua đào tạo nghề, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Người dân có thể tham gia vào quá trình xây dựng (nhu cầu khoảng 400-500 lao động), vận hành dự án (khoảng 700-1.000 người) và chuỗi dịch vụ hỗ trợ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, cung cấp sản phẩm đặc trưng địa phương...