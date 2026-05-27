Đề xuất ưu tiên lực lượng vũ trang mua nhà ở xã hội cách chỗ làm từ 20km

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý một số quy định của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.

Trong văn bản này, Hiệp hội đề xuất bổ sung chính sách ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang có nơi làm việc cách xa nơi ở hiện tại từ trên 20km trở lên sẽ được ưu tiên mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội tại TPHCM (Ảnh: DN).

Theo HoREA, Điều 9 Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội đã quy định điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, người lao động có địa điểm làm việc cách xa nơi ở sẽ đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng một trong các tiêu chí: chưa từng mua/thuê mua nhà ở xã hội; chưa có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân; hoặc đã có nhà nhưng khoảng cách từ nhà đến cơ quan quá xa.

Nghị quyết cũng giao UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế để quy định cụ thể trường hợp “có nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc” được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, theo HoREA, quy định hiện hành mới chỉ dừng ở việc xác định điều kiện được tham gia chính sách, chưa có cơ chế ưu tiên tiếp cận quỹ nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng làm việc xa nơi ở. Vì vậy, nhiều cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang dù đáp ứng điều kiện vẫn khó có cơ hội mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

Do đó, Hiệp hội đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên riêng đối với nhóm này vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhằm tăng khả năng tiếp cận nhà ở, ổn định chỗ ở cho người lao động khu vực công.

Bên cạnh đề xuất trên, HoREA cũng kiến nghị sửa đổi quy định liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với các dự án nhà ở xã hội sử dụng đất do Nhà nước quản lý hoặc đất được Nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm, nếu phù hợp quy hoạch hoặc đã được xác định là vị trí phát triển nhà ở xã hội thì không phải thực hiện các thủ tục như đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hay tách thành dự án độc lập. Đồng thời được giao, cho thuê diện tích đất này cho chủ đầu tư để thực hiện dự án nhà ở xã hội.