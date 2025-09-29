9 loại cây có hương hợp trồng trong nhà, giúp bạn bỏ nến thơm chứa hóa chất

Những mùi hương nhân tạo từ nến, sáp thơm hay tinh dầu có thể mang lại cảm giác dễ chịu tức thì nhưng việc này không mang tính bền vững. Chưa kể, trong các sản phẩm trên thường chứa thành phần hóa học có thể gây khó chịu với những người nhạy cảm. May mắn thay, thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những thứ vừa đẹp, vừa có khả năng tỏa hương tự nhiên suốt cả ngày.

Dưới đây là 10 loại cây cảnh tuyệt vời được các chuyên gia gợi ý, giúp bạn dễ dàng mang hương thơm tươi mát và thư giãn vào từng góc nhà.

Hương hoa ngào ngạt: Từ dịu nhẹ đến nồng nàn quyến rũ

Nếu bạn yêu thích mùi hương của hoa, những loài cây dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn mê mẩn.

Hoa nhài Madagascar

Còn được gọi là hoa Stephanotis, loài hoa này nổi tiếng trong các bó hoa cưới nhờ mùi thơm ngọt dịu, thanh khiết. Dù yêu cầu ánh sáng gián tiếp và đủ sáng, nhưng loại cây này rất dễ để chăm sóc. Mùi hương nhẹ nhàng của nó đủ để làm một căn phòng trở nên dễ chịu và thư thái.

Lời khuyên là hãy đặt cây ở bệ cửa sổ hướng đông hoặc tây. Hãy để đất khô hẳn trước khi tưới nước để tránh úng rễ.

Nhài Madagascar nổi tiếng trong các bó hoa cưới nhờ mùi thơm ngọt dịu, thanh khiết (Ảnh: Nature & Garden).

Hoa nhài Ả Rập

Nhỏ nhắn nhưng có võ, hoa nhài Ả Rập mang hương thơm nồng nàn và quyến rũ hơn so với nhài Madagascar. Cây thích môi trường sáng, ẩm và có thể leo lên các giàn nhỏ hoặc chậu treo. Nếu được chăm sóc đúng cách, cây sẽ ra hoa trắng muốt và tỏa hương thơm nức, đặc biệt là vào ban đêm.

Lời khuyên là cây này cần nhiều ánh sáng, cần được tưới nước thường xuyên nhưng không để đọng nước.

Nhài Ả Rập mang hương thơm nồng nàn và quyến rũ (Ảnh: The Spruce).

Hoa sứ

Loài hoa nhiệt đới này có vẻ đẹp và mùi hương ngọt ngào, đôi khi phảng phất chút vani hoặc hương cay nhẹ tùy giống. Để trồng hoa sứ trong nhà, bạn cần cung cấp đủ ánh sáng mạnh và đất cát thoát nước tốt. Dù việc chăm sóc đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhưng hương thơm độc đáo mà nó mang lại hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn.

Lời khuyên là hãy đặt cây ở nơi nhiều ánh nắng trực tiếp, tưới nước khi đất đã khô hoàn toàn.

Hoa sứ có vẻ đẹp và mùi hương ngọt ngào (Ảnh: Getty).

Lan cattleya

Dù được biết đến là một loài lan sang chảnh, lan cattleya lại không quá khó chăm sóc như nhiều người nghĩ. Khi nở, hoa tỏa ra mùi hương ngọt ngào phảng phất chút hương cam quýt rất độc đáo.

Lời khuyên là loài lan này cần ánh sáng gián tiếp. Bạn nên tưới nước khoảng 7-10 ngày một lần bằng nước mưa hoặc nước đã đun sôi để loại bỏ clo.

Lan cattleya vừa sang trọng vừa dễ chăm, nở ra hương ngọt ngào thoang thoảng vị cam quýt độc đáo (Ảnh: Getty).

Lan cẩm cù

Lựa chọn này là hoàn hảo cho những ai muốn một loại cây ít cần chăm sóc nhưng vẫn tỏa hương thơm. Lan cẩm cù có những chùm hoa nhỏ li ti với hương thơm dịu nhẹ, kết hợp cùng vẻ đẹp của những chiếc lá xanh tươi, giúp căn phòng thêm sinh động và thư giãn.

Lời khuyên là cây ưa ánh sáng gián tiếp, bạn nên tưới nước khi đất khô.

Đối với những ai tìm kiếm một loại cây dễ chăm sóc, ít cần bảo dưỡng nhưng vẫn có khả năng tỏa hương, lan cẩm cù là một lựa chọn hoàn hảo (Ảnh: Getty).

Hương thảo mộc: Tươi mới và sảng khoái

Nếu bạn yêu thích sự tươi mới và mộc mạc, những loại cây thảo mộc sau đây sẽ làm không gian sống của bạn trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết.

Bạc hà

Không cần hoa, chỉ riêng lá bạc hà cũng đủ tỏa ra mùi hương mát lạnh, sảng khoái. Đặt một chậu bạc hà trong bếp hoặc phòng ăn không chỉ giúp làm thơm không gian mà còn mang lại nguồn nguyên liệu tươi ngon để pha chế đồ uống, trang trí món ăn.

Lời khuyên là cây bạc hà cần ánh nắng toàn phần hoặc nửa bóng. Bạn cần giữ đất ẩm thường xuyên nhưng không để bị úng.

Không cần đợi đến khi ra hoa, bản thân những chiếc lá bạc hà đã là một nguồn hương thơm dồi dào (Ảnh: Getty).

Húng quế

Tương tự bạc hà, húng quế không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là một loại cây cảnh tuyệt vời để làm thơm nhà. Hương thảo mộc dịu nhẹ của nó giúp không gian trở nên ấm cúng và tươi mới.

Lời khuyên là bạn hãy đặt chậu húng quế ở bệ cửa sổ có nắng, tưới nước đều đặn để cây phát triển tốt.

Tương tự bạc hà, húng quế là một loại thảo mộc tuyệt vời khác cho căn bếp của bạn (Ảnh: The Spruce).

Hương gỗ và trái cây: Mùi thơm độc đáo

Nếu bạn muốn phá cách với những mùi hương độc đáo, dưới đây là 2 gợi ý không thể bỏ qua.

Bạch đàn

Nếu bạn muốn có một trải nghiệm liệu pháp hương thơm tại nhà, hãy thử trồng bạch đàn. Lá cây màu xanh bạc tỏa ra hương gỗ sảng khoái và một chút hương xanh tươi đặc trưng. Mùi hương này đặc biệt dễ chịu khi bạn vô tình chạm hoặc chà xát vào lá.

Lời khuyên là cây bạch đàn ưa ánh sáng toàn phần đến nửa bóng và đất ẩm. Nếu bạn mới bắt đầu trồng cây trong nhà thì bạch đàn là một gợi ý rất lý tưởng.

Mang spa về nhà với chậu bạch đàn – vừa tươi mát vừa tỏa hương thư giãn chuẩn aromatherapy (Anhr: Getty).

Cây cam quýt

Một số giống cây cam quýt mini như chanh Meyer hay cam có thể phát triển tốt trong nhà. Lá và hoa của chúng tỏa hương thơm tươi mát, dễ chịu, không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại cảm giác thư thái. Cây cần nhiều nắng và có thể di chuyển ra ngoài trời vào mùa ấm để ra hoa, thậm chí là đậu quả.

Lời khuyên là cây cam quýt cần nhiều ánh nắng trực tiếp. Bạn nên tưới nước khi lớp đất trên cùng đã khô khoảng 2-3 cm.

Bạn có thể trồng cam, chanh mini trong nhà, vừa đẹp vừa tỏa hương thơm quanh năm (Ảnh: Getty).

Trồng cây thơm trong nhà là một cách tự nhiên và bền vững để làm mới không gian sống của bạn. Từ hương hoa ngọt ngào đến mùi thảo mộc tươi mát hay hương cam quýt sảng khoái, mỗi loại cây đều mang đến một dấu ấn riêng biệt, đồng thời giúp cải thiện chất lượng không khí, mang lại cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên.

Hãy thử chọn một loại cây yêu thích và bắt đầu hành trình biến ngôi nhà của mình thành một khu vườn đầy hương sắc ngay hôm nay.