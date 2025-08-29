Grand Marina, Saigon - “Di sản” thời đại trong kỷ nguyên mới

Xưởng đóng tàu Ba Son - di sản hơn 230 năm

Gắn liền với dòng chảy của sông Sài Gòn, Ba Son là một trong những di tích lâu đời trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Sài Gòn - TPHCM. Khởi nguồn từ năm 1791 dưới thời vua Nguyễn Ánh, xưởng ban đầu có tên là Chu sư (còn được gọi là Thủy Xưởng), đặt nền móng cho ngành công nghiệp hàng hải Việt Nam.

Không ảnh Hải quân công xưởng Ba Son năm 1950 (Ảnh tư liệu bảo tàng Tôn Đức Thắng).

Năm 1863, chính quyền Pháp cải tạo và mở rộng khu vực này thành Arsenal de Saigon - xưởng đóng tàu hiện đại hàng đầu Đông Dương, còn gọi là Xưởng Ba Son.

Suốt hơn hai thế kỷ, Ba Son giữ vai trò trọng yếu cả về kinh tế lẫn quốc phòng: là thương cảng chiến lược thời thuộc địa, trung tâm công nghiệp quốc phòng miền Nam giai đoạn kháng chiến và sau 1975 là Tổng Công ty Ba Son do Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý.

Ba Son còn là cái nôi phong trào đấu tranh công nhân tại Sài Gòn. Những năm đầu thế kỷ 20, vị lãnh đạo cách mạng kiên trung Tôn Đức Thắng đã đặt nền móng cho Công hội đầu tiên, mở phong trào đấu tranh giành quyền lợi người lao động tại Việt Nam. Những giá trị lịch sử - cách mạng ấy đã hun đúc nên một bản sắc văn hóa - lịch sử gắn liền với lòng yêu nước và tinh thần tự cường dân tộc.

Ụ tàu lớn tại xưởng, xây dựng cuối năm 1888 (Ảnh tư liệu bảo tàng Tôn Đức Thắng).

Một trong những chứng tích còn lưu lại đến hôm nay là ụ tàu cổ dài 156 mét, được xây dựng từ năm 1888 và được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993, biểu tượng cho sức lao động, trí tuệ và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người Việt.

Bước chuyển mình vào kỷ nguyên vươn mình của quốc gia

Từ sau Đổi mới, TPHCM vươn mình mạnh mẽ với vai trò đầu tàu kinh tế, từng bước định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Tiến trình đó cũng là một bước ngoặt lớn đánh dấu cột mốc Ba Son khép lại sứ mệnh công nghiệp, mở ra chương mới trong hành trình hội nhập toàn cầu. Năm 2016, xưởng đóng tàu được di dời về khu vực cảng Cái Mép (Vũng Tàu), nhường lại quỹ đất ven sông quý giá này cho định hướng phát triển không gian đô thị hiện đại của TPHCM.

Quy hoạch tổng thể khu dọc bờ sông số 2, Tôn Đức Thắng,phường Sài Gòn (quận 1 cũ) (Ảnh: Grand Marina).

Theo quy hoạch của thành phố, Ba Son được xác lập để trở thành khu đô thị phức hợp ven sông quy mô hơn 25 ha, tích hợp nhà ở cao cấp, thương mại - dịch vụ, công viên ven sông và khu bảo tồn di tích lịch sử. Hơn 6.000 m² đất được dành để lưu giữ ụ tàu cổ và các di tích gắn liền với Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sau sát nhập địa giới hành chính, Ba Son nay thuộc phường Sài Gòn - khu lõi trung tâm được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ cao cấp của TPHCM.

Đây cũng là khu đất duy nhất tại TPHCM hội tụ cả ba yếu tố: di sản - vị trí - tiềm năng phát triển. Ba Son không chỉ là điểm giao thoa giữa chiều sâu lịch sử và tầm nhìn tương lai, mà còn là giữ vai trò chiến lược trong mô hình TOD, đô thị định hướng giao thông đa phương thức: kết nối metro, bến du thuyền, mạng lưới giao thông liên vùng cũng như trục đường ven sông kết nối vùng lõi và vùng Đông trong tương lai.

Giá trị lịch sử được bảo tồn một cách hài hòa vào không gian quy hoạch, tạo nên một bản giao hưởng nhịp nhàng giữa quá khứ - hiện tại - tương lai. Từ một xưởng công nghiệp lịch sử, Ba Son được tái sinh thành quảng trường ven sông mang tầm vóc quốc tế, mang theo mạch nguồn di sản bước vào kỷ nguyên mới.

Grand Marina, Saigon - Tinh hoa thế giới trên nền di sản

Tọa lạc trên nền đất lịch sử Ba Son, Grand Marina, Saigon không chỉ là khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott quy mô lớn bậc nhất thế giới, mà còn tiếp nối mạch nguồn di sản, nơi ký ức hào hùng được chuyển hóa thành biểu tượng của kỷ nguyên phát triển mới.

Được kiến tạo bởi Masterise Homes - nhà phát triển BĐS hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, và Marriott International - tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, dẫn đầu trong phân khúc BĐS hàng hiệu, dự án đặt trọng tâm vào việc gìn giữ và chuyển hóa các giá trị lịch sử đặc hữu của Ba Son, tái hiện chúng trong thiết kế kiến trúc của Grand Marina Saigon, đưa di sản trở thành một phần sống động trong không gian sống hiện đại giữa lòng Sài Gòn.

Vị trí di sản độc tôn của Grand Marina, Saigon.

Một trong những hạng mục tiêu biểu là công viên Lá Sen - một hồ cảnh quan lớn nằm giữa tòa Lake và tòa Sea, nằm tại vị trí từng là ụ tàu xưa của Ba Son. Đội ngũ chuyên gia dự án đã nỗ lực phục dựng nhiều yếu tố nguyên bản như độ nghiêng tự nhiên của nền đất, góc xéo mũi tàu và bảng tên nguyên thủy "bassin de radoub" - nguồn gốc của tên gọi Ba Son ngày nay.

Sàn gỗ composite được lấy cảm từ cấu trúc gỗ cổ điển từng dùng để sửa chữa tàu, trong khi đáy hồ mô phỏng thân tàu lịch sử. Không gian này không chỉ là cảnh quan, mà còn như một “bảo tàng ngoài trời thu nhỏ”, nơi di sản Ba Son tái hiện sinh động và đầy cảm hứng, những điểm nhấn sẽ trở thành nét thu hút du khách khi đến thăm tại đây.

Grand Marina, Saigon - quảng trường mới ven sông của thành phố năng động nhất Việt Nam (Ảnh: Grand Marina).

Trên mặt đứng các tòa tháp căn hộ hàng hiệu là hệ đèn LED lấy hình tượng cây gòn, với rễ cây bám sâu và nhánh vươn cao lên bầu trời, ẩn dụ cho cội nguồn vững chắc và sự phát triển bền vững thịnh vượng của TPHCM.

Mang theo câu chuyện vùng đất Ba Son vào dáng hình kiến trúc, mỗi căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott tại Grand Marina, Saigon là hiện thân sống động của một “di sản thời đại mới” - nơi di sản quốc gia được cộng hưởng bởi những thương hiệu danh tiếng toàn cầu, để mỗi chủ nhân vừa tận hưởng không gian sống theo chuẩn 5 sao quốc tế, vừa sở hữu một di sản có giá trị trường tồn theo thời gian.

Trung tâm CBD hiện hữu của TPHCM nhìn qua trung tâm tài chính Thủ Thiêm trong tương lai (Ảnh: Grand Marina).

Niềm tự hào của cư dân tại Grand Marina, Saigon không chỉ đến từ chuẩn sống hàng hiệu Marriott hay cộng đồng tinh hoa quốc tế, mà còn nằm ở đặc quyền được sống trên mảnh đất mang mạch nguồn lịch sử hơn 230 năm.

Tại đây, di sản không chỉ là hồi ức, mà hiện hữu trong từng trải nghiệm thường nhật, trở thành một phần sống động của hành trình tiếp nối quá khứ và đồng hành cùng sự chuyển mình của TPHCM. Từ chính lựa chọn đó, mỗi chủ nhân căn hộ hàng hiệu hôm nay đang kiến tạo nên một di sản truyền đời đầy tự hào dành cho thế hệ tinh hoa kế thừa.