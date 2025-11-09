Gold Coast Vung Tau: Cửa ngõ kết nối, điểm đến quốc tế và đầu tư

Trong nhịp chuyển mình ấy, Gold Coast Vung Tau đang góp phần định hình diện mạo đô thị biển hiện đại của “hòn ngọc xanh” miền Nam.

Động lực từ hạ tầng

Sau bước ngoặt quy hoạch vùng, nếu Bình Dương là “cực công nghiệp” ở cửa ngõ Bắc TPHCM, thì Bà Rịa - Vũng Tàu đang vươn lên thành “cực đô thị biển” phía Nam - nơi công nghiệp, cảng biển và du lịch hội tụ, mở ra giai đoạn tái cấu trúc toàn diện trong hành trình bứt phá của siêu đô thị TPHCM mở rộng.

Trong các động lực phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu, hạ tầng giao thông giữ vai trò tiên phong. Theo kế hoạch đầu tư công 2025, TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong top 5 địa phương được rót vốn lớn nhất cả nước, tổng cộng hơn 143.000 tỷ đồng.

Từ kế hoạch đến thực tế, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM (cũ) đến Bà Rịa - Vũng Tàu còn khoảng hơn 1 giờ, đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 51.

Nếu như Quốc lộ 51 từng là trục phát triển công nghiệp, thì nay cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được định vị là trục du lịch - nghỉ dưỡng biển, khai phóng không gian phát triển mới cho phố biển.

Sân bay quốc tế Long Thành cũng dự kiến đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 19/12 và khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, kiện toàn mạng lưới đường bộ - đường không - đường biển toàn khu vực.

Theo chuyên gia, hạ tầng kết nối là đòn bẩy phát triển cho khu vực, khơi dậy tiềm năng thị trường bất động sản. Thống kê từ Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm đến bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 9 tăng gần 98% so với đầu năm.

“Theo quan sát, đằng sau sự gia tăng về mức độ quan tâm là dòng vốn đầu tư được tái cấu trúc, với sự tham gia của nhà đầu tư miền Bắc - những người nhạy bén với thị trường tiềm năng nhờ việc theo dấu dòng vốn đầu tư công. Trong khi đó, đối với người miền Nam, Vũng Tàu ngày càng tiệm cận không gian sống ven biển lý tưởng, nơi đáp ứng mọi nhu cầu đầu tư - an cư - làm việc - nghỉ dưỡng - giải trí” - bà N.T.Dịu, bộ phận Nghiên cứu phát triển BHS (BHS R&D) chia sẻ.

Tại đây, Gold Coast Vung Tau khởi xướng tầm nhìn phát triển đô thị biển thế hệ mới và đặt nền móng cho bước chuyển mình của thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gold Coast Vung Tau - Sống trong những khung hình điện ảnh của thiên nhiên

Vượt lên danh xưng “điểm nghỉ dưỡng cuối tuần”, Bà Rịa - Vũng Tàu vươn tầm thành trung tâm dịch vụ - thương mại - lưu trú chuẩn quốc tế, trong đó nổi bật là đại đô thị Gold Coast Vung Tau.

Dự án trải dài dọc đại lộ 68m (Mega Boulevard) nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giúp kết nối thuận tiện tới sân bay Long Thành, cụm cảng nước sâu hiện đại bậc nhất Việt Nam - Cái Mép Thị Vải, cũng như các cụm công nghiệp lớn trong khu vực.

Không chỉ vậy, tọa lạc ngay nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Quốc lộ 55, Gold Coast Vung Tau sở hữu vị trí chiến lược, được ví như “Mega Gate” - cánh cổng tới đại dương đón hơn 16 triệu lượt du khách mỗi năm (năm 2024).

Gold Coast Vung Tau trải dọc đại lộ 68m nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: CĐT).

Với quy mô 1.300ha, Gold Coast Vung Tau được hoạch định trở thành một Ecosystem - hệ sinh thái sống đa tầng, đa chức năng, nơi mọi đại lộ, đại tiện ích và đại cảnh thiên nhiên cùng vận hành như một thành phố trọn vẹn.

Trên nền tảng đó, triết lý Mega Living - sống lớn giữa không gian lớn được phát triển dựa trên 11 biểu tượng “Mega”. Tại đây hội tụ Mega Universe - hệ sinh thái đại quy mô 1.300ha; Mega Boulevard - đại lộ thương mại toàn cầu; Mega Global Hub - trung tâm outlet 85ha đầu tiên tại Việt Nam; Mega Sport Complex - cụm thể thao, sự kiện biển 36ha.

Cùng với đó, cư dân được hòa mình trong thiên nhiên với Mega Green & Mega Blue quy mô 150ha cây xanh, 300ha mặt nước đạt chuẩn WHO về đô thị xanh; Mega Park Complex - 10 công viên chủ đề; trải nghiệm Mega Legacy - di sản muối, hành trình đưa nghề muối hơn 100 năm vào liệu trình spa; và trở thành Mega Community - cộng đồng quốc tế và cư dân TPHCM mới.

Gold Coast Vung Tau định hình chuẩn sống Eco-Cinematic Living (Ảnh: CĐT).

Tất cả hòa quyện tạo nên triết lý “Eco-Cinematic Living” - nơi con người sống trong những khung hình điện ảnh của thiên nhiên. Tại đây, mặt nước phản chiếu hoàng hôn, những ngôi nhà ngập hoa, những con đường ven hồ chan nắng và rợp bóng cây, những dòng kênh xanh len sát thềm nhà, đại lộ ngập sắc lễ hội và quảng trường mái vòm rực sáng như trường quay của một bộ phim châu Âu giữa lòng đại dương.

Bà Rịa - Vũng Tàu đang vươn mình thành cực tăng trưởng phía Nam, nơi hạ tầng kết nối mở ra dư địa phát triển rộng lớn, đón làn sóng đầu tư và dịch chuyển dân cư. Theo đó, Gold Coast Vung Tau không chỉ kiến tạo đại cảnh sống khác biệt giữa thiên nhiên và đô thị mà còn mà còn trở thành điểm đến thịnh vượng (Mega Vision) - nơi tầm vóc gặp cảm xúc, giá trị sống song hành cùng giá trị đầu tư.