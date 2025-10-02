Giải pháp tối ưu dòng tiền đầu tư với Phước Đông New City

Chính sách đột phá cùng đòn bẩy kép

Ở chương trình tham quan và tìm hiểu dự án sáng 28/9, bà Thúy Mừng (40 tuổi) chốt ngay 5 căn tại Phước Đông New City (KDC Thuận Lợi), dự án bất động sản Tây Ninh nằm trong KCN Phước Đông.

Bà cho hay đã tìm khắp nơi nhưng chỉ có Phước Đông New City là dự án đầu tư vùng ven khiến bà an tâm về pháp lý, chất lượng, tài chính.

Nhà đầu tư thích thú trước tiềm năng đầu tư sinh lời của dự án (Ảnh: V.N.).

Ở giai đoạn 1 của dự án, 79 căn đã được bán hết trong 1 buổi sáng. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên Phước Đông New City giai đoạn 2 được giới đầu tư săn đón.

Với đợt mở bán lần này, chủ đầu tư Sài Gòn VRG (Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG) tăng cường các chính sách mua nhà như “Booking 0 đồng”, “Flash sale”, voucher khách hàng thân thiết, ưu đãi cho cư dân Tây Ninh, chính sách mua sỉ… với tổng mức chiết khấu lên đến 15%.

Mỗi căn hoàn thiện nội thất còn được chủ đầu tư cam kết thuê lại bất động sản với giá 7-9 triệu đồng/tháng trong 12 tháng, giúp nhà đầu tư có thể thu 84-108 triệu đồng/năm.

Chính sách này được ví như đòn bẩy kép, vừa giảm áp lực vốn ban đầu, vừa bảo đảm lợi nhuận tức thì từ việc khai thác cho thuê, giúp người mua tối ưu hóa lợi nhuận ngay từ khâu giao dịch.

Dự án mang nhiều chính sách đột phá đến nhà đầu tư (Ảnh: V.N.).

Ông Lê Minh Long Quân, Giám đốc phát triển dự án Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú (Minh Phú Land), cho hay khoảng 5.000 chuyên gia và người lao động tại KCN Phước Đông có nhu cầu sở hữu hoặc thuê nhà gần nơi làm việc.

“Thực tế, không ít nhà đầu tư sở hữu dự án tại Phước Đông New City nay có thể tự cho thuê với mức giá lên đến 15 triệu đồng/căn/tháng, thậm chí cao hơn”, ông nói.

Khách hàng tham quan dự án Phước Đông New City (Ảnh: V.N.).

Tối ưu dòng tiền, bảo chứng lợi nhuận

Lợi thế nổi bật của Phước Đông New City nằm ở khả năng tạo dòng tiền ngay khi bàn giao. Với giá từ 1,9 tỷ đồng/căn, khách hàng chỉ cần trả trước 30% (579 triệu đồng) là nhận nhà. Phần còn lại được hỗ trợ vay ngân hàng 70-80% lên đến 30 năm, ưu đãi ân hạn gốc 24 tháng.

Nhà đầu tư có thể tối ưu hóa dòng tiền ngay nhờ nguồn cầu từ hơn 80.000 chuyên gia, công nhân tại KCN Phước Đông. Nhu cầu nhà ở cho lực lượng lao động này luôn ở mức cao, tạo ra thị trường cho thuê ổn định.

Phước Đông New City còn khẳng định giá trị lâu dài nhờ hội tụ đủ những yếu tố cốt lõi của một dự án bền vững (Ảnh: Minh Phú Land).

Chủ đầu tư của dự án là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước lớn, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và bất động sản trên khắp cả nước.

“Dự án Phước Đông New City đã hoàn tất thủ tục pháp lý, các sản phẩm được cấp sổ hồng riêng cho từng căn. Công trình được hoàn công đầy đủ, tuân thủ đúng quy hoạch 1/500”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Về hạ tầng, Phước Đông New City nằm tại nút giao các tuyến cao tốc trọng điểm như TPHCM - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát và cao tốc Bắc - Nam phía Tây, giúp kết nối liên vùng nhanh chóng. Dự án tọa lạc trên mặt tiền ĐT782, gần ĐT784, thuận tiện đến Phước Thạnh, Trảng Bàng, Đức Hòa, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cũng như di chuyển về TPHCM qua Quốc lộ 22 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài trong tương lai.

Dự án nằm tại vị trí đắc địa (Ảnh: Minh Phú Land).

Định hướng trở thành một đô thị vệ tinh kiểu mẫu, khu vực được quy hoạch đồng bộ với đầy đủ tiện ích cộng đồng giúp cư dân an cư trọn vẹn ngay trong nội khu. Đây không chỉ là kênh đầu tư, mà còn là tài sản bền vững.

Khu đô thị Phước Đông được quy hoạch đồng bộ, đầy đủ tiện ích (Ảnh: Minh Phú Land).

Phước Đông New City còn nằm trong khu vực được các chuyên gia dự đoán sở hữu tiềm năng tăng giá trong tương lai. Báo cáo từ chuyên trang Batdongsan đầu năm nay cho thấy so với cùng kỳ năm ngoái, giá nhà tại Tây Ninh tăng 36%.

Báo cáo trong quý I/2025, DKRA Group dự đoán sắp tới, nhóm sản phẩm phân khúc nhà phố thuộc các khu đô thị có mức độ tạo thị cao, liên kết vùng thuận lợi, hoàn thiện pháp lý… sẽ là chủ lực thanh khoản của thị trường.

Thông tin liên hệ Phước Đông New City: Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú (MinhPhuLand)

Địa chỉ: Số 5, đường số 1, khu dân cư CityLand, phường Hạnh Thông, TPHCM

Văn phòng đại diện: Khu đô thị Phước Đông New City, xã Hưng Thuận, Tây Ninh

Website: https://phuocdongnewcity.vn/