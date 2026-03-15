Gần 100% giỏ hàng Harmonie đợt 1 đã có chủ

7h, khán phòng Trung tâm Sales Gallery Phú Mỹ Hưng (TPHCM) đông nghịt người có mặt ở buổi mở bán Phú Mỹ Hưng Harmonie, đa phần đến từ TPHCM, Bình Dương, có cả khu vực phía Bắc và khách nước ngoài. Nhiều người đặt mua 2-3 sản phẩm. Đây là những vị khách đã “booking” (đặt chỗ) từ trước và nhận được thư mời tham dự sáng ngày 14/3.

Sáng ngày 14/3, chủ nhân của 1.500 lá thăm đã tham dự sự kiện mở bán dự án Harmonie (Ảnh: CĐT).

Chủ đầu tư mở bán khoảng 600 căn ở tòa A2, A3. Tuy nhiên, nhu cầu đặt mua gấp 2,5 lần lượng cung sản phẩm mở bán, nên chủ đầu tư áp dụng hình thức rút thăm ngẫu nhiên để tìm ra những vị khách may mắn sở hữu căn hộ tại một trong những khu vực năng động bậc nhất TPHCM hiện tại.

Buổi mở bán đợt 1 dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie vào sáng ngày 14/3 ở TPHCM thu hút nhiều khách tham dự.

Lý do Phú Mỹ Hưng Harmonie thu hút nghìn người ngay đợt mở bán đầu tiên

Vị trí của Phú Mỹ Hưng Harmonie ghi điểm với nhiều người. Đây là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng phát triển tại Đông Bắc TPHCM, ở giao lộ đường Võ Văn Kiệt và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc phường Chánh Hiệp, TPHCM.

Dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm mới của Bình Dương, liền kề các trục giao thông chiến lược và khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2, đáp ứng nhu cầu an cư của 45.000 chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động. “Vì triển vọng đó, vợ chồng tôi đặt mua 1 căn 2 phòng ngủ để đầu tư, cho thuê”, anh Mạnh Hùng (45 tuổi, phường Tân Thuận) chia sẻ.

Tại khu vực này, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, giao thông kết nối thuận tiện với trung tâm TPHCM và các đô thị vệ tinh, nên anh Mạnh Hùng cũng dự định sau này về đây ở.

“Tôi chưa có cơ hội mua vì hết suất. Tôi sẽ chờ tới lượt mở bán thứ 2 để đăng ký tiếp”, anh nói.

Phú Mỹ Hưng Harmonie ghi nhận lượng "Booking - chuyển tiền thành ý" kỷ lục, lớn nhất từ trước đến nay của Phú Mỹ Hưng (Ảnh: CĐT).

Chị Ngọc Trúc (phường Phú Nhuận) khoe với bạn đi cùng, khi đã mua được 1 căn 2 phòng ngủ khoảng 70m2. Chị đang sở hữu 2 căn hộ ở Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong) để cho thuê, sinh lời ổn định. “Tôi đánh giá cao tầm nhìn quy hoạch, thiết kế của Phú Mỹ Hưng. Ở hàng chục năm không xuống cấp. Tổng thể không gian sống khiến cư dân dễ chịu, đủ tiện ích, phù hợp gia đình đa thế hệ”, chị nói.

Khảo sát mặt bằng giá căn hộ ở khu vực Bình Dương, chị nhận thấy Phú Mỹ Hưng Harmonie cạnh tranh, khi có giá trung bình 50 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư phác thảo rõ để cư dân hình dung không gian sống sẽ như thế nào. “Tôi đã đi xem nhà mẫu và nội thất bên trong, đến tận nơi dự án đang xây dựng ở Bình Dương để đánh giá tiến độ, trải nghiệm khoảng cách kết nối giữa nơi này và các khu vực khác. Mọi thứ đều ổn, phù hợp để sinh sống lẫn đầu tư”, chị đúc kết.

Ngoài lợi thế vị trí, uy tín chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng là lý do để hàng nghìn người tin tưởng đặt mua Phú Mỹ Hưng Harmonie (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Dự án thu hút cả khách nước ngoài. Có mặt từ 7h, vợ chồng ông Lee (Hàn Quốc) cho biết rất thích chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng vì những gì mà đơn vị này đã kiến tạo tại khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng. Vợ chồng ông mua 4 căn Harmonie để dành cho thuê. “Nguồn lao động chất lượng cao, chuyên gia ở Bình Dương, sẽ có thêm không gian nghỉ dưỡng tại gia trong tương lai. Tôi tin, mua để đầu tư, hoặc làm của để dành đều phù hợp”, ông Lee chia sẻ.

Phú Mỹ Hưng Harmonie còn hấp dẫn người trẻ. Minh Hải, 33 tuổi (TPHCM) mua căn 1 phòng ngủ. 2 người anh họ của anh mua căn 2 phòng ngủ. “Nơi đây đủ tiện ích, dịch vụ cho người trẻ, rất thuận tiện cho tôi sau này khi lập gia đình, mà di chuyển không quá xa vào khu trung tâm”, anh nói.

Đó cũng là nơi mà vợ chồng chú Phan Tùng (68 tuổi) dự định về sinh sống, khi dự án bàn giao năm 2028. Chú thích bơi và đang hình dung, sau này, mỗi sáng sẽ ra hồ bơi ở khu vực trung tâm Phú Mỹ Hưng Harmonie, buổi chiều cùng vợ ngồi dưới những tán cây xanh mát hay thong thả rảo bước ở cung đường nội khu. “Mức giá Phú Mỹ Hưng Harmonie vừa tầm với khoản tiền để dành, nên tôi quyết định đặt mua 1 căn 2 phòng ngủ”, chú chia sẻ.

Nhân rộng chuẩn sống Phú Mỹ Hưng đến nhiều nơi

Phú Mỹ Hưng đã có 32 năm phát triển và được công nhận là khu đô thị kiểu mẫu cả nước.

“Nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó, mà muốn đem hiểu biết, kinh nghiệm đóng góp vào công cuộc phát triển đô thị của TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung. Do đó, không gian sống theo chuẩn Phú Mỹ Hưng đã đến Bắc Ninh với Hồng Hạc City, Phú Hưng Khang tại Phú Thọ, giờ đây là Phú Mỹ Hưng Harmonie, sắp tới có thể hiện diện ở khu vực Nhà Bè, các tỉnh thành khác”, ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Điểm chung ở các dự án, chủ đầu tư kiến tạo phong cách sống lấy khách hàng làm trọng tâm.

Quy hoạch kiến trúc khoa học, thiết kế tích hợp hệ tiện ích dịch vụ cao cấp, mức giá trong tầm tay là lý do giúp Harmonie chinh phục khách mua để ở và đầu tư (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Theo ông Trương Quốc Hưng, tất cả dự án Phú Mỹ Hưng giới thiệu ra thị trường đều đảm bảo pháp lý. Các khâu quy hoạch, thiết kế, triển khai, xây dựng, quản lý vận hành đều được tính toán kỹ, vì lợi ích cư dân.

"Với dự án Harmonie, chúng tôi muốn đưa chuẩn sống Phú Mỹ Hưng đến với nhiều người hơn nữa”, ông Trương Quốc Hưng cho biết thêm.

Trong tâm thế đó, chủ đầu tư dành nhiều ưu đãi cho người mua, đặc biệt là những cư dân sinh sống ở Bình Dương, thể hiện qua chiết khấu, hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà, chính sách phân kỳ thanh toán, hỗ trợ phí quản lý trong 2 năm...