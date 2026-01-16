FLC bất ngờ muốn “hồi sinh” dự án nghìn tỷ dở dang ở Thanh Hóa

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa có chỉ đạo giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC được thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long (thuộc phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Cụ thể, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát nội dung đề xuất của Tập đoàn FLC, có văn bản trả lời doanh nghiệp trước ngày 5/2. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tài chính báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC Bùi Hải Huyền có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đề xuất cho phép doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long.

Dự án vào thời điểm năm 2022 (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo phía FLC, khu đất nêu trên trước đây được UBND tỉnh Thanh Hóa giao tập đoàn làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long, thuộc địa bàn nhiều xã, phường của TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa cũ.

Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long mở rộng được khởi công từ tháng 9/2015, quy mô hơn 286ha, tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, định hướng trở thành khu công nghiệp đa ngành, đạt tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến thu hút 60.000-80.000 lao động. Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn FLC đã bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khoảng 9,4 ha, tổng số tiền đã chi trả khoảng 22 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau đó nhiều năm, dự án gần như không triển khai, mới hoàn thành một số hạng mục ban đầu như cổng chào, tường rào và san lấp cục bộ, sau đó các hạng mục này cũng đã bị tháo dỡ vào năm 2022, phần lớn diện tích còn lại bỏ hoang.

Trước thực trạng dự án chậm tiến độ, cuối tháng 4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm việc với Tập đoàn FLC để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghiệp Hoàng Long.