Flamingo Maison 108: Chất sống Walless Living bên Hồ Núi Cốc

Flamingo Holdings cùng triết lý tôn trọng tính bản nguyên những miền đất

Hành trình gần 30 năm của Flamingo Holdings là minh chứng cho triết lý: mỗi vùng đất đều mang trong mình linh hồn riêng, và sứ mệnh của con người là nâng niu, gìn giữ, thay vì áp đặt. Từ những cánh rừng xanh mướt ôm trọn hồ nước lấp lánh tại Flamingo Đại Lải Resorts đến vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo tại Flamingo Cát Bà Resort, mỗi dự án đều là một lời cam kết xây dựng đi đôi với bảo vệ sự tự nhiên.

Địa thế Flamingo Maison 108 giữa lòng Hồ Núi Cốc (Ảnh: DNCC).

Flamingo Holdings là chủ đầu tư đầu tiên được trao quyền hiện diện tại Hồ Núi Cốc - nơi thiên nhiên được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Thành tựu này đến từ việc đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về bảo tồn sinh thái, bảo vệ rừng và động thực vật, dựa trên gần 30 năm kinh nghiệm kiến tạo các khu nghỉ dưỡng xanh, cùng tâm huyết lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên của những vùng đất.

Với Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, triết lý ấy được tiếp nối qua những thiết kế tinh tế, nơi thiên nhiên hòa quyện vào từng góc sống. Mỗi không gian được xây dựng trên nguyên lý hạn chế tác động môi trường ở mức thấp nhất có thể, từ những cánh rừng đến những khoảng xanh trù phú trên ban công, mái nhà và khắp các khu vực chung. Ở đây, thiên nhiên được giữ gìn và nhân lên, tạo nên một không gian sống hài hòa, bền vững bên lòng Hồ Núi Cốc.

Đưa rừng lên mái - Đặc trưng kiến trúc Flower & Forest in the Sky (Ảnh: DNCC).

Thay vì tác động địa hình để áp đặt những khối bê tông, 108 dinh thự tại Flamingo Maison 108 được xây dựng khéo léo, nương theo triền đồi thoai thoải, ôm lấy dáng hồ uốn lượn và thế núi hùng vĩ. Mỗi đường nét tự nhiên của Hồ Núi Cốc được trân trọng, để sự kiến tạo không phải là sự chinh phục mà là một cuộc “đối thoại” dịu dàng, nơi con người và thiên nhiên cùng cất lên tiếng nói hài hòa.

Dưới bàn tay tài hoa của Flamingo Holdings, rừng xanh của Hồ Núi Cốc không còn là miền tĩnh lặng mà hóa thành điểm hẹn của du lịch sinh thái, nơi vẻ đẹp tự nhiên trở thành nguồn cảm hứng cho dòng chảy kinh tế bền vững. Mỗi tán cây, mỗi nhánh cỏ được nâng niu, góp phần biến dự án thành “di sản” sống động, nơi thiên nhiên và con người cùng nhau viết nên câu chuyện thịnh vượng.

Flamingo Maison 108 - Bộ sưu tập dinh thự hòa mình trong lòng thiên nhiên

Với 2.500ha mặt nước ôm trọn dự án, 6.000ha rừng nguyên sinh, 108 hòn đảo biệt lập, hơn 130 loài thực vật, 58 loài động vật đặc hữu và 40 loài chim quý, Hồ Núi Cốc được ví như báu vật của miền Bắc Việt Nam. Là trái tim của quần thể World Islands rộng 250ha, Flamingo Maison 108 là bộ sưu tập 108 dinh thự biệt lập, tựa như những viên ngọc được đặt giữa bức họa tự nhiên của Hồ Núi Cốc.

Vượt lên trên khái niệm nghỉ dưỡng thông thường, Flamingo Maison 108 là lời tuyên ngôn về phong cách Walless Living, nơi mọi ranh giới vật lý giữa con người và thiên nhiên được xóa nhòa. Đây là nơi con người được tự do hòa mình vào không gian của đất trời để mỗi khoảnh khắc là sự giao cảm sâu sắc với thiên nhiên.

Kiến trúc “Flower & Forest in the Sky” của các dinh thự Flamingo Maison 108, từng được vinh danh qua nhiều giải thưởng quốc tế, là minh chứng cho sự sáng tạo vượt thời gian. Mỗi không gian được thiết kế để thiên nhiên trở thành một phần không thể tách rời. Những khung kính lớn mở ra tầm nhìn bao la về hồ nước lấp lánh, những ban công rộng phủ đầy sắc xanh như những khu vườn treo Babylon thời hiện đại.

Tầng mái của mỗi dinh thự được biến thành một khu vườn lơ lửng, nơi những tán cây nối nhau trải dài, hòa quyện với bầu trời xanh thẳm. Từ trên cao, Flamingo Maison 108 tựa như một dải rừng xanh ngắt, nơi thiên nhiên và con người cùng hòa vào nhau. Từng chi tiết trong thiết kế đều hướng tới việc tối đa hóa trải nghiệm, xóa rào cản vật lý để mang đến “không gian sống không tường” - Walless Living độc đáo.

Với gần ba thập kỷ kiến tạo những “kỳ quan xanh” như Flamingo Đại Lải Resort hay Flamingo Cát Bà Resort, Flamingo Holdings mang đến Thái Nguyên một không gian sống khác biệt với 108 căn dinh thự với Flamingo Maison 108, nơi dệt nên câu chuyện về sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên.

Vì thế, Flamingo Maison 108 không chỉ là dự án bất động sản, mà là nơi Flamingo Holdings viết tiếp giấc mơ tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam, biến Hồ Núi Cốc thành điểm đến không nên bỏ qua của giới tinh hoa khao khát cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên.