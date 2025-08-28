Eurowindow Sport Garden - điểm đến thu hút đầu tư tại thủ phủ tỉnh Nghệ An

Được phát triển bởi Eurowindow Holding, Eurowindow Sport Garden không chỉ là nơi an cư với phong cách sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc tại thành Vinh - thủ phủ tỉnh Nghệ An, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng giá trị cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Công trình xanh

Eurowindow Sport Garden đáp ứng tiêu chí công trình xanh với cảnh quan xanh bao phủ bởi 7 công viên, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng; sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E) cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện.

Dự án sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa; sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên nâng cao chất lượng không khí trong nhà; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và hệ thống thu gom rác thải thông minh.

Eurowindow Sport Garden là khu đô thị xanh, thể thao cao cấp tại thủ phủ tỉnh Nghệ An (Ảnh: CĐT).

Gần 100 tiện ích đồng bộ

Eurowindow Sport Garden kiến tạo không gian sống lành mạnh, tăng cường các hoạt động thể chất thường xuyên giúp cơ thể dẻo dai, tăng cường miễn dịch và giảm căng thẳng. Lần đầu tiên tại thủ phủ tỉnh Nghệ An, công viên thể thao rộng 20.000m2 quy tụ hơn 20 bộ môn, ngoài trời có sân tập golf, tennis, bóng rổ, cầu lông… đến tổ hợp thể thao trong nhà tại cung thể thao gồm sân pickleball, phòng tập gym, yoga, bể bơi 4 mùa… Tất cả vườn hoa đều có khu luyện tập thể chất giúp cư dân duy trì lối sống năng động mỗi ngày.

Dự án sở hữu gần 100 tiện ích nội khu như: trường học, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, công viên thể thao… Tất cả được bố trí khoa học, hài hòa với cảnh quan, hướng đến cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhưng tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu thực tế của mọi thế hệ cư dân.

Trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An sẽ xuất hiện công viên thể thao rộng 20.000m2 (Ảnh: CĐT).

Tọa lạc tại thành Vinh (TP Vinh cũ), cắt giữa đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, từ khu đô thị Eurowindow Sport Garden, cộng đồng cư dân dễ dàng tiếp cận Chợ Vinh, siêu thị Go!, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính chỉ trong bán kính hơn 1km. Hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, thuận tiện giao thương.

Kiến trúc độc đáo, sản phẩm đa dạng

Eurowindow Sport Garden quy hoạch hai phân khu mang hai phong cách kiến trúc gồm: phân khu Địa Trung Hải phóng khoáng và phân khu Tân Cổ Điển sang trọng với đa dạng sản phẩm. Trong đó, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che - sản phẩm độc đáo chỉ có tại các dự án của Eurowindow Holding, là tuyến phố đi bộ, chợ đêm sầm uất bậc nhất thủ phủ tỉnh Nghệ An.

Eurowindow Sport Garden sở hữu đa dạng sản phẩm, bao gồm: Liền kề, biệt thự, căn hộ chung cư, shophouse khối đế, shophouse và shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che. Thiết kế không gian tinh tế, khoa học, tỉ mỉ đến từng chi tiết từ lắp ẩn điều hòa, máy giặt ở logia đến khu phơi đồ, bồn nước, đảm bảo thẩm mỹ bền lâu và sự thuận tiện trong sinh hoạt.

Dự án Eurowindow Sport Garden nhận được sự đồng hành và bảo chứng từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Việc BIDV cấp tín dụng và bảo lãnh cho dự án không chỉ khẳng định năng lực tài chính, pháp lý minh bạch mà còn thể hiện niềm tin vào tiềm năng phát triển dài hạn của Eurowindow Sport Garden. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư và khách hàng thêm vững tin khi lựa chọn dự án.

Đơn vị phát triển uy tín

Sở hữu danh mục đa dạng từ các khu đô thị quy mô lớn, khu nghỉ dưỡng cao cấp đến các công trình thương mại, Eurowindow Holding đã khẳng định vị thế tiên phong trong việc kiến tạo không gian sống chất lượng, bền vững và mang đậm dấu ấn kiến trúc độc đáo. Các dự án do Eurowindow Holding phát triển đều ghi dấu bằng chất lượng thi công, tiến độ đảm bảo, pháp lý minh bạch, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và mang lại giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng và nhà đầu tư.

Nắm bắt những động lực từ hạ tầng và quy hoạch, Eurowindow Holding - nhà phát triển bất động sản uy tín với hàng loạt dự án quy mô trong và ngoài nước đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại khu vực Bắc Trung Bộ. Tại thủ phủ tỉnh Nghệ An, Eurowindow Central Avenue tọa lạc trên quỹ đất trung tâm hiếm hoi, đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh, vừa mang đến không gian sống hiện đại vừa tạo giá trị kinh doanh bền vững.

Bên cạnh đó, Eurowindow Green City với quy mô gần 104ha đang được định hình thành đại đô thị xanh, theo định hướng phát triển bền vững. Sắp tới, Eurowindow Light City tại Thanh Hóa tiếp tục đánh dấu bước tiến mới, khẳng định tiềm lực và tầm nhìn dài hạn của Eurowindow Holding trong việc kiến tạo những khu đô thị đáng sống trên khắp cả nước.