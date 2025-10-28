Essensia Sky cất nóc - bước tiến chiến lược kiến tạo chuẩn sống mới tại Nam Sài Gòn

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình triển khai dự án, đồng thời khẳng định cam kết của Phú Long về tiến độ, chất lượng thi công. Với sự tham gia của hơn 900 kỹ sư và công nhân giàu kinh nghiệm, cùng hơn 10.000 giờ lao động, dự án đã vượt tiến độ 60 ngày và hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý IV/2026.

Lễ cất nóc dự án Essensia Sky (Ảnh: Phú Long).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Anthony Simon Dowden - Phó tổng giám đốc Phú Long nhấn mạnh: “Lễ cất nóc Essensia Sky là minh chứng cho tinh thần kỷ luật, hợp lực và khát vọng vươn cao của toàn đội ngũ. Dự án vượt tiến độ đề ra và hướng tới bàn giao cho khách hàng vào năm sau, khẳng định uy tín và cam kết của Phú Long trong việc kiến tạo những không gian sống xanh, nhân văn và đẳng cấp”.

Trục cẩu đang tiến hành đổ bê tông lên sàn mái, đánh dấu thời khắc công trình hoàn thiện phần kết cấu (Ảnh: Phú Long).

Đại diện tổng thầu cũng cho biết, quá trình thi công Essensia Sky tuân thủ quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế và an toàn lao động. Dự án đã trải qua hơn 1.000 lần kiểm tra vật liệu và cấu kiện, hơn 10.000 giờ giám sát, 4 vòng nghiệm thu độc lập, với 99% hạng mục hoàn thiện đúng hoặc vượt chuẩn, minh chứng cho năng lực tổ chức thi công bài bản và cam kết của Phú Long về tiến độ, chất lượng và tính bền vững lâu dài.

Lãnh đạo xã Nhà Bè, Chủ đầu tư Phú Long và các đối tác chiến lược tại lễ cất nóc dự án Essensia Sky (Ảnh: Phú Long).

Khởi công từ ngày 10/9/2024, sau hơn 14 tháng với 424 ngày thi công liên tục, Essensia Sky đã hiện hữu trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ và sở hữu pháp lý minh bạch, tạo điểm tựa an tâm cho khách hàng. Sau lễ cất nóc, dự án sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện cơ điện, nội thất và cảnh quan, đồng thời phát triển các tiện ích xanh - sức khỏe, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp cho cộng đồng cư dân.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú - Tổng giám đốc Công ty Phú Long (bên trái) nhận hoa chúc mừng từ ông Phan Ngọc Phúc - Bí thư Đảng uỷ xã Nhà Bè (bên phải) (Ảnh: Phú Long).

Essensia Sky gồm tòa tháp đôi cao 26 tầng với cầu nối trên không, 424 căn hộ và penthouse, do Tange Associates (Nhật Bản) thiết kế. Dự án theo đuổi triết lý “sống xanh - sống khỏe” từ thiết kế đến thi công, ứng dụng bê tông hấp thụ CO₂ CarbonCure, sơn và kính thân thiện môi trường, đèn năng lượng mặt trời và hệ thống lọc nước uống tại vòi. Nhờ chiến lược xanh nhất quán, Essensia Sky đạt Chứng chỉ EDGE của IFC - World Bank, hướng tới bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và tối ưu chi phí vận hành.

Dự án Essensia Sky vượt tiến độ cất nóc 60 ngày, hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý IV/2026 (Ảnh: Phú Long).

Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, kết nối trung tâm TPHCM và liền kề đại lộ Nguyễn Văn Linh, Metro 4 tương lai, Essensia Sky thừa hưởng tiện ích hoàn chỉnh của Nam Sài Gòn cùng môi trường tự nhiên hiếm có với mặt nước và mảng xanh rộng. Trong bán kính 2-3 km, cư dân dễ dàng tiếp cận trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, bến du thuyền và khu vui chơi giải trí.

Dự án dành nhiều diện tích cho cảnh quan và hơn 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe như khoáng nóng Onsen, hồ bơi vô cực, đường chạy bộ, vườn thiền, spa, phòng gym, nuôi dưỡng thân - tâm - trí.

Essensia Sky còn là Branded Residences đầu tiên tại TPHCM do WorldHotels™ quản lý vận hành, thiết lập theo chuẩn dịch vụ khách sạn 5 sao quốc tế, nâng tầm trải nghiệm sống và giá trị tài sản cho cộng đồng cư dân tương lai.