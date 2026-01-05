Đường sắt 350km/h khởi công, hứa hẹn xác lập vị thế mới cho Cần Giờ

Hạ tầng tốc độ cao xác lập vị thế mới cho Cần Giờ

Cuối tháng 12/2025, toàn TPHCM hướng về Cần Giờ khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ động thổ. Dự án có chiều dài 54km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h, được đánh giá là một trong những bước ngoặt lịch sử của hạ tầng giao thông miền Nam.

Không chỉ lập kỷ lục về quy mô và công nghệ, tuyến đường sắt tốc độ cao này còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM. Lần đầu tiên, cánh cửa tiến ra biển được mở rộng, hứa hẹn đánh thức cả một vùng đất rộng lớn giàu tiềm năng phía Đông Nam, vốn “ngủ quên” hàng chục năm trời bởi giao thông chia cách.

Trước đây, dù chỉ cách trung tâm quận 1 (cũ) vài chục kilomet, Cần Giờ vẫn bị tách biệt khỏi nhịp phát triển chung của thành phố. Cả khu vực phụ thuộc vào tuyến đường Rừng Sác độc đạo, lại bị ngăn cách bởi sông Soài Rạp, khiến việc di chuyển mất nhiều thời gian và thiếu ổn định.

Nhưng nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2028, khoảng cách địa lý sẽ sớm bị xoá bỏ. Thời gian di chuyển từ Bến Thành đến Cần Giờ được rút ngắn chỉ còn 13 phút, nhanh hơn nhiều so với thời gian di chuyển trong nội đô hiện hữu.

Đường sắt tốc độ cao hứa hẹn đưa Cần Giờ bứt phá (Ảnh: CĐT).

Khi khoảng cách địa lý được nén lại, Cần Giờ, từ nơi thưa thớt dân cư, được kỳ vọng vụt sáng thành nơi an trú lý tưởng cho cư dân thành phố mà vẫn không tách rời nhịp sống, làm việc tại trung tâm. Từ vùng du lịch manh mún, tự phát, Cần Giờ sẽ hoá thiên đường mua sắm, ẩm thực, giải trí, nghỉ dưỡng.

Từ vùng sâu vùng xa, Cần Giờ sẽ thành điểm đến hút giới đầu tư. Trong cấu trúc phát triển mới, Cần Giờ giữ vai trò cực tăng trưởng, nơi siêu đô thị TPHCM vươn mình ra biển, hướng tới vị thế “Trung tâm Duyên hải Toàn cầu” (Global Coastal Hub).

Cơ hội cho nhà đầu tư đi trước

Theo giới chuyên gia, sự xuất hiện của đường sắt tốc độ cao sẽ tạo ra làn sóng “di cư ngược” tại TPHCM, khi tầng lớp trung - thượng lưu rời nội đô về Cần Giờ, nơi sở hữu môi trường sống trong lành nhờ địa thế tựa rừng, hướng biển.

Hạ tầng tốc độ cao còn giúp Cần Giờ bùng nổ về du lịch. Bên cạnh giá trị trải nghiệm mà nhiều du khách đến TPHCM đều muốn khám phá, tuyến đường sắt tốc độ cao còn kết nối với siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise - nơi sở hữu hệ sinh thái giải trí, nghỉ dưỡng quy mô lớn, dự báo có thể đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm khi đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hoàn thành.

Nhu cầu an cư và du lịch tăng tốc sẽ kéo theo kinh tế Cần Giờ phát triển, các hoạt động đầu tư, kinh doanh trở nên sôi động hơn.

“Những động lực đó sẽ nâng cao giá trị, tạo ưu thế và sức hút lớn cho bất động sản Vinhomes Green Paradise, cả với người mua ở thực lẫn nhà đầu tư”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam, nói.

Đường sắt tốc độ cao hứa hẹn mở ra cho Cần Giờ chu kỳ tăng trưởng (Ảnh: CĐT).

Thực tế cho thấy, đường sắt tốc độ cao là đòn bẩy cho giá trị của bất động sản. Với Vinhomes Green Paradise, dư địa tăng trưởng được đánh giá còn lớn khi mặt bằng giá hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu chu kỳ.

Cần Giờ còn đang hội tụ hàng loạt dự án hạ tầng lớn, như cầu Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cảng Landmark Habour… Các hạ tầng này có kế hoạch đi vào vận hành trong giai đoạn 2027-2029.

Trong bức tranh đó, tuyến đường sắt tốc độ cao giữ vai trò then chốt, kết nối và kích hoạt toàn bộ hệ thống hạ tầng, đưa Cần Giờ bước vào một chu kỳ phát triển hiếm có trong lịch sử hàng trăm năm của vùng đất này.

“Thị trường bất động sản Cần Giờ đang ở vào bước ngoặt lớn, từ khu sình lầy hẻo lánh bật dậy thành siêu đô thị ESG++. Đối với một thị trường mới nổi còn nhiều dư địa và hứa hẹn tính thanh khoản cao thì đầu tư vào đầu chu kỳ sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan bởi hàng hóa còn dồi dào, chủ đầu tư có nhiều chính sách ưu đãi và nhất là giá còn cạnh tranh”, ông Bùi Văn Doanh nhìn nhận.

Cần Giờ được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Đây là giai đoạn mà sự chọn lọc tài sản và thời điểm tham gia đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả đầu tư trong nhiều năm tới.

Đầu tư vào Vinhomes Green Paradise ở thời điểm hiện tại được xem là đi trước một bước để giành lợi thế, trước khi giá trị hạ tầng được phản ánh đầy đủ vào thị trường.