Du lịch phục hồi, bất động sản nghỉ dưỡng lấy lại vị thế

Khách đổ xô đi du lịch, xu hướng mới lên ngôi

Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, 5 tháng đầu năm, địa phương đã đón hơn 2,8 triệu lượt khách. Trong đó, lượt khách tại riêng Phú Quốc đã là gần 2 triệu, thu về hơn 2.200 tỷ đồng.

Một báo cáo của Hãng hàng không Vietravel Airlines cho hay, chặng bay TPHCM - Phú Quốc là một trong 2 đường bay được quan tâm nhiều nhất trong hè 2022, với tỷ lệ lấp đầy trên 80% từ tháng 5 đến tháng 8. Một số doanh nghiệp lữ hành như Mustgo, Adavigo… cho biết giai đoạn gần đây, mỗi tháng bán ra hàng nghìn đêm phòng tại Phú Quốc và doanh số vẫn tiếp tục tăng lên.

"Phú Quốc thường đẹp nhất từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên điều kỳ lạ sau đại dịch Covid-19, Phú Quốc gần như không có mùa thấp điểm. Từ tháng 10/2021, du khách ào ạt tới Phú Quốc và đến nay chưa hạ nhiệt, không ít người đã đặt chỗ cho cả tháng 7, tháng 8. Đến tháng 9 khách lẻ dự báo giảm, nhưng khách quốc tế và các đoàn MICE sẽ lại bùng nổ" - ông Vũ Tiến Văn, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ quốc tế Đại Việt (Adavigo) cho biết.

Phú Quốc United Center thu hút các bạn trẻ ưa thích khám phá.

Không chỉ hành vi du lịch thay đổi, xu hướng du lịch cũng đã có những khác biệt rõ rệt. Theo ông Khắc Huy, Tổng giám đốc Vina Phu Quoc Travel, du khách hiện tập trung đặt phòng ở phân khúc khách sạn trung - cao, đặc biệt những nơi có đầy đủ dịch vụ ăn uống, vui chơi nội khu. Thực tế này cho thấy, bên cạnh nhóm khách chú trọng vào giá trị nghỉ dưỡng, một bộ phận lớn du khách trẻ tập trung tìm kiếm các điểm đến hội tụ "tất cả trong một" để chủ động tiết giảm khoản chi cho lưu trú, di chuyển, tăng ngân sách cho trải nghiệm, mua sắm, vui chơi, giải trí, khám phá check-in…

Khẩu vị du lịch thay đổi cũng khiến nhà đầu tư bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng nhanh chóng xoay chuyển để bắt "đúng sóng" xu hướng. Đơn cử như dự án VinHolidays Phú Quốc đang thu hút các nhà đầu tư vì suất đầu tư hợp lý nhờ thiết kế tối giản, được chủ đầu tư kỳ vọng phù hợp với số đông khách hàng.

Căn hộ nghỉ dưỡng VinHolidays theo phong cách tối giản.

Theo đó, căn hộ được thiết kế trong không gian ấm cúng, vừa vặn, đầy đủ những tiện nghi cần thiết nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, sang trọng, trẻ trung. Toàn bộ nội thất được sắp đặt khoa học, thông minh, đem lại sự thoải mái, dễ chịu cho người ở sau một ngày dài vui chơi, khám phá đảo Ngọc.

Hiện chuỗi căn hộ nghỉ dưỡng VinHolidays đã đi vào hoạt động, đáp ứng 100% nhu cầu của phân khúc khách hàng "chơi nhiều hơn ở" khắp nơi đổ về. Điều này đem lại lợi thế sinh lời trong dài hạn cho nhà đầu tư.

VinHolidays - tâm điểm đón sóng đầu tư

Nắm trong tay một sản phẩm đón đầu xu hướng du lịch hậu Covid-19, VinHolidays còn sở hữu lợi thế chính sách "Đầu tư 0 đồng - Sinh lời cực phẩm" với tỷ lệ cho vay từ 70% lên đến 100% giá trị căn hộ, được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và được ân hạn nợ gốc thêm tới 36 tháng sau thời gian hỗ trợ lãi suất.

Tòa khách sạn VinHolidays đã đi vào vận hành.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn cam kết lợi nhuận tối thiểu 10%/năm trong 3 năm đầu tiên. Sau thời gian cam kết, khách hàng sẽ chia sẻ lợi nhuận tỷ lệ 85-15 cùng chủ đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư còn nhận được hàng loạt quà tặng khi xuống tiền sở hữu VinHolidays như: Thẻ hội viên PEARL CLUB với các đặc quyền ưu đãi sử dụng dịch vụ 5 sao, voucher mua xe VinFast có giá trị lên đến 200 triệu đồng…

Nhà đầu tư có thể yên tâm với khoản sinh lời từ căn hộ nghỉ dưỡng VinHolidays.

Với suất đầu tư tại VinHolidays khoảng 2,9 tỷ đồng, cùng nhiều chính sách hỗ trợ. Thông qua chính sách cho vay 100%, khách hàng sẽ không áp lực về tài chính, đồng thời nhận cam kết lợi nhuận cùng nhiều quà tặng, ưu đãi hấp dẫn.

Nằm trong quần thể Phú Quốc United Center, du khách nghỉ tại VinHolidays sẽ được trải nghiệm vui chơi mua sắm suốt 24/7.

VinHolidays nằm trong siêu quần thể Phú Quốc United Center, nơi được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng "All in One" tầm cỡ Châu Á tại đảo Ngọc, chiếm đến 80% lượng khách du lịch của toàn Phú Quốc, vậy nên công suất phòng được lấp đầy, kể cả vào ngày thường trong tuần.

Căn hộ VinHolidays đón lượng khách ổn định.

Sản phẩm VinHolidays đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, mang lại nguồn thu cho nhà đầu tư. Đồng hành cùng Vinpearl - thương hiệu khách sạn lớn nhất Việt Nam với 18 năm kinh nghiệm vận hành 45 cơ sở du lịch, công suất trên 18.500 phòng trên toàn quốc, nhà đầu tư có thể yên tâm về khoản đầu tư mang lại nguồn thu nhập thụ động.