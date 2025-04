Nhà ở thấp tầng tại Hà Nội được dự báo tiếp tục tăng trong năm nay

Theo báo cáo thị trường nhà ở quý I của Cushman & Wakefield, Hà Nội đón hơn 720 căn nhà ở thấp tầng mới, giảm 57% so với quý trước, nhưng tăng 887% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn nguồn cung mới này đến từ việc ra mắt dự án khu đô thị tích hợp mới tại huyện Đan Phượng, chiếm 55%. Các khu vực ngoại thành tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường nhà liền thổ với tỷ lệ 100%.

Trong quý vừa qua, thị trường nhà liền thổ tại Hà Nội ghi nhận 1.726 căn được bán ra, tăng 93% so với quý trước và tăng 136% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn lượng bán mới đến từ các dự án khu đô thị tại huyện Đông Anh và huyện Đan Phượng, với vị trí đắc địa, pháp lý rõ ràng và nhà phát triển uy tín. Ngoài ra, các quận, huyện khác như Hà Đông, Hoàng Mai và Thường Tín cũng có tỷ lệ hấp thụ rất tốt.

Một dự án nhà ở thấp tầng tại vùng ven Hà Nội (Ảnh minh họa: Tuấn Minh).

Giá nhà ở thấp tầng sơ cấp trung bình đạt 12.427 USD/m2 (tương đương hơn 323 triệu đồng/m2) trong quý I, tăng 4% so với quý trước và 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi mức hấp thụ lớn của các dự án khu đô thị tích hợp do Vinhomes phát triển tại huyện Đông Anh và huyện Đan Phượng.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I của CBRE Việt Nam, nguồn cung nhà ở thấp tầng mở bán mới trong 3 tháng qua của phân khúc này tương đối ổn định với hơn 1.500 căn (chủ yếu đến từ dự án đô thị lớn ở Đan Phượng), giảm 46% so với quý IV/2024. Song, đây là một trong những quý đầu năm Hà Nội ghi nhận nhiều nguồn cung nhà liền thổ nhất từ trước tới nay.

Trong quý vừa qua, tổng số căn nhà liền thổ bán được đạt hơn 1.800 căn, tập trung ở các dự án đô thị lớn tại huyện Đông Anh, Đan Phượng (Hà Nội) và Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) với quỹ hàng mở bán lớn.

Giá bán nhà liền thổ sơ cấp trung bình trong quý I đạt 226 triệu đồng/m2, tăng 3% theo quý và 17% theo năm. CBRE Việt Nam cho biết, lý do khiến mức giá chào bán sơ cấp tương đối cao là bởi các dự án mở bán có vị trí thuận lợi, nằm ở các khu vực đang được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng.

Trên thị trường thứ cấp, giá bán trung bình xấp xỉ 183 triệu đồng/m2, tăng 5% theo quý và 16% theo năm. Đây là mức tăng giá theo năm cao nhất ghi nhận được trong một quý kể từ quý III/2022.

Các khu vực dân cư hiện hữu đông đúc, cơ sở hạ tầng phát triển tích cực và ghi nhận sự ra mắt của các dự án mới như Đan Phượng, Đông Anh và Long Biên ghi nhận mức tăng giá nhà liền thổ thứ cấp cao hơn cả, khoảng 3-5% theo quý.

CBRE Việt Nam cho biết, dự kiến trong năm nay Hà Nội sẽ đón nhận khoảng 6.700 căn nhà thấp tầng được mở bán. Sức mua dự kiến tiếp tục duy trì ổn định trước bối cảnh nguồn cung mới với quy mô lớn tiếp tục được mở bán. Giá bán sơ cấp dự kiến tăng khoảng 8% đến cuối năm nay.

Còn theo dự báo của Cushman & Wakefield, trong năm nay, phân khúc nhà ở thấp tầng dự kiến sẽ có hơn 3.700 căn được ra mắt. Trong 3 năm tiếp theo, khoảng 8.200 căn hộ dự kiến sẽ được tung ra thị trường. Các dự án phát triển trong tương lai được dự đoán sẽ chuyển hướng về các khu vực ngoại thành, nơi có quỹ đất lớn hơn và kết nối hạ tầng với trung tâm thành phố ngày càng phát triển.