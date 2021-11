Du lịch mở cửa giúp bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng khởi sắc

Dân trí Mở cửa đón du khách quốc tế, phát triển du lịch an toàn, chất lượng cao trong giai đoạn mới tạo cơ hội cho bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng sôi động trở lại.

Định hướng trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và châu Á

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Đà Nẵng là một trong 5 thành phố được mở cửa đón du khách quốc tế ngay trong tháng 11. Đây là tiền đề để Đà Nẵng từng bước khôi phục hoạt động du lịch, tiếp tục đưa ngành công nghiệp không khói giàu tiềm năng phát triển.

Trong trạng thái bình thường mới, thành phố đang truyền thông mạnh mẽ với thông điệp chính: "Da Nang Now Open - Đà Nẵng đón bạn trở lại" và "Enjoy Da Nang - Tận hưởng Đà Nẵng". Nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm phát triển nền kinh tế đêm đã sẵn sàng tái khởi động. Hàng loạt chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo như du lịch đường sông, du lịch sinh thái làng nghề… cũng được thiết kế nhằm thu hút đông đảo du khách.

Thành phố Đà Nẵng về đêm. Nguồn: Shutterstock

Hiện tại, tâm điểm của các hoạt động phát triển ngành du lịch thành phố trải dọc theo bờ biển Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn, ven vịnh Đà Nẵng, khu vực đồi phía Tây và Bán đảo Sơn Trà.

Trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng xác định du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng là một trong 5 mũi nhọn chính để phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, thành phố tập trung phát triển cơ sở hạ tầng; ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển du lịch thông minh; tăng cường công tác nghiên cứu thị trường; xúc tiến, quảng bá về Đà Nẵng; hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng thời đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Đà Nẵng cũng tạo điều kiện phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng với nhiều dịch vụ, tiện ích sáng tạo. Thành phố nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh để biến Đà Nẵng thành "thiên đường nghỉ dưỡng" và là "điểm đến an toàn" hàng đầu khu vực. Mục tiêu đến năm 2025, du lịch Đà Nẵng cán mốc 12,3 triệu lượt khách với doanh thu 61.000 tỷ đồng.

Thời điểm hợp lý để đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng

Được mệnh danh là thành phố đáng sống của Việt Nam, Đà Nẵng nổi tiếng với bãi biển thuộc top đẹp nhất hành tinh, nhiều di sản văn hóa đặc sắc, các khu vui chơi độc đáo, hấp dẫn cùng những khu nghỉ dưỡng (resort) cao cấp… Nơi đây liên tục khẳng định vị thế với các giải thưởng quốc tế như "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á" do Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh, "Điểm đến hàng đầu năm 2020" do Google bình chọn…

Những dự án nghỉ dưỡng với vị trí đắc địa cùng tiện ích cao cấp tạo thêm sức hút cho du lịch Đà Nẵng.

Các chuyên gia đánh giá, du lịch Đà Nẵng sẽ phục hồi từ cuối năm 2021, tạo động lực cho bất động sản nghỉ dưỡng sớm sôi động trở lại. Hiện Đà Nẵng đã được tăng thêm "trợ lực" với Nghị quyết 43 của Trung ương, định hướng phát triển du lịch chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng. Trong đó, quỹ đất dành cho phát triển du lịch cũng như bất động sản nghỉ dưỡng được ưu tiên.

Từ những lợi thế trên, nhiều thương hiệu bất động sản lớn đã sẵn sàng đón đầu xu thế tăng trưởng du lịch thông qua các dự án có tiện ích cao cấp, sở hữu vị trí đắc địa. Một trong số đó là Aria Đà Nẵng Hotel & Resort theo mô hình nghỉ dưỡng tích hợp (integrated resort) Vogue tại thị trường Việt Nam.

Tọa lạc trên "cung đường tỷ đô" Trường Sa - Võ Nguyên Giáp, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort là dự án có thiết kế kiến trúc toàn khu hội tụ đầy đủ các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng với condosuite (căn hộ với dịch vụ khách sạn cao cấp) sang trọng, khách sạn 5 sao cùng villa đẳng cấp. Với địa thế tọa sơn hướng thủy, Aria Đà Nẵng sở hữu vị trí đắc địa cùng bãi biển riêng như một ốc đảo thiên nhiên, dễ dàng kết nối đến những di sản Hội An, Mỹ Sơn hay những thắng cảnh nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng…

Lấy cảm hứng từ xu hướng và phong cách thời trang nổi tiếng thế giới, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort là khu nghỉ dưỡng tích hợp tiện ích sang trọng, chú trọng trải nghiệm "all in one - tất cả trong một", nơi du khách có thể nghỉ dưỡng, giải trí, kết hợp công việc. Các tiện ích này bao gồm hồ bơi phong cách Maldives, công viên nước Dolphin, phố thời trang Milan, phòng thu La Scala, phim trường Holywood Aria, trung tâm hội nghị Rome…

"Các tiện ích này không chỉ đáp ứng đa dạng nhu cầu mà còn thỏa mãn yếu tố cảm xúc cũng như trải nghiệm thời thượng của du khách, đặc biệt là thế hệ Millennials (8X, 9X) và Centennials (10X)", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Aria Đà Nẵng Hotel & Resort tích hợp tiện ích "all in one - tất cả trong một" đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí và làm việc.

Là dự án hiếm hoi được giới thiệu trong giai đoạn này, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng. Các chuyên gia nhận định, đây là thời điểm thích hợp để đón đầu sự phục hồi của du lịch Đà Nẵng, khi thành phố đã phủ vắc xin cũng như chủ trương của Chính phủ trong việc thích ứng trạng thái bình thường mới.

"Các chuyên gia đánh giá Aria Đà Nẵng Hotel & Resort sẽ là làn gió mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, giúp nhà đầu tư trở lại cuộc chơi với lựa chọn giàu tiềm năng sinh lời hấp dẫn", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trường Thịnh