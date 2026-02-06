Dư địa phát triển của thị trường bất động sản Hải Phòng

Kinh tế vĩ mô bứt phá, địa ốc Hải Phòng hưởng lợi

Vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản (BĐS) Hải Phòng chứng kiến đà tăng trưởng ngoạn mục, vào nhóm dẫn đầu cả nước khi đón hàng loạt “ông lớn”, đi cùng những dự án quy mô lớn, tạo nguồn cung dồi dào, thúc đẩy giao dịch và thiết lập mặt bằng giá mới.

Thống kê của Hiệp hội BĐS Hải Phòng cho thấy, năm 2025, nguồn cung nhà ở mới đạt hơn 9.600 sản phẩm, hơn 6.600 giao dịch, tỷ lệ hấp thụ bình quân lên tới 70%, phản ánh sức mua tăng.

Thị trường BĐS Hải Phòng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội, TPHCM, các tỉnh lân cận và giới Việt kiều (Ảnh: Vinhomes).

Theo TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Thị trường giá cả (Bộ Tài chính), đà bứt phá của thị trường BĐS xuất phát từ nền tảng kinh tế vĩ mô rất tốt của Hải Phòng. Đây là địa phương hiếm hoi trên cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP 2 chữ số trong 11 năm liên tiếp. Năm 2025, GRDP của Hải Phòng tăng 11,81%, đứng đầu trong 6 thành phố trực thuộc trung ương và trở thành “Á quân tăng trưởng” toàn quốc, chỉ sau Quảng Ninh (11,89%).

Công nghiệp là động lực tăng trưởng chính, chiếm tỷ trọng 44,4% GRDP. Toàn thành phố có 2 khu kinh tế và 35 khu công nghiệp quy mô 66.000ha.

Các ngành dịch vụ như du lịch, logistics… cũng phát triển mạnh. Đơn cử, du lịch đón tới 14,43 triệu lượt khách trong năm 2025, mang về doanh thu 15.000 tỷ đồng. Tất cả giúp Hải Phòng trở thành một trong những địa phương giàu có nhất cả nước, thu nhập của người dân ở mức cao, khiến nhu cầu và sức mua BĐS tăng theo.

Bên cạnh đó, Hải Phòng còn đón làn sóng di cư tự nhiên của người lao động miền Bắc cũng như lực lượng chuyên gia, kỹ sư quốc tế tới làm việc theo dòng chảy FDI. Thống kê cho thấy trong giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng thu hút gần 20 tỷ USD, đứng trong top địa phương hấp dẫn FDI hàng đầu cả nước. Điều này khiến lực cầu BĐS càng thêm mở rộng.

Hạ tầng được đầu tư nâng cấp, nguồn cung dồi dào, dư địa tăng giá lớn là những điểm hấp dẫn nhà đầu tư tại thị trường Hải Phòng (Ảnh: Vinhomes).

Một động lực quan trọng khác là tốc độ phát triển hạ tầng ấn tượng. Thành phố liên tục đầu tư các dự án lớn như: cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, khu bến cảng Lạch Huyện, đường sắt quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Hạ tầng mở đến đâu, không gian đô thị vươn ra đến đó. Không phải ngẫu nhiên từ Đồ Sơn, Cát Bà đến Thủy Nguyên, Dương Kinh… khu vực nào cũng có dư địa và sức hút với nhà đầu tư. Đây là đòn bẩy nâng tầm BĐS Hải Phòng, cả về quy mô, số lượng giao dịch lẫn tăng trưởng giá trị.

“Những yếu tố trên chính là nền tảng vững chắc, thúc đẩy thị trường BĐS Hải Phòng phát triển và giàu triển vọng, đồng thời là sự đảm bảo tốt nhất cho một thị trường tránh được hiện tượng đầu cơ, bong bóng”, TS. Vũ Đình Ánh đánh giá.

Trung tâm mới Dương Kinh - Đích đến của dòng tiền trung, dài hạn

Sau sáp nhập với Hải Dương, Hải Phòng có diện tích 3.194,72km2, tổng dân số hơn 4,6 triệu người, thuộc nhóm đông nhất cả nước. Thành phố vượt qua vị thế “cứ điểm” trên hành lang kinh tế Bắc Bộ để trở thành một cực tăng trưởng trọng yếu của toàn bộ nền kinh tế quốc gia.

Ở thời điểm hiện tại, Hải Phòng được đánh giá cao ở tầm nhìn, chiến lược phát triển dài hạn. Định hướng đến năm 2030, Hải Phòng sẽ trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Để hiện thực hóa chiến lược này, ngay từ đầu năm 2026, thành phố đã xúc tiến ngay việc thành lập thêm 2 khu kinh tế chuyên biệt mới, gồm khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và khu kinh tế phía Bắc Hải Phòng để cùng với 2 khu kinh tế hiện hữu (Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Khu kinh tế phía Nam), hợp thành “tứ giác chiến lược”. Bên cạnh đó, thành phố cũng lên kế hoạch xây dựng khoảng 33 khu công nghiệp mới với tổng diện tích quy hoạch 7.900 - 8.100ha.

Vingroup đầu tư tại Hải Phòng nhiều dự án BĐS lớn, trong đó có Vinhomes Golden City tại Dương Kinh, quy mô hơn 240ha (Ảnh: Vinhomes).

Với lực đẩy từ Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, đặc biệt là thành lập khu thương mại tự do ở phía Nam, Hải Phòng xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP 13%/năm trong các năm tới. Một chu kỳ bùng nổ kinh tế được kích hoạt, mang tới bối cảnh thuận lợi cho thị trường BĐS phát triển. Trong đó, cực tăng trưởng mới phía Nam, với tâm điểm là Dương Kinh, được xem là “miền đất hứa”.

“Hải Phòng đang là địa bàn hấp dẫn đối với các nhà phát triển lớn, các nhà đầu tư trung, dài hạn có tầm nhìn và tiềm lực. Giá BĐS của Hải Phòng vì thế sẽ ổn định và có tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn”, TS. Vũ Đình Ánh nhìn nhận.